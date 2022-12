25 ca khúc hay nhất Kpop 2022: Vị trí thứ 1 gây bất ngờ, BLACKPINK xếp hạng 4 còn BTS ở đâu?

Thời điểm cuối năm là lúc nhìn lại những ca khúc nổi bật nhất đã "làm mưa làm gió" trong năm 2022. Mới đây Billboard - tạp chí của Hoa Kỳ chuyên sản xuất tin tức, video, ý kiến, đánh giá, sự kiện và phong cách liên quan đến ngành công nghiệp âm nhạc đã công bố Top 25 ca khúc hay nhất Kpop do Billboard bình chọn.

Trong danh sách này, có thể thấy rõ Billboard đánh giá 2022 là năm của các nhóm nhạc nữ. Từ những nhóm nhạc đã thành danh như Girls' Generation và KARA cho đến những tân binh đang lên bao gồm IVE, NewJeans và LE SSERAFIM. Tất cả đều đang đạt được những thành công bước đầu và mang đến làn gió mới đầy sắc màu.

Kpop cũng được khán giả trên toàn thế giới chú ý khi Stray Kids, (G)I-DLE đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ trong đĩa đơn được phát hành. Trong khi đó BLACKPINK lại lồng ghép được nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc vào ca khúc chủ đề album mới nhất. Trong bảng tổng kết của Billboard, Top 10 đã xuất hiện những tân binh xuất sắc nhưng cũng có những vị trí gây bất ngờ cho các fan.

10. Somebody - Hwasa & Loco

Vào 4 năm trước, Hwasa và Loco đã tạo ra một trong những bản hit K-R&B lớn nhất của năm (và được giới phê bình đánh giá cao nhất) với bản song ca vui nhộn Don’t. Trong mùa hè 2022, bộ này tiếp tục tái hợp với ca khúc Somebody với những đoạn rap bắt tai nhẹ nhàng từ Loco và giọng hát vang vọng từ Hwasa. Ca khúc nhanh chóng viral và giành được tình cảm của khán giả.

9. Ganadara - Jay Park & IU

Sau khi thôi giữ chức Giám đốc điều hành của cả hai hãng AOMG và H1gher Music vào cuối năm 2021, rapper người Mỹ gốc Hàn Jay Park đã tái xuất với hãng More Vision mới của mình. Anh mời siêu sao Kpop IU viết một câu hát trong Ganadara và tạo nên “phản ứng hóa học” với cảm xúc mạnh mẽ nhưng không kém phần ngọt ngào.

8. INVU - Taeyeon

Trong 7 năm kể từ khi Taeyeon ra mắt solo, người hâm mộ chưa bao giờ có thể đoán được hướng đi tiếp theo của giọng ca nội lực này. Đối với ca khúc chủ đề trong album thứ ba, thủ lĩnh của Girls' Generation đã đi theo con đường Powerhouse-Pop. Mở đầu bằng những tiếng chuông u ám và đáng sợ, INVU (viết tắt của “Tôi ghen tị với bạn”) đã gây ấn tượng cực mạnh với giọng hát của Taeyeon cùng đoạn hook cao vút.

7. I LOVE U - WINNER

Với khoảng cách hai năm giữa các đĩa đơn của WINNER, I LOVE U không chỉ là bài hát trở lại theo phong cách Pop mà người nghe mong muốn, đây còn được xem là một trong những màn trình diễn giọng hát ấn tượng nhất của năm. Trưởng nhóm WINNER - Kang Seung Yoon dẫn dắt đoạn điệp khúc cao vút và vô cùng uyển chuyển. Thậm chí Billboard còn không ngại ngần gọi đây là màn khoe giọng trong một ca khúc chưa từng có trong Kpop năm nay.

6. Attention - NewJeans

Ngay khi NewJeans được ra mắt vào tháng 7 với đĩa đơn đầu tiên Attention, nhiều người đã cho rằng đây là sự thay đổi lớn đang diễn ra trong ngành công nghiệp Kpop. Thay vì những màn ra mắt hào nhoáng, các thành viên Minji, Hanni, Danielle, Haerin và Hyein là một làn gió mới, thay đổi công thức Pop Banger nóng bỏng để tạo nên sự trẻ trung, sảng khoái và thư giãn hơn. Ca khúc làm gợi nhớ đến thể loại Pop R&B của những năm trước trong khi vẫn giữ được vị thế của hiện tại cũng như đóng vai trò như một lời giới thiệu chính thức về nhóm.

5. Maniac - Stray Kids

Maniac của Stray Kids sau khi ra mắt đã đạt vị trí thứ 29 trên Bảng xếp hạng Gaon của Hàn Quốc và xuất hiện lần đầu trên Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 19. Ca khúc cũng giành được hai chiến thắng từ các chương trình âm nhạc như Show Champion và Music Bank, đồng thời được đề cử cho Video Kpop hay nhất tại 2022 MTV Video Music Awards.

4. Pink Venom - BLACKPINK

BLACKPINK đã phát hành album thứ hai BORN PINK cùng màn ra mắt với MV đầu tiên mang tên Pink Venom. Ca khúc đã đạt #1 trên BXH Billboard Global 200 trong hai tuần, trở thành bản hit quán quân đầu tiên của các cô gái nhà YG trên bảng xếp hạng. Tại Hàn Quốc, ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng South Korea Songs của Billboard và đạt trị trí thứ hai trên Circle Digital Chart .

3. Still Life - BIGBANG

BIGBANG đã có sự trở lại đáng mong đợi với Still Life - bài hát mới đầu tiên của nhóm sau 4 năm. Với sự pha trộn đặc trưng giữa ca từ giàu cảm xúc, hoài niệm, phần rap nhịp nhàng, bản ballad R&B này đã trở thành một trong những bản hit thành công nhất trên bảng xếp hạng năm 2022 tại Hàn Quốc, đồng thời lọt vào top 10 của Billboard Global 200 và trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng thứ năm của BIGBANG về Doanh số bán bài hát kỹ thuật số thế giới.

2. Love Dive - IVE

IVE lần đầu tiên thu hút sự quan tâm khi nhóm xuất hiện với màn ra mắt của sextet vào năm 2021, nhưng phải đến Love Dive thì nhóm nhạc Kpop bao gồm các thành viên Yujin, Gaeul, Rei, Wonyoung, Liz và Leeseo mới thực sự chinh phục nhiều đối tượng khán giả. Ca khúc này một lần nữa chứng minh IVE xứng đáng được gọi là “siêu tân binh” và được Billboard gọi là “quái vật”.

1. Tomboy - (G)I-DLE

Sau một năm dành phần lớn thời gian hoạt động cá nhân và không còn là tâm điểm chú ý của Kpop, (G)I-DLE đã trở lại vào tháng 3/202 với Tomboy. Trong khi (G)I-DLE đã tạo ra nhiều bản hit đứng đầu bảng xếp hạng trong suốt 4 năm sự nghiệp của họ, thì âm hưởng Punk-Rock, pha chút gai góc, mạnh mẽ đã nhanh chóng lôi cuốn người nghe. Thay vì trở lại với thứ gì đó an toàn và dễ nghe, (G)I-DLE lại tiếp tục với một ca khúc thể hiện cá tính và chính con người thật của nhóm. Ca khúc nhanh chóng đạt 100 triệu lượt xem chỉ sau khoảng 46 ngày 14 tiếng và trở thành sản phẩm có thành tích tốt nhất của (G)I-DLE vì đã phá vỡ kỷ lục trước đó của Oh My God(2020).

Từ vị trí 11 đến 25: BTS đứng thứ hạng 24, hai thành viên BTS nắm giữ 2 vị trí, Girls’ Generation xuất sắc giữ hạng 13

Trong BXH do Billboard bình chọn, hai thành viên của BTS cũng nắm cho mình hai thứ hạng khác nhau đó là Jimin với With You (ft. Ha Sung Woon) ở vị trí 25 và Jin với The Astronaut ở vị trí 14 . Tuy nhiên ca khúc Run BTS của BTS chỉ xếp ở thứ hạng 23/25. Điều này cũng được cho là khá dễ hiểu bởi đây là ca khúc không có MV chính thức và chỉ nằm trong album Proof của nhóm. Dù vậy Run BTS cũng trở thành hiện tượng gây sốt mạng xã hội thời điểm cuối năm khi loạt sao Kpop đều thực hiện challenge trên nền nhạc ca khúc này.

Bên cạnh đó, ca khúc Forever 1 kỷ niệm 15 ra mắt của Girls’ Generation cũng tạo nên cú đột phá lớn. Việc sản xuất ca khúc mang thể loại House-Pop đang phát triển hoàn toàn phù hợp với bối cảnh âm nhạc ngày nay và với giọng hát trưởng thành của các thành viên.