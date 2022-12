BLACKPINK liên tục lập thành tích mới về lượt xem khiến đội ngũ thiết kế "cạn kiệt" ý tưởng chúc mừng

Một trong những thành tích quan trọng góp phần tạo nên danh tiếng nhóm nhạc nữ toàn cầu của BLACKPINK chính là thành tích lượt xem YouTube. Suốt 6 năm sự nghiệp, BLACKPINK lập nên nhiều kỷ lục view, trở thành tường thành YouTube của Kpop rất khó để có nhóm đàn em nào vượt qua. Sở hữu hơn 83,5 triệu người đăng ký kênh, là nghệ sĩ được đăng ký nhiều nhất thế giới, loạt video tỷ view của BLACKPINK vô tình tạo ra… thử thách cho các thiết kế nhà YG.

Theo thông lệ của công ty, mỗi khi có sản phẩm của idol vượt mốc trăm triệu lượt xem sẽ có poster được thiết kế gửi đến fan nhóm chúc mừng. Hiển nhiên, kho tàng poster của BLACKPINK là nhiều vô kể, từ siêu hit DDU-DU DDU-DU đến các MV mới ra mắt gần đây như Pink Venom, Shut Down đều đưa về loạt ảnh chúc mừng mãn nhãn. Không chỉ MV chính thức, các phiên bản khác của BLACKPINK như dance practice hay biểu diễn cũng lập kỷ lục lượt xem, khủng nhất trong số đó là bản biểu diễn đặc biệt của How You Like That.

How You Like That bản biểu diễn là phiên bản vũ đạo có lượt xem khủng nhất Kpop

Sáng 23/12, How You Like That bản biểu diễn đã đạt đến cột mốc 1,3 tỷ lượt xem, tương đương với 13 poster chúc mừng đến từ YG. Một điều thú vị fan phát hiện ra, càng ngày poster YG thiết kế cho How You Like That càng đơn giản. Có lẽ lý do đến từ lượt view khủng chừng nào thì designer lại bị thử thách chừng ấy.

9 bức poster đầu tiên, YG đầu như cho BLACKPINK những bức ảnh chất lượng

Kể từ cột mốc 1 tỷ lượt xem, những chiếc poster ngày càng chỉ độc 2 màu đen - hồng, điều này càng chứng minh YG đang gần cạn… tư liệu để thiết kế chúc mừng BLACKPINK. BLINK vừa mừng vừa lo, sau này poster chúc mừng BLACKPINK chỉ có số lượt xem và tên bài hát cũng nên!

Càng ngày poster càng đơn giản, chỉ độc 2 gam màu hồng - đen

Phản ứng của fan BLACKPINK:

- Giờ nhìn poster cũng không cảm xúc gì nữa, mình quá quen rồi chăng?

- Designer của YG vốn nổi tiếng nhàn mà, mai mốt chỉ cần cho cái tên và số view là ổn rồi.

- Riết không còn ảnh để edit luôn, khủng như view BLACKPINK.

- BLACKPINK và YouTube tường thành là sự thật, YG nên chụp thêm bộ hình cho nhóm chỉ để edit poster.

- Poster ngày càng đơn giản vì cạn ảnh edit hay gì YG ơi?