Loạt tân binh cover tiền bối: NewJeans hát nhảy nhạt nhoà, NMIXX live tốt hit BLACKPINK nhưng rap “sượng”?

Tối 24/12, thảm đỏ và lễ trao giải cuối năm SBS Gayo Daejeon đã diễn ra với sự góp mặt của dàn line-up nổi tiếng. Dù thiếu vắng nhiều nhóm nhạc gen 3 nhưng SBS Gayo Daejeon vẫn gây chú ý nhờ những girlgroup hàng đầu gen 4. Các sân khấu biểu diễn được dàn dựng công phu, tỉ mỉ và không thể thiếu "đặc sản" của SBS Gayo, chính là sân khấu cover tiền bối. 4 tân binh NewJeans, IVE, LE SSERAFIM và NMIXX đã có những màn hoá thân hát hit tiền bối nhận về nhiều phản ứng trái chiều.



NewJeans bị nhận xét hát nhảy nhạt nhoà

Lựa chọn Tell Me của Wonder Girls để tái hiện, NewJeans với tinh thần Y2K cứ ngỡ hợp lại nhận về phản ứng không như mong đợi. Bản phối Tell Me dành cho NewJeans có tiết tấu được làm chậm hơn so với bài gốc, không có cao trào khiến tiết mục kém bùng nổ. Vũ đạo lặp đi lặp lại cũng khiến tiết mục trở nên bớt thu hút.

Tell Me (Wonder Girls) - NewJeans

Điểm cộng dành cho NewJeans là tạo hình trẻ trung tươi mới, tôn lên vẻ đáng yêu của 5 cô gái ADOR. Thường xuyên được khen nhờ kỹ năng trình diễn vững vàng, nhưng sân khấu Tell Me lần này của NewJeans lại bị nhận xét hát nhảy nhạt nhoà, khán giả kỳ vọng nhiều hơn vào màn thể hiện của nhóm nhạc "siêu tân binh". Thành viên Haerin và Hanni là 2 cô gái được nhắc nhiều nhất sau Tell Me. Ngoại hình dễ thương hệt mèo con của Haerin và biểu cảm sân khấu của Hanni nhận về nhiều lời khen và viral MXH.

Vũ đạo của NewJeans bị nhận xét nhạt nhoà

Khoảnh khắc viral MXH của Haerin

Hanni và Minji nhận về cơn mưa lời khen bởi tinh thần tươi mới

NMIXX live tốt hit BLACKPINK nhưng rap "sượng"

BLACKPINK là tiền bối gen 3 duy nhất được chọn cho các tân binh cover. Đề bài đặt ra cho nhóm nhạc nhà JYP NMIXX chính là ca khúc How You Like That. Vốn là nhóm nhạc mạnh vocal, NMIXX xử lý tốt những phân đoạn hát của Jennie và Rosé, live nội lực không kém đàn chị. Thế nhưng về thần thái sân khấu cộng kỹ năng rap, NMIXX vẫn chưa khiến fan BLACKPINK hài lòng, bị nhận xét "sượng".

How You Like That BLACKPINK - NMIXX cover

Line rap của Lisa trong How You Like That đã từng có thời gian khiến fan nhạc toàn thế giới "phát cuồng", do đó, dân tình khắt khe hơn với phân đoạn này vì là điểm nhấn cho cả bài hát. NMIXX live tốt hit của BLACKPINK, phần rap chưa đủ thuyết phục nhưng vẫn được khán giả châm chước vì nhạc YG vốn khó cover.

Thần thái và kỹ năng rap của NMIXX chưa thể thuyết phục fan BLACKPINK

Nhan sắc của Sullyoon tiếp tục gây sốt

LE SSERAFIM phong độ vững vàng, IVE bất ngờ được khen

Màn cover The Boys - SNSD của các cô nàng LE SSERAFIM được nhận xét ổn định. Từ hát, rap, nhảy cho đến tạo hình các cô gái đều thể hiện được tinh thần nữ quyền mà The Boys truyền tải. Là nhóm nhạc được đánh giá có kỹ năng trình diễn tốt nhất nhì thế hệ, LE SSERAFIM lần nữa thể hiện được tài năng của nhóm.

LE SSERAFIM tái hiện phân đoạn trứ danh của SNSD

IVE gây bất ngờ khi không còn bị tranh cãi bởi khả năng trình diễn. Chọn Pretty Girl - KARA thể hiện trên sân khấu SBS Gayo, IVE như được trả về với thế mạnh của mình. Concept hường phấn, đáng yêu của Pretty Girl phù hợp với IVE, ca khúc này cũng mang tinh thần giống như các hit của nhóm: nữ tính, tươi mới và vui vẻ.



Sân khấu "hường phấn" của IVE