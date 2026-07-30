CEO Grammy lên tiếng về việc bị BTS từ chối thẳng mặt

Sau khi BTS từ chối tham gia Grammy năm nay, đại diện của giải thưởng đã chính thức phản hồi.

Sau khi BTS thông báo không gửi sản phẩm tham dự Grammy lần thứ 69, vào sáng ngày 30/7 (theo giờ Việt Nam), đại diện Grammy đã phản hồi chính thức về thông tin này. Ông Harvey Mason Jr., Giám đốc điều hành của Recording Academy, đã có những chia sẻ chính thức trên các tài khoản mạng xã hội của giải thưởng.

Đại diện Grammy, Ông Harvey Mason Jr., Giám đốc điều hành của Recording Academy, đã có những chia sẻ chính thức sau thông tin BTS không gửi đề cử đến Grammy

Trong thông điệp mới nhất, ông bày tỏ sự tiếc nuối nhưng cho biết hiểu và tôn trọng quyết định của BTS. Harvey Mason Jr. đồng thời giải thích Best Asian Pop Music Performance được tạo ra nhằm tăng cơ hội ghi nhận cho các nghệ sĩ và tác phẩm đến từ châu Á, thay vì tách họ khỏi những hạng mục quan trọng của Grammy.

Theo CEO của Recording Academy, việc gửi sản phẩm vào một hạng mục thể loại như Asian Pop không khiến nghệ sĩ mất quyền cạnh tranh tại nhóm giải thưởng chung. Một tác phẩm đủ điều kiện vẫn có thể được xem xét tại Record of the Year, Album of the Year hay Song of the Year.

Harvey Mason Jr. viết:

"Tôi rất buồn khi nghe tin BTS đã chọn không tham gia vào quá trình đề cử của giải thưởng Grammy năm nay, nhưng với tư cách là một người sáng tạo âm nhạc, tôi hiểu và tôn trọng quyết định của họ.

Tôi muốn làm rõ một điều dường như đang bị hiểu lầm trong các cuộc thảo luận. Hạng mục Nhạc Pop Châu Á (Asian Pop) được tạo ra nhằm tôn vinh chiều sâu, sự đa dạng và sự phát triển phi thường của nghệ thuật nhạc pop đến từ Châu Á. Tinh thần của hạng mục mới này là dành riêng một điểm sáng tôn vinh những nghệ sĩ quan trọng này. Nhiều hạng mục hơn đồng nghĩa với việc tác phẩm của nhiều nghệ sĩ hơn được ghi nhận. Mục đích không bao giờ là để chia rẽ, mà là để mở rộng phạm vi những ai được 15.000 cử tri Grammy công nhận.

Tôi cũng muốn khẳng định rất rõ ràng: việc nộp tác phẩm ở một hạng mục thể loại như Pop Châu Á, Jazz hay nhạc Đồng quê (Country) không hề loại trừ việc nghệ sĩ đó tiếp tục nộp hồ sơ và được xem xét tại các hạng mục Bảng chung (General Field), bao gồm Thu âm của năm (Record of the Year), Album của năm (Album of the Year) và Bài hát của năm (Song of the Year).

Những hạng mục đó vẫn luôn mở rộng cho bất kỳ bản thu âm nào đủ điều kiện, bất kể thuộc thể loại nào. Việc được công nhận ở hạng mục thể loại và ở Bảng chung không hề loại trừ lẫn nhau. Một nghệ sĩ hoàn toàn có thể theo đuổi cả hai.

Tổ chức Grammy ở đây là để phục vụ âm nhạc và tất cả những người làm ra nó. Khi tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng, số lượng hội viên và các giải thưởng của mình - không phân biệt địa lý hay ngôn ngữ - tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe cộng đồng âm nhạc toàn cầu và nỗ lực vinh danh, tôn vinh tất cả những nghệ sĩ có âm nhạc lay động thế giới”.

Các thành viên BTS đồng loạt đăng tải story với nội dung không gửi đề cử đến Grammy vào trưa ngày 29/7

Phản hồi được đưa ra sau khi RM, Jin, Suga, j-hope và Jimin đồng loạt đăng một nội dung giống nhau trên story cá nhân vào trưa 29/7 theo giờ Việt Nam. Các thành viên cho biết BTS quyết định không nộp hồ sơ tham dự Grammy năm nay, đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ.

“Chúng tôi đã quyết định không nộp hồ sơ tham dự giải Grammy năm nay. Chúng tôi hy vọng âm nhạc sẽ được lắng nghe và yêu mến bằng chính bản thân nó, thay vì bị phân loại theo khu vực hay ngôn ngữ. Xin cảm ơn ARMY và tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi”, BTS chia sẻ.

Thông báo xuất hiện đúng thời điểm Recording Academy đang tiếp nhận hồ sơ cho Grammy lần thứ 69. Giai đoạn xét điều kiện kéo dài từ ngày 31/8/2025 đến 28/8/2026, trong khi cổng gửi tác phẩm được mở từ ngày 7/7 và dự kiến đóng vào ngày 21/8. Danh sách đề cử sẽ được công bố vào tháng 11, trước khi lễ trao giải diễn ra ngày 7/2/2027 tại Crypto.com Arena, Los Angeles.

Trước tuyên bố ngày 29/7, BTS được kỳ vọng trở lại đường đua Grammy với ARIRANG, album đầu tiên sau khi nhóm tái hợp đầy đủ.

Trước tuyên bố ngày 29/7, BTS được kỳ vọng trở lại đường đua Grammy với ARIRANG , album đầu tiên sau khi nhóm tái hợp đầy đủ. Dự án bán 3.981.507 bản trong ngày đầu, đạt khoảng 4,2 triệu bản tuần đầu tại Hàn Quốc và thu về hơn 110 triệu lượt nghe trên Spotify sau 24 giờ, với toàn bộ 14 ca khúc cùng chiếm top 14 Spotify Global. Tại Mỹ, ARIRANG giữ ngôi đầu Billboard 200 trong ba tuần, còn ca khúc chủ đề SWIM trở thành bản hit quán quân Billboard Hot 100 thứ bảy của BTS. Loạt thành tích này từng khiến người hâm mộ dự đoán album sẽ được gửi tranh tài ở nhiều hạng mục tại Grammy 2027.

BTS đã nhận tổng cộng 5 đề cử Grammy trong 3 năm liên tiếp nhưng chưa chiến thắng

BTS đã nhận tổng cộng 5 đề cử Grammy trong 3 năm liên tiếp nhưng chưa chiến thắng, với các sản phẩm Dynamite, Butter, My Universe, Yet to Come và album Music of the Spheres của Coldplay. Nhóm cũng từng biểu diễn Dynamite và Butter, hiện là nhóm nhạc Kpop duy nhất vừa được đề cử vừa có sân khấu riêng tại Grammy.

Grammy 2027 là mùa giải đầu tiên Recording Academy đưa Best Asian Pop Music Performance vào hệ thống giải thưởng. Hạng mục được công bố ngày 16/6, dành cho các ca khúc pop đương đại mang yếu tố châu Á và không giới hạn trong Kpop, Jpop hay Cpop. Việc xét giải dựa trên đặc điểm âm nhạc và ngôn ngữ của tác phẩm, trong đó ca khúc phải sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á; sản phẩm hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ không đủ điều kiện, bất kể nghệ sĩ thể hiện là ai.

Hạng mục Best Asian Pop Music Performance tại Grammy năm nay gây tranh cãi

Ngay khi được công bố, hạng mục mới đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là cơ hội để âm nhạc châu Á xuất hiện nhiều hơn trong hệ thống Grammy. Ở chiều ngược lại, một số ý kiến lo ngại cách phân chia theo khu vực và ngôn ngữ có thể khiến các sản phẩm này bị nhìn nhận như một nhóm riêng, thay vì cạnh tranh bình đẳng tại Album of the Year, Record of the Year hay Song of the Year.

Trong phản hồi mới nhất, Harvey Mason Jr. khẳng định Asian Pop và General Field không loại trừ lẫn nhau. Theo CEO Recording Academy, nghệ sĩ vẫn có thể gửi tác phẩm vào hạng mục thể loại, đồng thời được xem xét tại các giải thưởng chung nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Recording Academy đã đưa ra lời giải thích chính thức về giải thưởng gây tranh cãi, trong khi quyết định không tham gia Grammy lần thứ 69 của BTS vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm

Sau tuyên bố của BTS, một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc gọi quyết định này là động thái “tẩy chay Grammy”. Câu viết mong âm nhạc được lắng nghe “thay vì bị phân loại theo khu vực hay ngôn ngữ” cũng nhanh chóng được đặt cạnh tranh luận về hạng mục Asian Pop. Recording Academy sau đó đã đưa ra lời giải thích chính thức, trong khi quyết định không tham gia Grammy lần thứ 69 của BTS vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Ảnh: BTS/ Grammy