Thanh Sơn - Khả Ngân hôn nhau ngọt ngào trong MV mới

Mới đây, Khả Ngân - Thanh Sơn gây bất ngờ khi xác nhận sẽ góp mặt trong MV "Meet you at the right time" của nữ ca sĩ/nhạc sĩ Avi. Đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi bộ phim "11 tháng 5 ngày" cùng tham gia một sản phẩm âm nhạc.

Meet you at the right time - Avi

Trong teaser có thời lượng 15 giây, Khả Ngân và Thanh Sơn đã làm khán giả thích thú khi môi chạm môi ngọt ngào. Với những khán giả yêu thích hai diễn viên và liên tục “đẩy thuyền” từ bộ phim "11 tháng 5 ngày", việc cả hai tiếp tục thành đôi trong một dự án là điều họ chờ đợi từ lâu. Vì vậy, ngay sau khi teaser MV được công bố, rất đông người hâm mộ đã chia sẻ và mong đợi tới ngày MV chính thức phát hành.

MV "Meet you at the right time" sẽ được ra mắt vào ngày 27/12.

Mặc dù teaser MV không hé lộ bất kỳ câu hát nào của nữ ca nhạc sĩ mới Avi, nhưng dựa vào giai điệu và phân cảnh lãng mạn của Khả Ngân - Thanh Sơn, cùng hình ảnh poster với biểu cảm đầy hạnh phúc của hai diễn viên chính thì có thể kỳ vọng đây sẽ là sản phẩm âm nhạc mang nhiều thông điệp tích cực, ấm áp những ngày cuối năm.

Trước đó, vào ngày 22/12, nữ ca nhạc sĩ Avi đã công bố ra mắt với chuỗi dự án MV. MV đầu tiên mang tên "Meet you at the right time" với hai khách mời đặc biệt là Khả Ngân và Thanh Sơn. Theo Avi, mỗi MV cô sẽ mời những nghệ sĩ nổi tiếng Vbiz tham gia, thay vì lộ mặt đóng chính trong các dự án âm nhạc của mình.