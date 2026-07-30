Sở VHTT TP.HCM lên tiếng về album HVL gây tranh cãi: Đã mời MCK đến làm việc

Sau hơn 1 tháng phát hành, Sở VHTT TP.HCM đã lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh album HVL của MCK.

Chiều 30/7, tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TP.HCM đã chính thức lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh album HVL của rapper MCK. Đại diện Sở VHTT TP.HCM nhận được câu hỏi liên quan đến album HVL cùng các MV và ca khúc của MCK đang thu hút lượng lớn lượt xem, lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều ý kiến cho rằng các sản phẩm này xuất hiện ngôn từ tục, hình ảnh và ẩn dụ được cho là liên quan đến chất kích thích.

Sở VHTT TP.HCM đã mời MCK đến làm việc về nội dung album HVL .

Theo nội dung câu hỏi, dù ê-kíp đã gắn cảnh báo "Nội dung nhạy cảm, hãy xem và nghe với sự nhận thức" trước mỗi MV, các sản phẩm vẫn được phát hành trên những nền tảng miễn phí như YouTube và TikTok - nơi đông đảo công chúng, bao gồm cả người chưa thành niên, có thể dễ dàng tiếp cận. Từ đó, báo chí đặt vấn đề về quan điểm quản lý của Sở đối với các sản phẩm văn hóa phổ biến trên môi trường mạng, cũng như việc liệu chỉ gắn cảnh báo nội dung đã đủ để bảo vệ người chưa thành niên hay chưa.

Trả lời câu hỏi, đại diện Sở VHTT TP.HCM nhấn mạnh quan điểm: "Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh luôn tôn trọng quyền tự do sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, quyền sáng tạo nghệ thuật cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với các giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc."

Đối với trường hợp của MCK, Sở VHTT TP.HCM cho biết đã tiếp nhận các phản ánh liên quan đến nội dung MV của nam rapper. "Ngày 28/7/2026, Sở đã mời ông Nghiêm Vũ Hoàng Long (MCK) đến làm việc để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh. Hiện Sở đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xem xét vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và quy trình chuyên môn. Sau khi hoàn tất việc xem xét, có kết luận theo thẩm quyền, Sở sẽ thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí và công chúng."

Đại diện Sở VHTT TP.HCM cũng dẫn Điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Theo quy định này, các hành vi sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt hoặc hình thức biểu diễn trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội đều thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm.

MCK từng biểu diễn các ca khúc mới trong album tại 2 sự kiện âm nhạc nổi tiếng là Những Thành Phố Mơ Màng và Cam Concert trong tháng 7 qua.

Ra mắt bất ngờ vào ngày 17/6/2026, HVL là album có sức tăng trưởng lớn nhất thị trường Vpop năm nay. Album gồm 30 ca khúc với tổng thời lượng hơn 90 phút, được chia thành hai mạch cảm xúc đối lập: một bên là những câu chuyện tình yêu mang màu sắc tiếc nuối, trầm lắng, bên còn lại là chất rap game/trap gai góc, dữ dội - vốn là màu sắc quen thuộc của MCK. Dự án được thực hiện bởi đội ngũ N0L4B3L với sự tham gia của các nhà sản xuất maiki, fujibynight, trong khi phần hình ảnh do Trung Bảo (Fustic.) và Phương Vũ (Antiantiart) đảm nhận. Ngay từ giai đoạn giới thiệu, trailer 360 độ được quay bằng iPhone 17 Pro Max đã tạo hiệu ứng truyền thông đáng chú ý.

Album còn quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời như Tùng Dương, Obito, marzuz, Tage, Thành Draw, A$AP Ướt Mi và RPT ORIJINN. Trong đó, màn kết hợp giữa MCK và diva Tùng Dương trong ca khúc Slippery được xem là một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Về thành tích thương mại, HVL ghi nhận hơn 12 triệu lượt xem và nghe trên YouTube chỉ sau 24 giờ phát hành, đồng thời lọt Top 4 Weekly Top Albums Global của Spotify. Tại thị trường trong nước, album có tới 11 ca khúc góp mặt trên Official Vietnam Chart, trong đó Nếu Như Ta Chẳng Còn kết hợp cùng A$AP Ướt Mi vươn lên vị trí quán quân.

Sau hơn một tháng phát hành, dự án bắt đầu tạo ra nhiều tranh luận khi một bộ phận khán giả cho rằng một số ca từ, hình ảnh và các ẩn dụ trong album mang nội dung nhạy cảm, thậm chí bị cho là có liên quan đến chất kích thích.

Tuy nhiên, sau hơn một tháng phát hành, dự án bắt đầu tạo ra nhiều tranh luận khi một bộ phận khán giả cho rằng một số ca từ, hình ảnh và các ẩn dụ trong album mang nội dung nhạy cảm, thậm chí bị cho là có liên quan đến chất kích thích. Dù ê-kíp đã bổ sung cảnh báo nội dung trước mỗi MV, các sản phẩm vẫn được phổ biến rộng rãi trên các nền tảng mở như YouTube và TikTok.

Đến thời điểm hiện tại, Sở VHTT TP.HCM cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Kết luận chính thức sẽ được công bố sau khi quá trình xem xét hoàn tất.