Quyết định của Khả Ngân

Khả Ngân đã đưa ra lựa chọn quan trọng cho sự nghiệp.

Ngày 28/7, đúng dịp sinh nhật tuổi 29, Khả Ngân chính thức trở lại với âm nhạc sau 6 năm bằng ca khúc Cảm Ơn Những Gì Đã Qua. Nữ diễn viên cho biết sản phẩm không đánh dấu việc chuyển hướng sang ca hát, mà là món quà dành cho chính mình ở một thời điểm đặc biệt. Sau nhiều năm tập trung cho diễn xuất, Khả Ngân muốn dùng âm nhạc để nhìn lại hành trình trưởng thành, những lần vấp ngã và trạng thái bình yên cô tìm thấy ở hiện tại.

MV Cảm Ơn Những Gì Đã Qua -Khả Ngân

Cảm Ơn Những Gì Đã Qua thuộc thể loại Pop, có giai điệu tươi sáng, nhẹ nhàng nhưng mang màu sắc tự sự. Ca khúc được Ái Phương cùng những người bạn, đồng nghiệp thân thiết viết tặng Khả Ngân, dựa trên chính những trải nghiệm của cô. Khi nhận bản demo, nữ diễn viên xúc động vì bài hát nói thay những điều bản thân chưa từng diễn tả thành lời, từ giai đoạn quá tải, mất phương hướng đến quyết định chậm lại, ngừng tạo áp lực phải liên tục chứng minh bản thân.

Khả Ngân trong MV mới

Trong MV, Khả Ngân xuất hiện với hình ảnh trưởng thành, điềm tĩnh giữa bối cảnh những chuyến tàu điện liên tục lăn bánh. Chi tiết này được sử dụng như hình ảnh ẩn dụ cho hành trình không ngừng chuyển động của nữ diễn viên trong suốt nhiều năm làm nghề. Thay vì tập trung vào một câu chuyện kịch tính, MV ghi lại tâm thế của Khả Ngân ở tuổi 29: nhìn những niềm vui, nỗi buồn và các lần vấp ngã bằng sự biết ơn, thay vì tiếc nuối.

Khả Ngân được biết đến là một diễn viên kiêm ca sĩ. Trước Cảm Ơn Những Gì Đã Qua, Khả Ngân từng chính thức thử sức với âm nhạc vào năm 2020 bằng Cô Gái Việt Nam, ca khúc do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác. Sản phẩm khai thác hình ảnh một cô gái hiện đại nhưng vẫn gắn với những nét văn hóa Việt Nam, đánh dấu lần đầu Khả Ngân bước vào thị trường âm nhạc với tư cách ca sĩ.

Khả Ngân được biết đến là một diễn viên kiêm ca sĩ và từng ra mắt một số sản phẩm âm nhạc

Ngoài ra Khả Ngân còn ca khúc Em Đau Lòng Thế Anh Vừa Lòng Chưa và một số dự án nhạc phim, cover. Dù vậy, nữ diễn viên không duy trì lịch phát hành đều đặn hay xây dựng hình ảnh ca sĩ theo hướng chuyên nghiệp lâu dài, mà chủ yếu xem âm nhạc như một phần bổ trợ cho hành trình diễn xuất.

Khả Ngân bắt đầu được biết đến từ hình ảnh "boxing girl" khỏe khoắn, cá tính trước khi bước vào phim ảnh. Từ một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội, cô từng bước xây dựng sự nghiệp diễn xuất qua cả truyền hình lẫn điện ảnh. Trong giai đoạn đầu, Khả Ngân góp mặt trong nhiều dự án như T rở Về 3, Lật Mặt 2: Phim Trường, 100 Ngày Bên Em, Bí Mật Của Gió và Bác Sĩ Hạnh Phúc.

Phần lớn thời gian sự nghiệp, Khả Ngân dành cho diễn xuất

Phần lớn thời gian của Khả Ngân vẫn được dành cho phim ảnh, đặc biệt là giai đoạn cô ra Bắc làm việc và gây chú ý qua 11 Tháng 5 Ngày, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Vai Tuệ Nhi trong 11 Tháng 5 Ngày còn mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều.

Năm 2026, Khả Ngân tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với vai nữ chính trong Vạn Dặm Yêu Em, dự án hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Ấn Độ. Việc làm việc cùng ê-kíp quốc tế mang đến cho cô thêm trải nghiệm sau nhiều năm tập trung vào phim truyền hình.

Dù trở lại âm nhạc sau 6 năm, Khả Ngân không xem đây là tuyên bố chuyển hướng sang làm ca sĩ

Khả Ngân cho biết cô từng rơi vào trạng thái quá tải, mất phương hướng vì nhịp sống quá nhanh và áp lực phải liên tục chứng minh bản thân. Sau khi chủ động chậm lại, nữ diễn viên không còn đặt nặng thành tích cuối cùng mà quan tâm nhiều hơn đến những trải nghiệm, bài học nhận được sau mỗi dự án. Chính sự thay đổi trong cách nhìn ấy cũng trở thành tinh thần của Cảm Ơn Những Gì Đã Qua.

Dù trở lại âm nhạc sau 6 năm, Khả Ngân không xem đây là tuyên bố chuyển hướng sang làm ca sĩ. Diễn xuất vẫn là con đường cô muốn theo đuổi lâu dài, còn âm nhạc chỉ song hành khi nữ diễn viên gặp được một ca khúc đủ gần với cảm xúc và câu chuyện của mình ở từng thời điểm.

Ảnh: NVCC