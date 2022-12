Giải mã MV gây sốt của NewJeans: Tất cả chỉ là ảo ảnh hay ẩn ý về bạo lực học đường?

Chiều 19/12, NewJeans trở lại cùng ca khúc mở đường cho album OMG: Ditto. Giai điệu bắt tai, thú vị và dễ gây nghiện, nhóm nhạc nữ tân binh nhanh chóng công phá các bảng xếp hạng nhạc số. Chỉ sau chưa đầy 1 ngày ra mắt, NewJeans đã chiếm lĩnh top 1 của tất cả các BXH trong hệ thống iChart, đạt RAK.

Ditto (side A) MV - NewJeans

Ditto (side B) MV - NewJeans

Phần hình ảnh, concept tiếp tục là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm của NewJeans. Được nhào nặn bởi Min Hee Jin, 5 cô gái NewJeans trẻ trung, tươi mới nhưng không kém phần độc đáo, phong cách Y2K đi đầu xu hướng. Phát hành 2 phiên bản cho MV Ditto, NewJeans hướng tới concept học đường nhưng không đi theo lối mòn thanh xuân tươi sáng. Từ tạo hình, cốt truyện và màu sắc của MV đều khơi gợi sự bí ẩn, nhiều thông điệp được cài cắm.

MV theo concept học đường nhưng màu sắc không tươi sáng

Cả 2 phiên bản MV đều là ảo ảnh

Giả thuyết nhiều khán giả đồng lòng nhất sau khi xem MV Ditto chính là ''NewJeans chỉ là ảo ảnh do nữ chính tưởng tượng ra". Lấy tông xám tro làm màu chủ đạo, Ditto trong cả 2 phiên bản được bao trùm bởi sắc u ám, những mảng tươi sáng hiếm hoi đều là phân cảnh của NewJeans vui vẻ cùng nhau được một nhân vật nữ thứ 6 ghi hình lại. Nhìn nét mặt và cách nữ chính điều chỉnh cảm xúc, ai nấy đều nhận ra cô là một người cô đơn không hoà nhập được tại trường học. Các bạn học thường xuyên nhìn nữ chính với ánh mắt kì lạ, những hình ảnh NewJeans cô quay kì thực đều chỉ là tưởng tượng và nữ chính sống trong ảo ảnh đó.

Ánh mắt bạn học nhìn nữ chính

Nữ chính luôn cầm máy quay mọi lúc

Xem kỹ MV, trong các phân đoạn thành viên Hanni là người có nhiều hành động khác lạ nhất. Do đó, nhiều phỏng đoán cho rằng Hanni là tuyến nhân vật đặc biệt của Ditto. Hanni là thành viên duy nhất không nhìn vào camera ở phiên bản A nhưng cũng là thành viên duy nhất ngồi và nhìn thẳng camera ở phiên bản B. Có thể nói, Hanni là sự liên kết đặc biệt của nữ chính với nhóm bạn 5 người.

Ánh mắt bí ẩn của Hanni

Cô luôn có hành động khác với 4 thành viên còn lại

Có nhiều lý do để giải thích việc nhân vật thứ 6 tưởng tượng ra 5 người bạn NewJeans. Thứ nhất, nữ chính có khả năng nhìn thấy linh hồn và NewJeans chính là những linh hồn mắc kẹt tại trường học, đây cũng là motif làm phim quen thuộc tại Hàn Quốc. Thứ hai, nữ chính có thể mắc bệnh tâm lý, cô đơn và tưởng tượng ra những người bạn, sống trong thế giới của chính cô. Thứ ba, những thước phim quay NewJeans là những thước phim ghi lại ký ức tươi đẹp, vì một lý do nào đó mà mọi thứ đã biến mất và nữ chính mắc kẹt trong chính quá khứ vui vẻ đó. Dù là lý do nào, Ditto cũng là MV có cốt truyện thú vị, khơi gợi được sự tò mò và óc sáng tạo của chính người xem.

Chi tiết chứng minh 5 cô bạn NewJeans chỉ là tưởng tượng

Hình ảnh chú nai ẩn chứa thông điệp sâu sắc, MV gợi nhớ đến 1 kịch bản phim nổi tiếng

Nữ chính có 2 lần đối mặt với chú nai trong 2 phiên bản MV. Nai thường tượng trưng cho tình yêu vô điều kiện, sự tận tâm, bản năng, ngây thơ. Do đó, có thể nữ chính là người có tính thiện lương như hình tượng nai, bị mắc kẹt trong ký ức về nhóm bạn cũ của mình. Hành động mỗi ngày đều mở cuộn băng xem lại những hình ảnh cũ giúp nữ chính xoa dịu chính mình nhưng cũng có lúc cô tự biết mình không thể tiếp tục, điển hình ở phân cảnh ngồi gục đầu bó gối một mình trong góc phòng.

Hình ảnh chú nai xuất hiện trong cả 2 phiên bản

Sau này, nữ chính có người bạn mới, cô từ giã sự ám ảnh của mình về nhóm bạn cũ. Điều này được thể hiện ở cảnh nữ chính ngân ngấn nước mắt nhìn chú nai, và khi chú nai bước ra khỏi hành lang thì cảnh tiếp theo chính là lúc cô sánh vai đi bên cạnh bạn nam.

Khoảnh khắc nữ chính vứt bỏ máy quay cũng là lúc cô chấp nhận thực tại

Ngoài ra, trang phục và màu phim trong 2 MV Ditto gây liên tưởng cực lớn đến 1 bộ phim học đường nổi tiếng Battle Royale. Ở kịch bản Battle Royale, cả lớp đã phải tham gia một trò chơi sinh tử. Đến sau cuối, nữ chính là nhân vật duy nhất còn sống sót và ghi lại mọi thứ. Sự kì bí của MV không khỏi khiến dân tình suy nghĩ đến kịch bản của một bộ phim kinh dị.

Màu phim và đồng phục

Gợi nhớ đến Battle Royale

Ẩn ý về bạo lực học đường

Trong tất cả các giả thuyết được khán giả đưa ra, có một điểm chung không thể phủ nhận đó chính là nữ chính luôn cô độc. Min Hee Jin cùng 5 cô nàng tân binh đã mang đến góc nhìn mới lạ khi thực hiện concept học đường. Học đường với Min Hee Jin không chỉ là thanh xuân rực rỡ mà còn ẩn chứa nhiều góc tối. Nữ chính dù bị bệnh tâm lý hay mắc kẹt trong ký ức đều có thể xuất phát từ lý do bị bạo lực học đường.

Nữ chính luôn cô độc

nhưng có nhân vật nam thực sự quan tâm

Thông điệp nhân vật nam kiên thẫn dõi theo nữ chính và kết bạn cùng cô là tia sáng của hi vọng. Thật mong trong đời thật, mỗi một nạn nhân của bạo lực học đường đều được quan tâm và thông cảm.