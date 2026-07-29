Nhóm mỹ nhân là "cuộc cách mạng của Kpop": Nhạc hay, visual đỉnh mà bị bỏ bê đến mức hết thời

Dù đã không còn trên bản đồ âm nhạc, nhóm 5 mỹ nhân này vẫn là bạch nguyệt quang của đông đảo fan Kpop.

Hơn 10 năm sau ngày phát hành, Pink Tape của f(x) bất ngờ trở thành chủ đề được cộng đồng mạng Hàn Quốc bàn luận sôi nổi. Nhiều cư dân mạng lại nhắc đến album được xem là "kiệt tác thị giác" mà Min Hee Jin từng sáng tạo ra dưới trướng SM Entertainment . Pink Tape là album phòng thu thứ 2 của f(x), ra mắt vào tháng 7/2013. Album gồm bài hát chủ đề nổi tiếng Rum Pum Pum Pum và các ca khúc phụ xuất sắc như Shadow, Goodbye Summer,... Với người hâm mộ Kpop, Pink Tape không còn quá xa lạ, là album được đánh giá cao về thẩm mỹ nhất của f(x) và cả Hàn Quốc.

Art Film Pink Tape đi vào huyền thoại của f(x)

MV Rum Pum Pum Pum là bài chủ đề

Một bài đăng với nội dung: " Album Pink Tape của f(x) hồi đó đỉnh cỡ nào mà tới giờ người ta vẫn nhắc hoài vậy nhỉ?" nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng hàng loạt bình luận phân tích. Ngay từ khi phát hành năm 2013, album đã nhận được vô số lời khen từ giới chuyên môn. Không chỉ sở hữu chất lượng âm nhạc vượt trội, Pink Tape còn gây bất ngờ bởi cách tiếp cận hoàn toàn mới.

Thiết kế băng cassette hồng của f(x)

Điều khiến Pink Tape trở nên khác biệt còn nằm ở tư duy xây dựng sản phẩm. Thay vì hộp CD vuông truyền thống, album được thiết kế như một cuộn băng cassette màu hồng. Với thời điểm năm 2013, đây là ý tưởng độc lạ gần như chưa từng xuất hiện trong Kpop.

Nhiều cư dân mạng nhận xét đây là album "đi đầu trong mọi thử nghiệm", và đáng nói hơn, hầu hết những thử nghiệm ấy đều trở thành chuẩn mực cho nhiều thế hệ idol sau này. Phần hình ảnh được đánh giá là cuộc cách mạng thực sự. Không phải ca khúc chủ đề Rum Pum Pum Pum , mà đoạn Art Film quảng bá cho album mới là cú nổ của Min Hee Jin.

ự retro đầy hoài niệm đối lập với vẻ đẹp thanh xuân của f(x) tuổi đôi mươi khiến người ta không thể rời mắt

Hiện nay, việc đầu tư những đoạn phim concept kéo dài nhiều phút trước khi comeback gần như đã trở thành tiêu chuẩn của Kpop. Tuy nhiên, vào năm 2013, điều đó gần như chưa từng tồn tại. Không ít người cho rằng xem lại đoạn phim đến hiện tại vẫn không hề thấy lỗi thời. Sự retro đầy hoài niệm đối lập với vẻ đẹp thanh xuân của f(x) tuổi đôi mươi khiến người ta không thể rời mắt. "Giống như đang xem một bộ phim điện ảnh độc lập của Anh vậy. Đến giờ xem vẫn rất cuốn", Knet nhận xét.

Nhiều ý kiến còn chỉ ra hàng loạt xu hướng thời trang xuất hiện trong Pink Tape nhiều năm trước khi trở nên phổ biến. Chiếc chân váy tennis từng trở thành cơn sốt sau thời gian quảng bá album. Trong Art Film, Krystal diện trang phục lấy cảm hứng ballet - phong cách sau này được gọi là Balletcore và bùng nổ trên toàn thế giới gần một thập kỷ sau.

Pink Tape không phải là album thành tích "khủng", thống trị các BXH nhưng lại là di sản nghệ thuật của Kpop. Năm 2013 được xem là giai đoạn cạnh tranh khốc liệt của Kpop khi hàng loạt nhóm nhạc nam đình đám đồng loạt trở lại. Vì vậy, xét về thành tích thương mại, Pink Tape không tạo nên cú bùng nổ tương xứng với chất lượng.

Visual cực xịn của f(x) trong Art Film

Thứ album này gây ấn tượng chính là chất lượng nghệ thuật. Pink Tape được lòng giới chuyên môn, khiến làng phê bình phương Tây thay đổi cái nhìn với nhạc Kpop. Sau đó, album trở thành album Kpop duy nhất góp mặt trong danh sách "41 Album xuất sắc nhất năm 2013" do Pitchfork bình chọn, khẳng định giá trị nghệ thuật vượt khỏi phạm vi thị trường thần tượng. Pink Tape là ví dụ điển hình cho kiểu album "được thời gian chứng minh". Khi khoảng cách với năm phát hành càng xa, công chúng càng nhìn rõ những giá trị mà album mang lại.

Hình ảnh "tuyệt đối điện ảnh" của Pink Tape:

Ra mắt vào tháng 9/2009 dưới trướng SM Entertainment với đội hình Victoria, Amber, Luna, Sulli và Krystal, f(x) ngay từ đầu đã được định hướng là nhóm nữ khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của Kpop. Tên nhóm lấy cảm hứng từ công thức toán học f(x), tượng trưng cho khả năng biến hóa không giới hạn. Chữ "f" còn đại diện cho "Flower", trong khi "x" tượng trưng cho nhiễm sắc thể nữ XX.

Ra mắt vào tháng 9/2009 dưới trướng SM Entertainment với đội hình Victoria, Amber, Luna, Sulli và Krystal

Trong thời kỳ mà phần lớn nhóm nữ đi theo hình tượng ngây thơ hoặc quyến rũ, f(x) chọn hướng đi experimental pop với electropop, synth-pop, art-pop cùng những concept đầy tính thử nghiệm. Những ca khúc như LA chA TA , NU ABO , Pinocchio (Danger) , Hot Summer , Electric Shock , Rum Pum Pum Pum , Red Light hay 4 Walls đều cho thấy tinh thần phá vỡ công thức pop truyền thống.

Đặc biệt, f(x) là một trong những nhóm hiếm hoi thời điểm đó xây dựng album như một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh thay vì chỉ tập trung vào ca khúc chủ đề. Từ âm nhạc, hình ảnh, teaser, thiết kế bìa cho tới thông điệp đều được kết nối thành một tổng thể thống nhất.

Min Hee Jin tạo nên những concept trở thành biểu tượng cho f(x):

Nhắc đến f(x), không thể bỏ qua Min Hee Jin. Khi còn là Giám đốc Sáng tạo tại SM Entertainment, bà được xem là người định hình toàn bộ bản sắc thị giác của f(x). Từ Pink Tape , Min Hee Jin loại bỏ hình ảnh idol nhiều màu sắc quen thuộc để thay bằng phong cách điện ảnh, hoài niệm, vintage và art-house. Art Film của Pink Tape đến nay vẫn được xem như "giáo trình hình ảnh" của Kpop hiện đại.

Không ít khán giả nhận định những nhóm nhạc ra mắt sau như Red Velvet, aespa, NCT hay thậm chí NewJeans đều ít nhiều kế thừa tư duy xây dựng concept mà f(x) cùng Min Hee Jin từng đặt nền móng.

4Walls là màn comeback cuối cùng của f(x)

Dù được đánh giá là một trong những nhóm nữ sáng tạo nhất lịch sử Kpop, sự nghiệp của f(x) lại không có cái kết trọn vẹn. Năm 2014, trong thời gian quảng bá Red Light , Sulli phải tạm dừng hoạt động vì khủng hoảng tâm lý sau thời gian dài hứng chịu bình luận ác ý. Đến tháng 8/2015, nữ ca sĩ chính thức rời nhóm. Đội hình bốn thành viên sau đó trở lại với album 4 Walls . Đây tiếp tục là một sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhưng cũng là album cuối cùng của f(x).

4Walls - f(x)

Trong những năm tiếp theo, SM Entertainment dần chuyển trọng tâm sang các nhóm nhạc mới. f(x) gần như không còn được đầu tư phát triển dù người hâm mộ liên tục kêu gọi công ty cho nhóm comeback. f(x) dần chìm nghỉm giữa thị trường sôi động, hết thời một cách đầy tiếc nuối.

Sự ra đi của Sulli là mất mát lớn nhất với fan f(x)

Năm 2019, sự ra đi của Sulli trở thành cú sốc lớn đối với các thành viên lẫn người hâm mộ, đồng thời khép lại hy vọng về một màn tái hợp đầy đủ năm thành viên. Đến giai đoạn 2019-2021, Victoria, Luna, Amber và Krystal lần lượt rời SM Entertainment sau khi hết hạn hợp đồng. Dù chưa từng tuyên bố tan rã chính thức, f(x) trên thực tế đã ngừng hoạt động với tư cách một nhóm.

Hiện tại, Victoria phát triển mạnh ở thị trường Trung Quốc với vai trò diễn viên và biểu tượng thời trang. Krystal hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phim ảnh tại Hàn Quốc, đồng thời tiếp tục giữ vị trí fashion icon của nhiều thương hiệu cao cấp. Amber theo đuổi sự nghiệp ca sĩ solo quốc tế, còn Luna tập trung vào nhạc kịch, giảng dạy thanh nhạc và các dự án cá nhân.

Hai thành viên nổi tiếng đến hiện tại của f(x) là Tống Thiến - hiện đã quay về Trung Quốc hoạt động

... và Krystal vẫn đang hoạt động nghệ thuật tập trung vào phim ảnh và thời trang

Không còn hoạt động cùng nhau, nhưng mỗi lần Kpop xuất hiện một concept mới, một đoạn teaser mang màu sắc điện ảnh hay một album được xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, người hâm mộ lại nhắc tới f(x). Sau hơn một thập kỷ, Pink Tape vẫn được xem là một trong những album có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Kpop, còn f(x) vẫn được nhớ đến như "cuộc cách mạng" đã thay đổi cách ngành công nghiệp idol nhìn nhận về âm nhạc, hình ảnh và khái niệm concept album.