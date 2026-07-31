Nóng: MCK xin lỗi, thông báo gỡ bỏ toàn bộ bản ghi có từ ngữ không phù hợp

Sau thông báo của Sở VHTT TP.HCM, MCK và ekip đưa ra hướng xử lý cho album HVL.

Sau khi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM mời làm việc liên quan đến album HVL, chiều 31/7, MCK chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả, đồng thời thông báo sẽ gỡ bỏ toàn bộ các bản ghi có chứa ngôn từ không phù hợp trên mọi nền tảng số để chỉnh sửa trước khi xem xét phát hành trở lại.

Sau khi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM mời làm việc liên quan đến album HVL, chiều 31/7, MCK chính thức lên tiếng xin lỗi

Trong thông báo được đăng tải trên fanpage chính thức, MCK (tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long) mở đầu bằng lời xin lỗi gửi tới khán giả vì những sai sót của bản thân. Nam rapper cho biết khi thực hiện album HVL, mục tiêu lớn nhất của anh là cống hiến cho âm nhạc Việt Nam và đưa sản phẩm đạt được những thành tích trên thị trường quốc tế. MCK nhắc lại việc HVL từng vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Album toàn cầu cùng nhiều kết quả tích cực khác.

Theo MCK, HVL được xây dựng từ những cảm xúc cá nhân và những trải nghiệm đúng - sai trong quá trình trưởng thành. Anh khẳng định toàn bộ nội dung album hướng đến việc nhìn nhận lại những sai lầm của bản thân, rút ra bài học để hoàn thiện mình, hoàn toàn không có chủ đích cổ súy, khuyến khích hay truyền bá bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Tuy nhiên, nam rapper thừa nhận sau khi được các cơ quan chức năng phổ biến, giải đáp các quy định pháp luật liên quan, anh đã nhận thức rõ sai sót trong việc sử dụng những ngôn từ chưa phù hợp trong các sản phẩm nghệ thuật. Dù ê-kíp từng gắn cảnh báo nội dung, MCK cho rằng bản thân vẫn thiếu trách nhiệm khi để nhiều đối tượng khán giả chưa phù hợp có thể tiếp cận các sản phẩm trên những nền tảng công khai.

Trên tinh thần cầu thị, MCK cho biết sẽ chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình và triển khai hàng loạt biện pháp khắc phục.

MCK cam kết sẽ gỡ các bản ghi có từ ngữ không phù hợp khỏi các nền tảng

Đáng chú ý nhất là việc gỡ bỏ toàn bộ các bản ghi có sử dụng từ ngữ không phù hợp trong album HVL trên mọi nền tảng kỹ thuật số và phương tiện truyền thông đại chúng. Sau khi gỡ bỏ, ê-kíp sẽ khẩn trương chỉnh sửa, loại bỏ triệt để các ngôn từ không phù hợp, trái với quy định pháp luật trước khi xem xét phát hành trở lại.

Bên cạnh đó, MCK và ê-kíp sẽ gửi yêu cầu tới các đối tác trong nước chấm dứt việc khai thác, lưu hành các bản ghi có ngôn từ không phù hợp nhằm hạn chế tối đa sự lan truyền. Đối với các hoạt động biểu diễn, nam rapper cam kết không biểu diễn bất kỳ tác phẩm nào chứa ngôn từ trái quy định pháp luật.

Nam rapper cũng kêu gọi khán giả, cộng đồng người nghe và các cá nhân, tổ chức liên quan hỗ trợ gỡ bỏ, thu hồi các hình ảnh, âm thanh liên quan đến những bản ghi sử dụng ngôn từ không phù hợp, đồng thời không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý vụ việc.

Ở cuối thông báo, MCK gửi lời cảm ơn tới đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an TP.HCM cùng các cơ quan liên quan vì đã trao đổi, hướng dẫn và tạo điều kiện để anh nhìn nhận rõ những sai phạm của mình. Nam rapper cho biết đây là bài học lớn trong quá trình hoạt động nghệ thuật và mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện để anh khắc phục những thiếu sót, tiếp tục cống hiến cho âm nhạc.

Nguyên văn bài đăng của MCK: "Kính gửi Quý Khán giả, Lời đầu tiên, MCK xin gửi lời xin lỗi đến Quý Khán vì những sai sót của mình và những thông tin được chia sẻ dưới đây. MCK xin được chia sẻ rằng, khi thực hiện Album “HVL” (“Album”), mong muốn lớn nhất mà MCK theo đuổi chính là được cống hiến cho nền âm nhạc và nghệ thuật nước nhà, sao cho đạt được thành tích tốt nhất trên thị trường âm nhạc quốc tế, và MCK cũng rất vui mừng khi Album từng đạt được thứ hạng #4 Album toàn cầu cùng nhiều thành tích khích lệ khác. Album được xây dựng dựa trên những cảm xúc cá nhân, các câu chuyện đúng sai mà MCK đã trải nghiệm trong hành trình trưởng thành của mình. Nội dung tổng thể của Album mà MCK mong muốn hướng tới là sự tích cực trong bài học tự đúc rút của bản thân khi đã vượt qua những khó khăn và chông gai, ghi nhận lại những điều đúng điều sai của mình trong cuộc sống, và sẽ luôn sửa đổi để hoàn thiện, rèn luyện mình trong suốt chặng hành trình trưởng thành. MCK khẳng định bản thân hoàn toàn không có chủ đích ẩn ý, cổ súy, khuyến khích hay truyền bá bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, và chỉ mong muốn đem đến Quý Khán giả năng lượng giải trí nghệ thuật thuần tuý. Tuy nhiên, sau khi được các Cơ quan ban ngành có thẩm quyền phổ biến và giải đáp các quy định pháp luật liên quan, MCK đã thật sự nhận thức sâu sắc về sai sót của mình trong việc sử dụng các ngôn từ không phù hợp trong các sản phẩm nghệ thuật của mình. Mặc dù đã thực hiện khuyến cáo đến người nghe, nhưng bản thân vẫn có sự tắc trách, thiếu trách nhiệm khi để cho nhiều đối tượng khán giả chưa phù hợp tiếp cận được ở một số nền tảng công khai khác. Nay, trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các Cơ quan ban ngành và sự góp ý từ dư luận, MCK xin chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp khắc phục ở thời điểm hiện tại như sau: a. Tiến hành gỡ bỏ toàn bộ các bản ghi có từ ngữ không phù hợp trong Album trên mọi nền tảng kỹ thuật số và phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời khẩn trương chỉnh sửa các bản ghi, loại bỏ triệt để những ngôn từ không phù hợp và trái với quy định pháp luật, trước khi xem xét thay thế phát hành trở lại. b. Đối với các đối tác trong nước, MCK và ekip sẽ ngay lập tức gửi yêu cầu chấm dứt khai thác, truyền đạt và lưu hành các bản ghi có ngôn từ không phù hợp, nhằm thể hiện sự tuân thủ pháp luật của mình, và hạn chế tối đa việc lan truyền. c. Đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, MCK vẫn tiếp tục tuân thủ theo sự cho phép của các Cơ quan có thẩm quyền và cam kết không biểu diễn bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào có ngôn từ không phù hợp, trái với quy định pháp luật. d. Đối với Quý Khán giả của mình, cộng đồng người nghe, người theo dõi và các cá nhân, tổ chức liên quan khác, MCK kêu gọi mọi người giúp đỡ gỡ bỏ và thu hồi những đăng tải về hình ảnh, âm thanh liên quan tới các bản ghi có sử dụng ngôn từ không phù hợp. Không lan truyền những thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng, thêu dệt làm ảnh hưởng tới quá trình xử lý vi phạm. e. Trên tinh thần chịu trách nhiệm cao, MCK sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực với các Cơ quan có thẩm quyền để làm rõ sự việc và khắc phục triệt để những vấn đề liên quan. Sau cùng, MCK xin bày tỏ sự trân trọng và biết ơn chân thành đến các đại diện từ Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) – Công an TP. Hồ Chí Minh cùng các Cơ quan hữu quan khác vì đã dành thời gian trao đổi, hướng dẫn và tạo điều kiện để MCK nhìn nhận rõ những sai phạm của mình. Sự tận tình, khách quan và góp ý trên tinh thần xây dựng của các Quý Cơ quan là cơ hội để MCK có được bài học sâu sắc và hoàn thiện mình hơn trên con đường hoạt động nghệ thuật sắp tới. Một lần nữa, MCK xin chịu trách nhiệm cho toàn bộ sai sót của mình và kính mong các Cơ quan ban ngành có thẩm quyền tạo điều kiện để MCK được sửa chữa những thiếu sót của bản thân để tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc và nghệ thuật nước nhà. MCK cũng mong Quý Khán giả thấu hiểu và tiếp tục đồng hành với MCK trên chặng đường rèn luyện bản thân, cống hiến cho âm nhạc nghệ thuật phía trước. Trân trọng, MCK."

Động thái xin lỗi và khắc phục của MCK diễn ra chỉ một ngày sau khi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác nhận đã mời nam rapper đến làm việc vào ngày 28/7 liên quan đến những phản ánh xoay quanh album HVL. Theo đại diện Sở, việc làm việc được thực hiện trên cơ sở các quy định tại Điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó có các quy định nghiêm cấm sử dụng ngôn từ, hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục và gây tác động tiêu cực đến xã hội.

Ra mắt bất ngờ vào tối 17/6/2026, HVL gồm 30 ca khúc với tổng thời lượng hơn 90 phút, là một trong những album có quy mô lớn nhất của Vpop. Dự án được chia thành hai mảng màu đối lập, gồm các bản Pop/R&B mang màu sắc tự sự và loạt ca khúc Rap/Trap đậm chất gai góc. Album quy tụ nhiều nghệ sĩ như Obito, marzuz, Tage, Thành Draw, RPT ORIJINN, A$AP Ướt Mi và đặc biệt có sự góp mặt của ca sĩ Tùng Dương trong ca khúc Slippery.

Ra mắt bất ngờ vào tối 17/6/2026, HVL gồm 30 ca khúc với tổng thời lượng hơn 90 phút, là một trong những album có quy mô lớn nhất của Vpop

Về thành tích, HVL từng đạt vị trí Top 4 Weekly Top Albums Global trên Spotify trong giai đoạn 19-21/6, thu về hơn 12 triệu lượt nghe và xem sau 24 giờ phát hành, đồng thời vượt 27 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 5 ngày. Ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn kết hợp cùng A$AP Ướt Mi cũng từng vươn lên dẫn đầu Official Vietnam Chart.

MCK phát hành album HVL gây tiếng vang nhưng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều

Bên cạnh hiệu ứng thương mại tích cực, album nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi khi nhiều ca khúc bị phản ánh chứa ca từ thô tục, ngôn ngữ nhạy cảm và một số hình ảnh, ẩn dụ liên quan đến chất kích thích trong các MV. Dù ê-kíp gắn nhãn cảnh báo độ tuổi trước sản phẩm, nhiều ý kiến vẫn cho rằng các nội dung này có thể dễ dàng tiếp cận người chưa thành niên trên các nền tảng mở như YouTube hay TikTok. Những tranh luận này là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cơ quan quản lý vào cuộc và làm việc trực tiếp với MCK.