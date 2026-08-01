Liệu TWICE có đi theo con đường của BLACKPINK?

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, TWICE đang đứng trước một trong những cột mốc quan trọng nhất sự nghiệp.

Ảnh: JYP Entertainment

Nhóm nhạc nữ 9 thành viên chuẩn bị bước vào quá trình gia hạn hợp đồng lần thứ hai với JYP Entertainment, sau khi từng đồng loạt tái ký vào năm 2022 và vượt qua "lời nguyền 7 năm" của Kpop.

Những tín hiệu làm dấy lên đồn đoán

Thời gian gần đây, truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa tin một số thành viên đang cân nhắc hướng đi mới cho sự nghiệp cá nhân. Jeongyeon được cho là đàm phán với Varo Entertainment - công ty quản lý của chị gái cô, diễn viên Gong Seung Yeon. Trong khi đó, Tzuyu được cho là có kế hoạch hợp tác với công ty do mẹ cô thành lập tại Đài Loan (Trung Quốc). Trưởng nhóm Jihyo cũng được đồn đoán đang chuẩn bị thành lập công ty riêng sau hơn 20 năm gắn bó với JYP, tính cả thời gian thực tập sinh.

Tuy nhiên, đến nay, JYP Entertainment chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào. Công ty cho biết các cuộc thảo luận gia hạn hợp đồng vẫn đang diễn ra và sẽ công bố khi có quyết định chính thức. Những diễn biến này khiến nhiều người liên tưởng đến mô hình mà BLACKPINK đang áp dụng.

Sau khi kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment vào cuối năm 2023, Jennie, Lisa và Jisoo lần lượt thành lập công ty riêng, trong khi Rosé ký hợp đồng với The Black Label. Dù hoạt động solo dưới những đơn vị quản lý khác nhau, cả bốn vẫn duy trì hợp đồng nhóm với YG Entertainment và tiếp tục quảng bá với tư cách BLACKPINK.

Nhiều thành viên của TWICE được đồn đoán sẽ có công ty. quản lý riềng (Ảnh: JYP Entertainment)

Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động, TWICE đã khẳng định vị thế của một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử Kpop. Từ danh xưng "nhóm nhạc nữ quốc dân" với hàng loạt giải thưởng Daesang danh giá tại Hàn Quốc như Song of the Year cho bản hit Cheer Up, 9 cô gái nhà JYP đã vươn tầm toàn cầu với tổng doanh số album vượt mốc hàng chục triệu bản. TWICE liên tục thiết lập những cột mốc lịch sử cho các nhóm nữ Kpop: là đại diện đầu tiên dẫn đầu đồng thời hai bảng xếp hạng World Albums và World Digital Song Sales của Billboard, nhóm nữ Kpop đầu tiên hoàn thành Dome Tour tại Nhật Bản, đồng thời là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên diễn chính (headliner) tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản. Trên thị trường quốc tế, sức hút của nhóm chưa từng hạ nhiệt khi các chuyến lưu diễn thế giới quy mô lớn liên tục cháy vé tại các sân vận động Mỹ. Nhóm vừa khép lại chuyến lưu diễn thế giới thứ 6 mang tên THIS IS FOR World Tour vào tháng 7/2026. Kéo dài suốt một năm rưỡi với 81 đêm diễn càn quét khắp các châu lục, đây trở thành tour diễn có quy mô lớn nhất và kéo dài nhất trong lịch sử của một nhóm nhạc nữ Kpop.

TWICE có thể thành công nếu đi theo mô hình của BLACKPINK?

Theo nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yun, việc TWICE áp dụng mô hình tương tự BLACKPINK không phải là điều bất khả thi, nhưng hai nhóm sở hữu nền tảng phát triển rất khác nhau. Ông cho rằng BLACKPINK ngay từ đầu đã xây dựng hình ảnh từng thành viên như những thương hiệu độc lập. Mỗi người đều sở hữu sức ảnh hưởng toàn cầu, là đại sứ của các thương hiệu thời trang xa xỉ và có chỗ đứng vững chắc với tư cách nghệ sĩ solo. Chính nền tảng đó giúp các thành viên dễ dàng phát triển sự nghiệp riêng mà không làm giảm sức hút của nhóm.

Trong khi, thành công của TWICE lại được xây dựng chủ yếu trên sức mạnh tập thể. Dù Nayeon, Jihyo hay Tzuyu đều đã phát hành sản phẩm solo, mức độ nhận diện cá nhân vẫn chưa thể so sánh với các thành viên BLACKPINK trên thị trường quốc tế.

BLACKPINK đang rất thành công với mô hình hoạt động nhóm nhưng các thành viên đều có công ty quản lý riêng (Ảnh: YG Entertainment)

Một khác biệt nữa nằm ở quy mô đội hình. Nếu BLACKPINK chỉ có bốn thành viên, TWICE sở hữu đội hình chín người. Việc điều phối lịch trình giữa nhiều nghệ sĩ thuộc các công ty quản lý khác nhau sẽ phức tạp hơn rất nhiều, đặc biệt khi nhóm vẫn duy trì lịch phát hành album, lưu diễn và quảng bá toàn cầu.

Theo Lim Hee Yun, xu hướng các thần tượng tìm kiếm công ty quản lý riêng là điều dễ hiểu. Sự phát triển của mạng xã hội và các hợp đồng quảng cáo giúp nghệ sĩ có thêm nhiều nguồn thu từ hoạt động cá nhân. Khi không còn bị ràng buộc hoàn toàn với công ty quản lý cũ, họ cũng có nhiều quyền chủ động hơn trong việc xây dựng thương hiệu và khai thác giá trị của bản thân. Tuy nhiên, ông cho rằng điều đó không đồng nghĩa với việc TWICE sẽ tan rã. "Chính các thành viên cũng hiểu rằng TWICE là tài sản lớn nhất của họ. Nhận thức đó có thể trở thành lý do để cả nhóm tiếp tục đồng hành cùng nhau".

Đến thời điểm hiện tại, tương lai của TWICE vẫn chưa ngã ngũ. Dù những tin đồn liên quan đến việc các thành viên tìm kiếm bến đỗ mới liên tục xuất hiện, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình đàm phán với JYP Entertainment.