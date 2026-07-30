Jennie vẫn chưa dừng lại: Mặc đồ ngủ mỏng dính "nhức mắt" đi diễn ở Mỹ

Jennie tiếp tục gây chú ý vì phong cách ngày càng táo bạo.

Trong đêm diễn ngày 29/7 tại TD Garden, Boston, Jennie tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi bất ngờ xuất hiện trong concert thuộc Deadbeat Tour của Tame Impala. Nữ ca sĩ cùng Kevin Parker mang Dracula ( Jennie Remix) lên sân khấu, lập tức khuấy động cả nhà thi đấu bằng màn kết hợp lần đầu được chờ đợi.

Jennie tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi bất ngờ xuất hiện trong concert thuộc Deadbeat Tour của Tame Impala.

Tuy nhiên, màn kết hợp bất ngờ chưa phải chi tiết duy nhất được bàn luận. Ngay khi những đoạn clip đầu tiên lan truyền trên mạng xã hội, trang phục và phong cách trình diễn của Jennie nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý.

Nữ ca sĩ xuất hiện trong chiếc váy ngắn mang kiểu dáng như váy ngủ, sử dụng chất liệu xuyên thấu và nhiều khoảng cắt xẻ táo bạo. Phom váy ôm sát, phần thân trên mang hơi hướng nội y, trong khi lớp vải mỏng để lộ rõ đường nét cơ thể dưới ánh đèn sân khấu. Trang phục này nhanh chóng trở thành chi tiết được bàn luận nhiều nhất sau màn xuất hiện của Jennie

Trang phục như váy ngủ của Jennie

Trên sân khấu, Jennie tiếp tục thể hiện phong thái tự tin, phóng khoáng và gần như không có dấu hiệu dè dặt trước thiết kế táo bạo. Cô thoải mái di chuyển, xoay người và tương tác với Kevin Parker trong suốt tiết mục, khiến chiếc váy xuyên thấu trở thành một phần trực tiếp của màn trình diễn. Những khoảnh khắc này nhanh chóng được cắt thành nhiều đoạn clip ngắn và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội chỉ ít phút sau đêm diễn.

Trang phục của Jennie tiếp tục là đề tài bàn tán

Phần lớn sự chú ý sau đó tập trung vào bộ trang phục mang kiểu dáng như váy ngủ của nữ ca sĩ. Một số ý kiến cho rằng Jennie đang tiếp tục theo đuổi hình ảnh gợi cảm, tự do và ít bị ràng buộc hơn trong giai đoạn hoạt động solo. Việc lựa chọn những thiết kế mỏng, ngắn và mang hơi hướng nội y cũng được xem là hướng hình ảnh cô duy trì khá nhất quán trên các sân khấu gần đây.

Tuy nhiên, không ít người lại nhận xét bộ váy có phần quá thoải mái khi xuất hiện trước đông đảo khán giả. Từ chất liệu xuyên thấu đến phom dáng ngắn đều gợi liên tưởng rõ rệt đến một chiếc váy ngủ. Đặc biệt, khi Jennie liên tục di chuyển dưới ánh đèn và được ghi lại từ các góc máy thấp, trang phục càng trở thành chi tiết gây tranh luận về mức độ phù hợp.

Đây không phải lần đầu Jennie bị bàn tán vì phong cách sân khấu

Đây không phải lần đầu Jennie bị bàn tán vì phong cách sân khấu. Trong thời gian gần đây, mỗi lần xuất hiện tại các lễ hội âm nhạc, nữ ca sĩ gần như đều gây chú ý với những bộ đồ cắt xẻ mạnh, xuyên thấu hoặc mang cảm hứng nội y. Trang phục của cô ngày càng để lộ nhiều khoảng da, trong khi cách biểu diễn cũng trở nên phóng khoáng hơn với các động tác xoay người, lắc hông và tương tác gần cùng vũ công.

Trang phục cắt xẻ táo bạo của Jennie trong thời gian gần đây luôn trở thành chủ đề bàn tán

Chuỗi hình ảnh này khiến mạng xã hội liên tục chia thành nhiều luồng ý kiến. Người ủng hộ cho rằng Jennie đang chủ động xây dựng hình ảnh trưởng thành và tự do hơn, không còn bị bó buộc trong khuôn mẫu thần tượng. Ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng phong cách của cô đang tiến quá gần ranh giới phản cảm, nhất là khi các thiết kế táo bạo đi cùng những góc quay cận hoặc chuyển động mạnh trên sân khấu.

Không chỉ trang phục, Jennie còn vướng nghi vấn lạm dụng backtrack trong một số màn trình diễn gần đây. Trong các đoạn clip được chia sẻ, có thời điểm phần giọng hát thu sẵn vẫn vang lên rõ dù nữ ca sĩ đưa micro ra xa. Chi tiết này khiến một số người cho rằng lớp backtrack được mở quá lớn, làm phần hát trực tiếp khó được nhận biết.

Không chỉ trang phục, các màn trinhf diễn gần đây của Jennie cũng gây tranh cãi về chát lượng

Tranh cãi vì thế không chỉ dừng ở cách ăn mặc mà còn chuyển sang chất lượng biểu diễn tại các sân khấu lớn. Một số khán giả cho rằng Jennie cần để phần giọng live nổi bật hơn, thay vì để trang phục và phong cách trình diễn liên tục lấn át yếu tố âm nhạc. Phía nữ ca sĩ hiện chưa trực tiếp phản hồi về những nghi vấn liên quan đến backtrack.

Dù các ý kiến trái chiều vẫn xuất hiện sau mỗi sân khấu, Jennie vẫn tiếp tục theo đuổi phong cách táo bạo này

Dù các ý kiến trái chiều vẫn xuất hiện sau mỗi sân khấu, Jennie chưa cho thấy dấu hiệu thay đổi hướng hình ảnh. Cô tiếp tục lựa chọn trang phục táo bạo, biểu diễn theo cách phóng khoáng và thoải mái hơn trước. Màn xuất hiện tại Boston với chiếc váy ngủ xuyên thấu là ví dụ mới nhất cho thấy mỗi lần Jennie bước lên sân khấu, phong cách ăn mặc và cách trình diễn của cô vẫn lập tức trở thành tâm điểm bàn luận.

Ảnh: X/ Getty images