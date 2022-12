MONO tìm “bông hồng xinh” để nhảy cùng và cái kết khiến fan cười ra nước mắt!

Tân binh đắt "show" nhất thời điểm hiện tại chắc chắn không ai khác ngoài MONO. Ra mắt đại thành công cùng album 22 và sự lan toả rộng khắp của "hit quốc dân" Waiting For You, MONO góp mặt liên tục trên các sân khấu lớn nhỏ. Chỉ với 4 tháng debut, MONO đã mang âm nhạc của mình đi khắp mọi nơi, khán giả cũng đã dần quen với những sân khấu sôi động của anh chàng.



MONO chính là tân binh đắt show nhất hiện tại

Một trong những "đặc sản" MONO chính là vũ đạo thu hút và phần dance break cùng vũ công nữ cực quyến rũ khi trình diễn Waiting For You. Nhiều lần, MONO gây sốt bởi sự bạo dạn không ngại ngần của mình. Dân tình còn so sánh hình ảnh anh chàng tân binh với anh trai Sơn Tùng thuở mới vào nghề. Quả thật, về sự táo bạo thì MONO ở thời điểm hiện tại "ăn đứt" Sơn Tùng, MONO khi thực hiện vũ đạo nóng bỏng cùng vũ công nữ rất tự nhiên. Vậy khi thiếu vắng bạn diễn nữ thì sao?



Anh chàng cực kì bạo dạn

... khi diễn cùng vũ công nữ

Trong sân khấu mới đây, MONO biểu diễn Waiting For You với toàn dancer nam. Đến phân đoạn nhảy quen thuộc, anh chàng tân binh ban đầu có hơi chút lúng túng vì tìm hoài không thấy bạn diễn, nhưng chỉ cần mất 3 giây, MONO đã trấn tĩnh… "cầu cứu" luôn vũ công nam. Không cần ngại ngùng, nam vũ công và MONO ngay lập tức vào vị trí, nhảy cùng nhau cực kì nóng bỏng. Có thể thấy, sự nhanh trí của MONO đã có tác dụng, fan ở dưới phấn khích reo hò không ngừng.



MONO "cầu cứu" dancer nam gây sốt MXH

Thiếu vũ công nữ thì nam vẫn cứ là tự tin!

Một số bình luận của netizen:



- MONO kiểu: "ủa bông hồng xinh đâu, thôi anh này lên đỡ đi!"

- Ngày càng đáng yêu, nhảy số nhanh thật sự.

- Cũng chuyên nghiệp nha, không ngại ngùng gì luôn.

- Không vũ công nữ thì nam cũng làm "bông hồng xinh" được vậy.

- Nhìn anh dance khựng lại 3s mà buồn cười, ông MONO cứ tỉnh bơ.