Cùng diễn Hoa hậu, cùng liên quan đến Sơn Tùng nhưng Kay Trần lại bị nhận xét "lép vế" hơn hẳn tân binh MONO?

Tối 23/12, Kay Trần gây chú ý khi trình diễn ca khúc mới tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Là sân khấu tầm cỡ đầu tiên sau khi rời công ty Sơn Tùng và đầu quân về nhà mới, Kay Trần được dân tình quan tâm đặc biệt. Dù đầu tư thực hiện vũ đạo hoành tráng, sân khấu của Kay Trần vẫn gây nên nhiều tranh cãi thậm chí bị so không bằng MONO.

MONO gây sốt tại Miss Grand Vietnam, "thao túng tâm lý" với bài hát hit Waiting For You

Trước khi tạo nên hiệu ứng bùng nổ với hit Waiting For You, MONO là cái tên nằm trong tâm điểm tranh cãi bởi kỹ năng hát live bị đánh giá thấp. Một trong những sân khấu giúp anh chàng tân binh được khán giả nhìn nhận lại chính là màn trình diễn tại Miss Grand 2022. MONO đã mang đến cái nhìn hoàn toàn khác, được dân tình khen ngợi bởi thần thái tự tin và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

MONO gây sốt với Waiting For You ở Chung Kết Miss Grand Vietnam

Giai điệu bắt tai của Waiting For You là điểm cộng cực lớn trong sân khấu của MONO. Từ hiệu ứng của bài hát và sức hút từ tên tuổi MONO thời điểm đó, anh chàng đã có thời cơ cực tốt để thể hiện bản lĩnh trên sân khấu tầm cỡ như Miss Grand Vietnam. Bản phối Waiting For You được onionn. biến hoá dài hơn cho phần dance break, thêm thắt một vài điểm nhấn, giúp MONO có thể tận dụng để thực hiện vũ đạo bùng nổ. Cú nhảy xoáy chân của MONO đã gây sốt MXH sau khi xuất hiện trên sân khấu Miss Grand Vietnam.

Vũ đạo xoáy chân gây sốt của MONO

Có thể thấy, dù chỉ là tân binh nhưng kỹ năng xử lý sân khấu của MONO rất vững vàng. Anh chàng khuấy động không khí bằng sự tự tin, giọng live vững cùng biểu cảm thu hút ở phân đoạn “ú oà” đã thực sự “thao túng tâm lý” khán giả. Tính đến hiện tại, Miss Grand Vietnam vẫn là 1 trong những sân khấu ấn tượng nhất của MONO kể từ khi ra mắt.

Hình ảnh cực kì viral của MONO sau sân khấu Miss Grand Vietnam

Kay Trần diễn tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam nhưng để lại hiệu ứng nhạt nhoà

Trình diễn ca khúc mới U Mê Em tại Hoa hậu Việt Nam mới đây, Kay Trần nhận về hàng loạt phản ứng “chê” của khán giả. Gợi nhớ tới MONO bởi tạo hình và sân khấu đầu tư vũ đạo, nhưng giọng live của nam ca sĩ cùng các động tác không khớp với nhạc khiến sân khấu của Kay Trần chưa đủ thuyết phục.

Kay Trần diễn U Mê Em ở Hoa Hậu Việt Nam

Là ca sĩ hoạt động đến năm thứ 8 trong nghề, được ví như Jay Park Việt Nam và đã qua “đào tạo” tại M-TP, nhưng Kay Trần bị đánh giá lép vế hơn MONO khi diễn sân khấu hoa hậu. Bản phối U Mê Em dù bắt tai nhưng lại không đủ ấn tượng để cho Kay Trần thoả sức “vẫy vùng” trên sân khấu lớn.

Kay Trần "lộn nhào" trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam

Đầu tư cả lộn nhào và các động tác khó, nhưng phần nhạc đơn giản khiến những yếu tố này trở nên dư thừa. Thần thái của Kay Trần cũng bị đánh giá là cố tỏ ra tự tin. Dàn hoa hậu ngồi dưới khán đài phản ứng hời hợt với phần trình diễn này chứng minh những nhận xét của khán giả là đúng.

Phản ứng hời hợt của dàn hoa hậu

Tính về sự lan toả, màn trình diễn của Kay Trần hoàn toàn mờ nhạt khi đặt cạnh MONO. Ngay sau Miss Grand Vietnam, MONO phủ sóng gần như toàn bộ các nền tảng tại Việt Nam khiến nhiều fan đùa rằng người thực sự đăng quang đêm hoa hậu là anh chàng tân binh. Trong khi đó, Kay Trần ngoài mang về những tranh cãi thì sân khấu Hoa hậu Việt Nam của anh chàng hoàn toàn "mất hút" trên MXH. Nhiệt lượng sân khấu của Kay Trần thua kém MONO một phần lý do đến từ ca khúc U Mê Em ít người biết đến, hiệu ứng khán giả không cao như Waiting For You.

Phản ứng khán giả về sân khấu Hoa hậu Việt Nam của Kay Trần:

- Kém xa MONO, bài này không sôi động bằng.

- Này mời MONO về hát mới cháy.

- Nhạc thì Kay Trần đó nhưng sức lan toả không cao.

- Do đâu ai hát theo, bài hát lạ hoắc.

- Khán giả phải hát theo thì mới xôm được.