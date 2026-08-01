Chi Pu: Mỗi lần ekip gửi title báo, tôi toàn đùa "Mất tên rồi, giờ tên là 'Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam' luôn!"

Ở tuổi 33, khi những định kiến từng bủa vây dần lùi về phía sau, Chi Pu nhìn lại quãng đường đã đi qua với sự bình thản hơn bao giờ hết.

Gặp gỡ Chi Pu

Có một Chi Pu của năm 2017 từng đứng giữa bão dư luận, trở thành tâm điểm của một trong những cuộc tranh cãi lớn nhất lịch sử Vpop chỉ vì quyết định cầm micro bước lên sân khấu. Nhưng cũng có một Chi Pu của năm 2026 vừa khép lại hành trình dang dở bằng album phòng thu đầu tiên, hoạt động song song ở hai thị trường Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời bước sang một vai trò mới với tư cách nhà điều hành trong lĩnh vực giải trí. Sau gần hai thập kỷ hoạt động, hành trình của Chi Pu không đơn thuần là câu chuyện về một nghệ sĩ liên tục thay đổi hình ảnh, mà còn là hành trình của sự thích nghi, bền bỉ và nhiều lần tự viết lại chính mình sau những biến cố.

Ở tuổi 33, khi những định kiến từng bủa vây dần lùi về phía sau, Chi Pu nhìn lại quãng đường đã đi qua với sự bình thản hơn bao giờ hết. Ngồi lại sau 1 thời gian dài không trò chuyện Chi Pu, cô nàng thoải mái chia sẻ những câu chuyện chưa kể về album đầu tay - dự án từng phải hoãn suốt nhiều năm, bước ngoặt mang tên Đạp Gió 2023, hành trình chinh phục thị trường Trung Quốc, câu chuyện đằng sau danh xưng "Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam", cũng như những trải nghiệm, tổn thương và lựa chọn đã góp phần tạo nên một Chi Pu của hiện tại.

"Khán giả Việt Nam luôn có lòng tự hào dân tộc rất lớn, sẵn sàng ủng hộ nghệ sĩ nước nhà khi vươn ra quốc tế"

Xin chào Chi Pu. Rất lâu rồi mới gặp lại bạn trong buổi trò chuyện như thế này. Nói về album đầu tay, từ một dự án phải hủy bỏ vào cuối năm 2022 vì áp lực dư luận đến một album trọn vẹn ra mắt vào năm 2026, cảm giác của bạn ra sao khi "đứa con tinh thần" này chính thức thành hình?

Tất nhiên tôi rất hạnh phúc vì đã hoàn thành điều dang dở trong quá khứ. Hồi chuẩn bị cho album đầu tay 4 năm trước, như mọi người đã biết, dư luận xuất hiện làn sóng phản đối rất gay gắt. Áp lực tâm lý thời điểm đó ảnh hưởng lớn đến tôi, khiến tôi quyết định hoãn dự án lại. Đưa ra lựa chọn đó chưa bao giờ dễ dàng. Tôi chọn dừng lại vì muốn tâm mình được bình yên, không muốn dung nạp thêm bất kỳ cơn sóng nào từ dư luận nữa. Lúc đó Chi Pu cảm thấy mọi thứ đã quá đủ rồi, không muốn nghe, không muốn đọc hay tiếp nhận thêm bất kỳ điều gì.

Ngay sau đó, đến năm 2023, tôi có một cú chuyển mình khi nhận lời tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió tại Trung Quốc. Đó thực sự là chiếc phao cứu sinh dành cho tôi ở thời điểm ấy, một hành trình chữa lành giúp Chi Pu tìm lại niềm tin vào bản thân và tiếp tục theo đuổi đam mê.

Tới năm nay, khi quay trở lại với album Exs, dòng caption đầu tiên tôi viết để giới thiệu với khán giả chính là: "Không có chỗ cho sự dang dở". Tôi cảm thấy trọn vẹn khi khép lại được câu chuyện năm xưa bằng một sản phẩm hoàn chỉnh.

Có nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới ra nhạc thường kể chuyện tình với người yêu cũ. Liệu có phải Chi Pu cũng vậy?

Tôi chỉ đơn giản muốn thể hiện tối đa cá tính và câu chuyện cá nhân trong album này. Trước đây, khi thực hiện các sản phẩm âm nhạc, tôi thường đặt các nhạc sĩ sáng tác theo keyword hoặc ý tưởng hướng đến việc tạo xu hướng. Tôi chưa bao giờ kể câu chuyện đời mình cho nhạc sĩ để họ viết.

Với album này, tôi đã làm điều đó vì muốn mọi người hiểu nhiều hơn về mình. Trước đây, đứng trước những định kiến hay tranh luận gay gắt, tôi chọn cách đóng cửa để bảo vệ bản thân. Có những nhận định không đúng về mình nhưng tôi không tìm được cơ hội để lên tiếng hay giải thích. Tới tận bây giờ, thay vì nói quá nhiều về bản thân, cách đẹp đẽ nhất đối với tôi là gửi gắm tâm sự và những trải nghiệm đã qua vào âm nhạc.

Đầu tư một album 9 bài hát với chất lượng sản xuất chuẩn quốc tế cùng những MV đắt đỏ, chi phí chắc chắn rất lớn? Nhưng nếu hiệu ứng không như mong muốn, Chi Pu có sợ mình bị “lỗ vốn”?

Qua 16 năm hoạt động nghệ thuật, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều trong việc quản lý tài chính. Ngày xưa, mỗi lần làm dự án tôi "vung tiền" rất mạnh vì muốn cái gì cũng phải tới bến, làm cho "đã" chứ không quan tâm hết bao nhiêu. Nhưng hiện tại, tư duy của tôi đã thay đổi. Dù đầu tư lớn cho dự án, tôi đã biết cách gói gọn chi phí trong khoản kiểm soát được.

Đó là sự trưởng thành trong chi tiêu để đạt hiệu quả cao nhất cho túi tiền của mình. Chi Pu coi đây là khoản đầu tư cho hình ảnh, vị thế và là dấu mốc khẳng định sự nghiêm túc với âm nhạc. Lợi nhuận lớn nhất tôi nhận được chính là sự công nhận của khán giả dành cho tâm huyết và con đường làm nghề của mình. Vì vậy, tôi không cảm thấy bị lỗ khi đầu tư "tất tay" vào album này.

Việc mời Amber Liu song ca và sang Việt Nam dự Listening Party thực sự là một "cú nổ" truyền thông. Mối quan hệ giữa hai người phải ở mức độ nào để Amber nhận lời tham gia một dự án thuần Việt như vậy? Ngoài con số cát-xê, Chi đã thuyết phục cô ấy bằng điều gì?

Amber là một người bạn rất tốt của Chi. Tụi mình vẫn thường xuyên giữ liên lạc và hỏi thăm nhau. Đây là mối quan hệ không cần lúc nào cũng kè kè hay gặp gỡ liên tục, nhưng sẵn sàng xuất hiện ngay khi đối phương cần hỗ trợ. Tôi cực kỳ trân trọng tình bạn này sau hành trình Đạp Gió.

Tôi tin mọi thứ diễn ra rất tự nhiên và đúng là định mệnh. Giữa đêm, tôi chợt nghĩ đến Amber cho bài hát này. Trước đó, tôi đã nói với ekip sản xuất rằng muốn hợp tác với một ca sĩ/rapper và chừa riêng phần verse 2 để chờ. Khi hoàn thiện bài hát, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu là Amber. Tôi nhắn tin hỏi có thể gọi điện không, Amber lập tức phản hồi: "Hey Sis, I got your back, what happened?". Mỗi lần nhắn "Can you do me a favor?" là Amber sẽ căng thẳng ngay vì nghĩ Chi gặp chuyện nghiêm trọng cần "hero" đến cứu giúp vậy đó (cười). Khi chia sẻ về dự án và gửi demo, Amber nghe xong liền bảo giai điệu mang lại tinh thần rất tươi mới, cô ấy rất thích và sẵn lòng hợp tác ngay.

Nhìn lại thị trường nhạc Việt hiện tại với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Gen Z, những cá tính âm nhạc rất quái và độc lập, Chi thấy mình đang đứng ở đâu? Chi nhận định thế nào về sự dịch chuyển trong thị hiếu của khán giả Việt Nam ở năm 2026?

Thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại thay đổi chóng mặt và cực kỳ sôi động, sản phẩm ra mắt liên tục. Riêng tuần tôi phát hành album, đã có không dưới 10 sản phẩm khác cùng ra mắt. Các bạn trẻ mang đến một làn gió mới với tài năng không phải bàn cãi, tạo ra những điều hay ho từ khi còn rất trẻ. Tôi vừa ngưỡng mộ vừa tò mò muốn biết mình có thể học hỏi được gì từ năng lượng và tư duy trẻ đó.

Tôi không đặt mình vào vị thế cạnh tranh với thế hệ trẻ. Ở giai đoạn này, Chi biết rõ mình muốn gì, đồng thời luôn cởi mở tiếp thu. Tôi thấy mình đang ở điểm giao thoa giữa hai thế hệ, đủ linh hoạt để học hỏi những điều mới mẻ từ các bạn.

Năm nay là một năm bùng nổ của làn sóng âm nhạc kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống. Chi Pu từng có Anh Ơi Ở Lại gây sốt từ năm 2019 và đến nay vẫn được nhắc đến như một chuẩn mực cho công thức này. Với bạn, đâu là yếu tố tiên quyết khi khai thác chất liệu văn hóa truyền thống trong các sản phẩm âm nhạc? Trong số những nghệ sĩ làm sản phẩm dựa trên cảm hứng văn hóa truyền thống, bạn có ấn tượng với ai nhất?

Đưa văn hóa Việt Nam vào sản phẩm nghệ thuật cần sự khéo léo để truyền tải câu chuyện một cách tự nhiên nhất. Tôi không muốn gượng ép kiểu: "Đó là văn hóa Việt Nam, là chuyện ngày xưa đấy, các bạn xem đi!". Tôi muốn đó là sự giao thoa giữa nét cổ xưa và hơi thở hiện đại. Âm nhạc có thể hiện đại nhưng câu chuyện được gắn vào sẽ làm mới để khán giả hôm nay dễ tiếp cận. Khi khán giả cảm nhận được sự gần gũi, họ mới yêu thích và muốn lan tỏa rộng rãi.

Tôi thấy Bắc Bling của Hòa Minzy là một sản phẩm rất xuất sắc: đậm chất văn hóa Việt, quảng bá địa phương tốt và lan tỏa rộng rãi đến công chúng.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ khác cũng đang lồng ghép yếu tố này rất hay. Như MONO trong dự án mới hóa thân thành "Văn công tử" một hình ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa. Hay như Sơn Tùng M-TP vừa qua ra sản phẩm kết hợp quốc tế cũng lồng ghép khéo léo các yếu tố văn hóa Việt Nam. Bằng cách này hay cách khác, miễn là lan tỏa được văn hóa Việt thì đều là những tín hiệu rất đáng mừng.

Chi Pu hiện được coi là một trong những nghệ sĩ Việt tiên phong khai phá và gặt hái thành công tại thị trường Trung Quốc. Việc mở ra một con đường mới cho âm nhạc Việt tiến ra quốc tế có khiến Chi cảm thấy tự hào hay cô độc?

Tôi nghĩ là cả hai: Tự hào và Cô đơn. Tự hào vì mình đã có những thành tích nhất định để nhìn lại con đường đã đi qua. Còn cô đơn và sợ hãi là cảm giác ở giai đoạn đầu, khi mình là một trong những người hiếm hoi bước vào thị trường đó. Chi không biết điều gì sẽ xảy ra, không có ai đi trước để dẫn lối hay đảm bảo về rủi ro và thành công. Tất cả đều do tôi và ekip tự mò mẫm từng bước. Sự cô đơn nằm ở những bước đi vô cùng thận trọng đó để đảm bảo mình đang chọn đúng hướng.

Chi cảm thấy âm nhạc Việt Nam đang thiếu điều gì để thực sự trở nên viral hơn ở thị trường quốc tế, được đón nhận nhiều hơn thay vì 1 đoạn điệp khúc tạo trend?

Việc viral hay tạo hiện tượng thì nhạc Việt đã làm được rồi. Nhưng để tạo thành một làn sóng văn hóa nghệ thuật được bạn bè quốc tế đón nhận và yêu thích lâu dài thì cần rất nhiều thời gian và công sức. Việt Nam không thiếu tài năng, cái chúng ta thiếu là một hệ sinh thái và nền tảng đủ mạnh để xuất khẩu văn hóa. Điều này cần sự cộng lực của cả một tập thể lớn chứ không cá nhân nào tự làm được. Sau nhiều năm trải nghiệm ở Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc, tôi nhận ra yếu tố then chốt là phải hiểu rõ thị trường để mang đến thứ âm nhạc phù hợp với khán giả nơi đó.

Khán giả Việt Nam luôn có lòng tự hào dân tộc rất lớn, sẵn sàng ủng hộ nghệ sĩ nước nhà khi vươn ra quốc tế. Động lực từ khán giả nước nhà luôn rất mạnh mẽ, điều cần thiết lúc này là sự chuẩn bị đồng bộ về nền tảng công nghiệp âm nhạc.

Hoạt động song song tại cả Việt Nam lẫn Trung Quốc, Chi có bao giờ rơi vào trạng thái kiệt sức? Làm thế nào để dung hòa công việc nhằm đảm bảo khán giả ở cả hai thị trường đều không cảm thấy bị "bỏ quên"?

Tôi chỉ mệt mỏi khi không có việc để làm thôi. Còn khi có việc, tôi luôn tràn đầy năng lượng vì tình yêu.. Ở đâu có cơ hội, có công việc, có fan là tôi sẽ xuất hiện. Tôi chia giai đoạn tập trung rất rõ ràng: Sau Tỷ Tỷ Đạp Gió, tôi dành gần 2 năm ở Trung Quốc để tập trung biểu diễn, giao lưu. Đến năm thứ 3, tôi dành thời gian ở Việt Nam thực hiện album để gắn kết hơn với khán giả nhà. Ở mỗi giai đoạn, Chi sẽ chọn thị trường trọng tâm để đầu tư chỉn chu nhất.

Nói về cơ duyên ở Trung Quốc, ekip Tỷ Tỷ Đạp Gió chủ động tìm đến tôi vào thời điểm thị trường này đang cởi mở đón nhận văn hóa bên ngoài. Nhận thấy đây là sân chơi đáng thử sức, tôi tham gia với tất cả sự nỗ lực. Chính sự nghiêm túc đó đã mở ra cho tôi nhiều cơ hội đứng trên các sân khấu lớn. Khán giả Trung Quốc rất trân trọng người biết nỗ lực, đó là điều tôi luôn tự hào. Tôi không lên chiến lược bài bản từ đầu, mà phương châm là "đến đâu đánh đến đó", làm hết sức mình với mọi cơ hội.

“Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”

Truyền thông Trung Quốc và nhiều trang báo lớn liên tục gọi Chi Pu là "Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam". Chi nghĩ sao về danh xưng này?

Mỗi lần ekip gửi tít báo, tôi toàn đùa: "Mất luôn tên rồi, giờ tên là 'Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam' luôn!". Thật ra, đây là những mỹ từ khiến Chi rất hạnh phúc, không cô gái nào lại không thích được khen đẹp. Tuy nhiên, tôi hiểu nhan sắc sẽ thay đổi theo thời gian. Ở tuổi 33, vẻ đẹp của một người phụ nữ sẽ thoát ra theo cách rất khác so với thời đôi mươi. Với tôi, khí chất mới là yếu tố quyết định sự cuốn hút của một cô gái.

Có định kiến cho rằng Chi Pu thành công ở Trung Quốc phần lớn nhờ visual và kỹ năng trình diễn (stage presence), chứ không phải giọng hát. Chi nghĩ sao về nhận định cho rằng nhan sắc đã lấn át các yếu tố khác trong trường hợp của mình?

Tỉnh táo mà nói, nhan sắc hay kỹ năng trình diễn đều là những thứ tôi phải đầu tư, chăm sóc và rèn luyện mỗi ngày. Với giọng hát, tôi chưa bao giờ bỏ quên mà vẫn kiên trì tập luyện đều đặn. Tôi không phủ nhận các nhận định bên ngoài, miễn là khán giả còn nhớ tới, yêu thích và dành sự trân trọng cho mình là tôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Là một người phụ nữ thành công ở tuổi ngoài 30, Chi có gặp áp lực trong việc duy trì diện mạo trẻ trung như thời đôi mươi? Chi có bao giờ tự so sánh bản thân với quá khứ hay lo sợ mình sẽ già đi?

Tôi nghĩ về điều đó hằng ngày luôn! Tôi là người rất quan tâm đến cái đẹp, đến mức ra cả bài hát tên MIRROR để tôn vinh sắc đẹp bản thân. Chi chăm sóc diện mạo từ khi còn rất trẻ. Càng có tuổi, mình càng phải kỹ càng và dành nhiều thời gian hơn cho nó. Tôi đầu tư nhiều công sức để giữ gìn sức khỏe, vóc dáng và thần thái. Chi vẫn hay nói vui với bạn bè: "I will stay forever young”, giữ sự trẻ trung từ trong tâm hồn ra đến vẻ ngoài.

Từng trải qua những cay đắng từ dư luận và sự hoài nghi về năng lực, Chi đưa những trải nghiệm đau đớn đó vào cách quản lý, bảo vệ các nghệ sĩ trẻ như thế nào? Chi có bao giờ nhìn thấy hình ảnh của bản thân năm 2017 ở các bạn?

Chắc chắn là có. Thấy các bạn bước vào nghề, ra sản phẩm đầu tay với sự hồi hộp, lo lắng, Chi rất hiểu tâm lý đó. Tôi không chỉ là nhà đầu tư hay người dẫn dắt mà còn là người đồng hành về mặt tâm lý. Lợi thế của tôi là một nghệ sĩ làm kinh doanh, nên những gì các bạn đang trải qua tôi đều đã nếm trải. Nhưng tôi không dùng kinh nghiệm đó để bảo bọc quá kỹ hay ngăn cản các bạn. Không có sự trưởng thành nào thiếu vấp ngã. Hãy cứ để các bạn trải nghiệm, tôi sẽ ở bên để giúp các bạn đứng dậy nhanh hơn và vượt qua sóng gió dễ dàng hơn.

Showbiz Việt thường bị hoài nghi về sự chân thành, nhưng Chi Pu lại giữ được những tình bạn rất bền chặt, thậm chí với cả những người từng ở "hai đầu chiến tuyến" dư luận. Bí quyết nào giúp Chi duy trì những mối quan hệ bền đẹp trong một môi trường đầy cạnh tranh và đố kỵ?

Đơn giản thôi, mọi mối quan hệ bền chặt đều xây dựng trên sự chân thành. Trước đây tôi không có nhiều bạn trong showbiz vì từng thiếu niềm tin vào tình bạn ở môi trường này, nên tự đóng cửa lại. Khoảng 2 năm trở lại đây, khi tâm lý cởi mở và tự tin hơn, tôi kết giao nhiều hơn và nhận ra mọi thứ không đáng sợ như mình nghĩ. Khi năng lượng của mình tích cực, mình sẽ thu hút những người cùng tần số. Các mối quan hệ hiện tại trong showbiz của tôi đều rất chân thành, dễ thương và hỗ trợ nhau hết mình mà không hề có sự ganh ghét hay đố kỵ.

Công chúng thường nhận xét Chi Pu là người rất rộng lượng và luôn chọn cách im lặng văn minh trước những ồn ào hay chuyện cũ. Sự rộng lượng đó là bản tính tự nhiên, hay do Chi đã đi qua quá nhiều tổn thương nên không muốn làm ai tổn thương thêm nữa?

Tôi nghĩ là cả hai. Tôi vốn là người ít để bụng. Rất nhiều drama trôi qua, vài năm sau có người nhắc lại tôi mới nhớ ra là từng có chuyện đó. Nhờ tính cách này mà tâm hồn tôi luôn nhẹ nhàng. Mặt khác, những tổn thương từng trải qua giúp tôi hiểu cảm giác đó kinh khủng thế nào, nên tôi không bao giờ muốn làm điều tương tự với ai. Chi rất tin vào Karma (luật hoa quả). Mình cứ sống dễ thương, vui vẻ, cái gì nhẹ nhàng bỏ qua được thì hãy để nó trôi qua nhẹ nhàng.

Người ta thấy Chi Pu có tất cả ở tuổi 33: sự nghiệp quốc tế, công ty riêng cùng nhan sắc đỉnh cao. Một người phụ nữ quá thành công và tự chủ như Chi liệu có vô tình tạo khoảng cách khiến những người đàn ông muốn bước vào cuộc đời Chi cảm thấy e dè, áp lực?

Tôi tin mình sẽ tìm được người đàn ông đủ tự tin bước vào cuộc đời mình. Nếu một người đàn ông e dè trước sự thành công và tự chủ của phụ nữ thì chắc chắn không phải gu của Chi. Tôi luôn giữ niềm tin trong tình yêu và tin rằng ngoài kia có những người đàn ông tự tin, trân trọng một người phụ nữ độc lập đồng hành cùng họ.

Đã bao giờ Chi phải đứng trước lựa chọn nghiệt ngã giữa sự nghiệp thăng hoa ở quốc tế và hạnh phúc gia đình yên ấm? Nếu ngày mai người yêu yêu cầu Chi lùi về phía sau, câu trả lời của Chi sẽ là gì?

Tôi từng đứng trước lựa chọn giữa sự nghiệp và hôn nhân. Quyết định không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn sự nghiệp, đó là lý do tôi chưa kết hôn đến thời điểm này. Nếu một người đàn ông muốn tôi dừng nghệ thuật ở nhà để anh nuôi vì thực sự thương mình, tôi có thể cân nhắc. Nhưng nếu điều đó xuất phát từ sự áp đặt, muốn sở hữu hay lý do nào khác, tôi chắc chắn sẽ không đánh đổi.

Nếu được quay trở lại năm 2017, thời điểm chuẩn bị ra mắt Từ hôm nay và biết trước bản thân sẽ hứng chịu làn sóng tẩy chay khủng khiếp, Chi của năm 2026 liệu có ngăn cản cô gái năm đó hay vẫn ủng hộ cô ấy tiếp tục bước vào giông bão?

Nếu quay lại 2017, tôi vẫn sẽ ủng hộ Chi Pu thời điểm đó làm điều bạn ấy muốn. Nếu có thể nói một điều, tôi chỉ muốn nhắn: "Cố gắng lên!". Con đường bạn chọn sẽ rất nhiều chông gai, thử thách, có lúc kiệt sức, mất niềm tin và lạc lối, nhưng chắc chắn bạn sẽ vượt qua. Hãy cứ trải nghiệm, tôi của tương lai đang đứng ở vạch đích chờ và cổ vũ cho bạn.

Cám ơn Chi Pu về cuộc trò chuyện, chúc Chi sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị trong công việc và cuộc sống!