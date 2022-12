Ở đây có 1 tấm poster: Trông Khả Ngân - Thanh Sơn nhưng lại rất là Sơn Tùng - Hải Tú!

Mới đây, Khả Ngân đã chia sẻ tấm poster giới thiệu cho sản phẩm âm nhạc mới mà cô làm nữ chính mang tên Meet You At The Right Time. Mọi chuyện không có gì đáng nói khi ekip này dường như "copy - paste" 100% tấm poster MV Chúng Ta Của Hiện Tại đình đám của bộ đôi Sơn Tùng M-TP - Hải Tú.

Tấm poster quảng bá MV mà Thanh Sơn - Khả Ngân đóng chính

Trong tấm poster MV mới mà Khả Ngân đóng chính, có thể thấy cô tạo dáng mặt đối mặt với diễn viên Thanh Sơn trên nền poster màu xanh da trời. Không cần phải là fan Sơn Tùng cũng có thể nhận ra ngay lập tức: từ bố cục, phong cách, màu sắc của Meet You At The Right Time gần như "bê y nguyên" poster MV Chúng Ta Của Hiện Tại.

Ở poster cho sản phẩm của Sơn Tùng, nam ca sĩ và Hải Tú cũng tạo dáng mặt đối mặt trên nền da trời tương tự. Chúng Ta Của Hiện Tại vốn có độ phủ sóng rộng khắp, thậm chí liên quan trực tiếp đến ồn ào tình cảm giữa Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm - Hải Tú, thế nên cũng khó có thể nói Khả Ngân và ekip của cô vô tình cho được.

Trông có khác gì Chúng Ta Của Hiện Tại của bộ đôi Sơn Tùng - Hải Tú không?

Hành động của ekip Meet You At The Right Time vấp phải nhiều chỉ trích khi nhiều người cho rằng ekip này sẵn sàng bất chấp "bê y nguyên" poster của Sơn Tùng vào sản phẩm mới để gây sự chú ý. Netizen nhiều người cũng khẳng định sẽ tẩy chay sản phẩm này vì cách quảng bá bất chấp, không lành mạnh.

Ảnh: FBNV