NewJeans lập kỷ lục khó nhằn với MV mới, vượt qua đàn chị BLACKPINK: Quả xứng danh "siêu tân binh"!

Ca khúc Kpop được chú ý nhất những ngày gần đây chắc chắn là Ditto của tân binh nhà ADOR NewJeans. Không chỉ mang đến cơn gió lạ hoàn toàn cho concept học đường, Ditto còn là dấu chấm phá thú vị trong âm nhạc. Giai điệu độc đáo, hơi hướng retro nhưng lại rất hợp thời giúp NewJeans gặt hái thêm loạt thành tích mới. Chỉ một thời gian ngắn, nhóm nhạc nữ tân binh vượt mặt cả đàn chị BLACKPINK, lập kỷ lục khó nhằn trên các BXH nhạc số.

NewJeans gây sốt với sản phẩm mới Ditto

Tính tới chiều 21/12, 2 phiên bản MV Ditto đều lọt top 3 trending YouTube toàn cầu mảng âm nhạc (side A #1; side B #3). Ngoài ra, MV Ditto còn lên xu hướng tại nhiều quốc gia, lọt tab thịnh hành trong top 10 US, UK (side A), 2 MV side A và B lần lượt #1, #2 YouTube Trending Hàn Quốc.

2 phiên bản MV lần lượt đứng top trending YouTube toàn cầu mảng âm nhạc

Về thành tích nhạc số, NewJeans vượt qua đàn chị BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ có lượng người nghe độc nhất cao nhất MelOn. Sau 15 tiếng phát hành, ca khúc Ditto #1 tất cả BXH trong hệ thống iChart, là nhóm nhạc nữ đạt Real-time All Kill nhanh nhất lịch sử.

Vượt mặt BLACKPINK

... NewJeans là nhóm nhạc nữ đạt RAK nhanh nhất lịch sử

Cùng với How You Like That (BLACKPINK), Butter (BTS) và Still Life (BIGBANG), Ditto là bài hát của idolgroup có thể ra mắt ngay ngôi đầu BXH trong ngày của MelOn tính trong thập kỉ. Với thành tích nhạc số cực khủng, NewJeans chính là “quái vật nhạc số” thế hệ mới. Thành công của nhóm nhạc tân binh phần lớn nhờ vào chất lượng âm nhạc đảm bảo, không cần quá sôi nổi, dồn dập, sự tươi mới hợp xu hướng của NewJeans khiến fan nhạc phát cuồng.