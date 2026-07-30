Từ cát xê 100k và 2 phiếu ăn gà rán đến ban nhạc sold-out nhà thi đấu: The Flob đã hết… flop!

Gặp gỡ The Flob

Năm 2018, The Flob nổi lên những đĩa đơn gây sốt trong làn sóng Indie như Em Oii, Mấy Khi, Sống Sai hay bản ballad rock quốc dân Cuối Ngày. Xuất phát điểm của The Flob chỉ đơn giản là một ban nhạc học sinh ở TP.HCM. Sau một giải thưởng văn nghệ trường, Gia Lộc và Minh Tân nhận ra sợi dây kết nối chung, thế là bắt tay kéo thêm mấy đứa bạn mê nhạc về để lập thành một hội.

Nhạc của The Flob vô cùng biến hóa: đi từ Indie Rock mở rộng sang Alternative, Metal, Punk cho đến việc kết hợp các chất liệu Folk (dân gian Việt Nam) và âm hưởng điện tử thử nghiệm. Hoạt động một thời gian dài, 5 chàng trai của The Flob từng vắt óc tìm đủ mọi công thức để viết ra một bản nhạc thật nổi tiếng. Nhưng kỳ lạ thay, sự nổi tiếng lại chỉ thực sự gõ cửa vào khoảnh khắc họ quyết định… từ bỏ sự tính toán đó.

Khi ngồi lại cùng nhau làm album Trời Đánh Tránh Ta Ta Va Trúng Người với tâm thế của một "sản phẩm cuối cùng trước khi tan rã”, The Flob cởi bỏ mọi thỏa hiệp với xu hướng để chơi thứ âm nhạc đúng với bản chất của mình nhất. Vào lúc chấp nhận buông tay, đáp án lại hiện ra ngay trước mắt: Sự thành thật với cảm xúc cá nhân mới là thứ vũ khí mang sức lay động mạnh mẽ nhất. Những năm gần đây, The Flob bắt đầu chuyển mình với âm nhạc vừa mang màu sắc tâm linh huyền bí, vừa hừng hực sức sống hiện đại. Nhất Bái Thiên Địa, Khế Ước hay Người Ở Đừng Về đã giúp nhóm bứt phá trở thành ban nhạc Rock Gen Z thực lực hàng đầu.

Ở thời điểm hiện tại, The Flob đã không còn… “flop” với những tour diễn riêng cháy vé liên tục như ĐẠI ĐỒNG Tour hay ĐẠI KHẢI HOÀN Tour diễn ra trên cả nước.

Từ một nhóm bạn thân chơi nhạc đến một ban nhạc có ekip và lịch trình chuyên nghiệp, sự trưởng thành này đã thử thách tình bạn của The Flob ra sao, mọi người đã thay đổi thế nào?

Tân: Tân nghĩ đó là một thử thách rất lớn đối với ban nhạc. Hồi trước tụi mình chơi thân với nhau dưới góc độ bạn bè, chuyện gì cũng dễ thông cảm. Khi bắt đầu ngồi lại và coi nhau là đồng nghiệp, mọi thứ phải đưa vào quy chuẩn công việc chứ không còn là cuộc chơi đơn thuần nữa. Từ chuyện cá nhân, giờ giấc đến trách nhiệm của mỗi thành viên với tập thể nó lớn hơn cả chuyện bạn bè. Tụi mình từng đối diện với điều đó rất căng thẳng, thậm chí cãi nhau nhiều. Nhưng bằng cách nào đó, tình bạn vẫn là thứ níu giữ tụi mình lại, giúp cả nhóm cùng tìm giải pháp cho từng vấn đề.

Kiệt: Thay đổi lớn nhất ở mình có lẽ là cái tôi. Ngoài chơi nhạc, mình còn làm những ngành nghề khác. Hồi trước cái tôi của mình lớn lắm, ai nói gì chạm tới là bực mình: "Thôi không chơi nhạc nữa, đi làm cái gì mình giỏi cho xong". Nhưng giờ thì khác rồi. Mình không còn bực bội mỗi khi có người khó chịu với mình nữa. Ngẫm kỹ thì họ cũng đang góp ý để mình tốt hơn thôi. Thậm chí bây giờ mình còn muốn quay sang ôm anh em, cảm ơn anh em vì đã muốn mình tốt hơn và sản phẩm chỉn chu hơn. Mình nghĩ mình đã hạ cái tôi xuống rất nhiều, đón nhận phản hồi theo hướng cầu tiến hơn xưa.

Lộc: Miễn là phản hồi đó có logic.

Kiệt: Đúng rồi, miễn là logic.

An: Mình đang rất cố gắng thích ứng với sự chuyên nghiệp mới của ban nhạc. Bản thân mình phải tự tìm ra một mảng mình thật sự giỏi để phát triển, tách biệt hẳn với những công việc mọi người cùng làm để chuyên môn hóa nó. Đó là điều mình tập trung nhất. Thứ hai là sửa cách giao tiếp. Mình vốn không giỏi giao tiếp, hay im im tự làm, dẫn đến nhiều sự hiểu lầm do thiếu trao đổi. Trong một môi trường ngày càng chuyên nghiệp thì giao tiếp là yếu tố cực kỳ quan trọng.

Lộc: Suốt gần một thập kỷ đồng hành cùng nhóm, Lộc học được cách chấp nhận một kỳ vọng thực tế hơn. Khoảng 4-5 năm trước, Lộc từng đặt kỳ vọng rất cao về kỹ năng, kiến thức và trình độ chơi nhạc của bản thân lẫn anh em. Lộc lúc nào cũng dằn vặt: "Tại sao nhạc mình chưa hay hơn? Tại sao trình độ anh em cứ giậm chân tại chỗ?". Nhưng gần đây khi nhìn lại, Lộc nhận ra mỗi người có một lộ trình học tập và biên độ tiếp thu khác nhau. Việc tốt nhất mình có thể làm là tạo ra sản phẩm tốt nhất trong bể kiến thức và kỹ năng hiện tại. Điều đó thực tế hơn nhiều so với việc cứ tự tạo áp lực bằng một cái trần tiêu chuẩn quá cao rồi mù mờ dò dẫm trong bóng đêm. Tóm lại là biết mình đang có gì và tận hưởng trọn vẹn những gì mình đang có.

Tân: Lộc nói mất 50% ý của Tân rồi! Thật ra điều Tân phải học cách thay đổi nhất là ngừng chuyện "đứng núi này trông núi nọ". Hồi mới định hướng đi chuyên nghiệp, ở vị trí leader, Tân luôn muốn tìm ra những công thức hay quy chuẩn để đưa anh em vào khuôn khổ. Tân nghĩ nếu muốn đi đường dài thì phải có một quy trình trơn tru cho 5-6 thành viên. Nhưng chạy một thời gian, Tân cảm thấy chuyện này rất xa vời. Công thức chuẩn mực đó không dành cho The Flob. Tập thể này gồm những cá nhân rất riêng biệt, nên con đường của nhóm phải dung hòa từ chính sự khác biệt đó, chứ không thể ép Lộc phải hát thế này hay Chiến phải chơi nhạc thế kia. Việc mình chậm lại, nhìn nhận từng thành viên để tìm ra con đường riêng cho cả nhóm chính là sự thay đổi lớn nhất của Tân, ngừng nhìn ra ngoài và tập trung vào những người anh em xung quanh nhiều hơn.

Chiến: Thay đổi lớn nhất của Chiến là đã chịu cởi mở nói ra suy nghĩ bên trong, để mọi người biết mình đang nghĩ gì chứ không im lặng như trước. Có vấn đề gì Chiến sẽ nói ngay để anh em cùng góp ý chỉnh sửa cho tốt hơn.

Với mọi người, đâu là thành viên có khả năng kết nối cả nhóm, đóng vai trò như "chất kết dính" để mỗi khi gặp vấn đề mọi người đều tìm đến giải quyết?

Lộc: Đó là anh Tân nè.

Tân: Thật ra bên mình không hẳn có một người đứng ra kết nối. Cứ khi nào phát sinh vấn đề, những người liên quan sẽ chủ động tự giải quyết với nhau hơn là đi kiếm ai đó làm trung gian. Tụi mình chọn cách tự chủ động với nhau.

Lộc: Không cần phiên tòa hòa giải. Ai có vấn đề thì "bế" nhau ra tự giải quyết là xong.

Vấn đề nào dễ khiến mọi người tranh cãi nhất? Có phải là âm nhạc không?

Lộc: Ngạc nhiên là lại không phải âm nhạc. Ngay từ đầu, tầm nhìn của anh em về một bài hát hầu như đều nhất quán. Ban nhạc chưa bao giờ tranh cãi quá gay gắt trong quá trình làm nhạc. Mọi góp ý, phản hồi đều được tiếp thu rất cởi mở và mang tính xây dựng, nên khâu làm nhạc diễn ra khá êm xuôi. Tuy nhiên, thứ dễ gây tranh cãi nhất lại nằm ở...

Tân: … Nằm ở công tác vận hành và làm việc với nhau.

Lộc: Không phải do cái tôi đâu nha. Chưa bao giờ là do cái tôi, mà là về quy trình làm việc với nhau.

Tân: Vì ai cũng muốn sản phẩm cuối cùng phải tối ưu nhất nên từng thành viên đều tự mang áp lực. Thành ra khi có sự cố phát sinh, mọi người sẽ dễ xảy ra tranh luận.

Lộc: Chủ yếu là chuyện deadline hoặc chất lượng sản phẩm cuối cùng. Giai đoạn gần hoàn thiện luôn là lúc dễ gây ra xung đột nhất.

Chọn 5 tính từ để mô tả và giới thiệu The Flob với những khán giả mới thì đó sẽ là…

Lộc: Mỗi anh em chọn một từ đi. Chiến trước đi!

Chiến: Chiến! Hoang dã, điên... và chiến.

Tân: Tân là "chỉn chu".

Lộc: Lộc là "không lường trước được".

An: An là "sang".

Kiệt: Kiệt chọn từ "thật". Đó là The Flob, là tất cả những gì tụi mình thực sự suy nghĩ.

Làm thế nào để dung hòa 5 từ này vào làm một?

Tân: Một sản phẩm sẽ cần bắt đầu từ sự "thật", tính "hoang dã" và chất "chiến" - đó gần như là cái gốc của nhóm. Tiếp theo, Tân với An sẽ đóng gói lại sao cho nhìn "chỉn chu" và sang trọng, thể hiện sự tập trung và kỹ càng cho sản phẩm. Còn "không lường trước được" nghĩa là dù sản phẩm có thế nào thì tụi mình vẫn hài lòng vì đã dồn hết sức. Anh Lộc có tính thích nghe một bài nhạc mà không biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nên khi làm nhạc xong, nếu nghe từ đầu đến cuối mà đoán được hết thì anh Lộc sẽ đòi chỉnh tiếp cho tới khi có yếu tố bất ngờ, đủ làm người nghe "wow". Tụi mình rất thích cảm giác tạo ra sự bất ngờ đó.

Sự nổi tiếng đến có làm mất đi sự vô tư ban đầu trong âm nhạc của nhóm?

Lộc: Để gọi là thực sự cảm nhận được chút ít sự nổi tiếng, chắc là từ sau khi nhóm phát hành album đầu tay Trời Đánh Tránh Ta Ta Va Trúng Người. Lúc viết album đó, tụi mình nghĩ đây sẽ là album cuối cùng trước khi rã ban rồi. Vì thế, tụi mình cứ viết những gì mình muốn chơi nhất, đúng với bản chất của mình nhất - thứ âm nhạc mà 10 năm sau nghe lại vẫn thấy "Ừ, đây đúng là mình", không cần thỏa hiệp với bất kỳ ai hay thị trường nào. Nhưng bất ngờ là album lại bùng nổ, giúp tụi mình nhận ra có rất nhiều khán giả yêu thích cá tính âm nhạc này. Sau đó, nhóm phải đứng giữa ngã ba đường: Tiếp tục khai thác cá tính đó trong album thứ hai Tối Thượng, hay làm điều gì đó dễ tiếp thu hơn với khán giả đại chúng?

An: Mắc cười nhất là trước khi làm album 1, The Flob từng mất mấy năm trời tìm đủ mọi cách viết nhạc để được nổi tiếng. Đến phút cuối mới chịu từ bỏ...

Tân: Coi đó là sản phẩm cuối cùng luôn!

Lộc: Đáp án nằm ngay dưới mũi mà tụi mình không nhận ra.

Bài hát mọi người từng cố gắng viết để nổi tiếng là bài nào?

Lộc: Bài 232. Nhưng không phải bản hoành tráng đâu nha, mà là bản gốc quay ở văn phòng ấy.

Tân: Bản hoành tráng mới là bản ra sau, bản văn phòng mới là bản đầu tiên.

An: Ý là bản release đầu tiên. Ngày đó tụi mình còn tranh cãi xem làm thế nào để sản phẩm viral.

Tân: Nhưng nó lại chứng minh điều ngược lại: Những sản phẩm mình cố gắng viết ra để viral thường không đạt kỳ vọng vì chính các thành viên cũng không thực sự yêu thích. Công thức của The Flob trong 2–3 năm trở lại đây là: Sản phẩm làm ra phải đúng với bản chất của nhóm, tất cả thành viên đều cảm thấy "Ồ, mình thích bài này, bài này là mình nè!" thì sản phẩm đó sẽ thành công.

Lộc: Tại vì tụi mình nhận ra gu của nhóm cũng khá tốt. Nếu làm ra một bài nhạc hay mà những người có gu như mình thích nghe, nghĩa là bài đó hay. Bản thân ban nhạc phải tự nghe đi nghe lại sản phẩm của mình mà không chán, chứ không uốn nắn gượng ép như hồi Sống Sai.

Tân: Lần đầu tiên tụi mình có cảm giác nghe đi nghe lại nhạc của mình mà vẫn thấy hay là bài Cuối Ngày. Đến giờ đó vẫn là một bài được rất nhiều người biết đến.

Trò chuyện với The Flob, mình cảm nhận các bạn rất thành thật. Có nhiều cách để trả lời về câu hỏi bài hát nào từng cố làm cho viral, và không nhiều nghệ sĩ thừa nhận mình từng tính toán để nổi tiếng. Việc các bạn dám thừa nhận điều đó chính là sự vô tư trong âm nhạc?

Tân: Tụi mình coi đó là sự thành thật với nỗ lực của chính mình. Cho dù nỗ lực đó thành công hay thất bại thì nó vẫn là công sức của nhóm. Thật ra nếu tụi mình không nói thì khán giả lên các nền tảng nghe nhạc cũng thấy riêng bài 232 đã có tới 3 bản. Trong các buổi diễn live hay phỏng vấn, khán giả cũng có người thích bản này, người thích bản khác. Dù tụi mình có nói ra hay không thì đó vẫn là thực tế hiển nhiên, nên tụi mình chỉ đang thẳng thắn khẳng định lại thôi.

Lộc: Trên chuyến taxi đi đến đây, anh em đã bàn luận rất nhiều về việc trả lời sao cho đúng, cho vừa tai khán giả. Nhưng riêng Lộc nghĩ, quan trọng nhất là sau khi bài phỏng vấn được lên sóng, anh em đọc lại thấy "Sao mình trả lời chất quá vậy!". Như thế là đạt rồi. Mình bộc bạch được cảm xúc thật trước ống kính vẫn là tốt nhất. Nghệ sĩ thì nên như vậy.

Nhưng có khi nào sự thành thật quá mức đó lại mang đến bất lợi cho các bạn? Công chúng tiếp nhận nghệ sĩ qua nhiều góc nhìn khác nhau và không phải ai cũng hiểu đúng nhất thông điệp các bạn muốn truyền tải.

Tân: Chắc chắn rồi, từ bài phỏng vấn này cho đến các sản phẩm âm nhạc cũng vậy. Tân nghĩ một sản phẩm hay và đẹp luôn bắt đầu từ một cảm xúc thật, sau đó mới trải qua các bước kiểm duyệt và xem lại nội dung. Đó không phải là chọn sự an toàn, mà là cách tụi mình tôn trọng sản phẩm và tôn trọng người nghe. Vì không phải ai cũng trải qua những gì tụi mình đã đi qua hay có cùng góc nhìn. Cho nên việc tinh chỉnh ở bước cuối cùng làm sao để mọi người nghe một cái là hiểu ngay tụi mình đang nói gì cũng là sự thành thật và tôn trọng sản phẩm.

Đâu là thời điểm cả nhóm cảm thấy mình có thể tiếp tục đi với âm nhạc lâu dài và "all-in" cho nó mà không cần bận tâm đến việc làm nghề khác kiếm sống?

Lộc: Không biết nữa, chưa chắc tụi mình đã tới mốc đó đâu!

An: An nghĩ thời điểm đó đến khi việc chơi nhạc bắt đầu kiếm đủ tiền để sống. Có tiền sống rồi thì mình mới đỡ phải lo làm nghề khác. Cột mốc "all-in" của mỗi người mỗi khác. Như An hay Kiệt chắc là sau khi tốt nghiệp. Không có một thời điểm cả nhóm cùng bắt tay nhau all-in, nhưng mỗi người đều có cột mốc riêng và tới cuối cùng thì tất cả đều đã dấn thân rồi.

Lộc: Mọi người không nhận ra nhưng thực chất tất cả đang all-in rồi đó! Định nghĩa về việc âm nhạc duy trì cuộc sống ở mỗi thành viên là khác nhau. Mức sống này có thể ổn với người này nhưng lại chưa đủ với người khác. Có những anh em thấy như hiện tại là đủ rồi, nhưng Lộc thì thấy chưa đủ. Lộc nghĩ mình vẫn có thể làm hơn và làm tốt hơn nữa.

Mọi người có từng nghĩ về thời hạn nhóm đi cùng với nhau? Người ta hay bảo các ban nhạc Rock thường có một "hạn sử dụng". Mọi người có sợ hạn sử dụng của mình sẽ hết không?

Tân: Tụi mình đặt ra từng cột mốc. Hiện tại, một trong những mục tiêu lớn nhất mà Tân và anh em đang rất muốn là làm được một show diễn ở Sân vận động Mỹ Đình. Đó là ước mơ của tụi mình. Chạm tới được ước mơ đó rồi, biết đâu lại có một ước mơ khác dẫn dắt tụi mình đi tiếp.

Tân tin vào chất lượng. Có rất nhiều nghệ sĩ Tân yêu thích mà dù họ bao nhiêu tuổi hay làm gì, điều quan trọng nhất vẫn là sản phẩm và trải nghiệm diễn live họ mang lại. Tân không sợ điều đó, vì The Flob luôn muốn sản phẩm sau phải chất lượng hơn sản phẩm trước, show làm ra phải bùng nổ hơn những gì đã làm. Điều đó sẽ giữ chân khán giả ở lại lâu dài và ngày càng đông hơn.

Lộc: Xu hướng, công thức hay quần áo đều có hạn sử dụng. Nhưng cái không bao giờ "hết date" chính là chất nghệ sĩ trong tụi mình. Xã hội luôn cần nghệ sĩ, và nếu tụi mình vẫn mang đến thứ nghệ thuật mà khán giả cần thì nhóm sẽ không bao giờ lỗi thời. Giống như việc rót nước vào ly của một người đang khát vậy, lúc nào cũng sẽ được đón nhận.

Khoảnh khắc kỳ diệu nhất mỗi khi đi diễn của các bạn là gì?

Lộc: Chắc là khoảnh khắc nhận ra: "Ồ, sao lại có nhiều con người ở đây thích và thuộc lời nhạc của mình đến vậy?". Thậm chí có những bài rất niche, bắn rap siêu nhanh và mang đậm đặc thù vùng miền như Sống Như Vậy hay Xì Dách mang âm hưởng miền Tây Nam Bộ. Khi đem ra ngoài Bắc diễn, các bạn khán giả miền Bắc lại thuộc lòng và hát theo rất to. Dù không có trải nghiệm miền Tây như người miền Tây, nhưng các bạn vẫn thuộc từng lời và nhún nhảy theo âm nhạc. Lúc đó mới thấy âm nhạc là chất xúc tác kết nối khán giả rất kỳ diệu. Sức mạnh của ca từ và sóng âm lớn hơn tụi mình nghĩ rất nhiều.

Thực ra câu này có khá nhiều bên hỏi rồi, nhưng mình vẫn muốn hỏi lại: Thời điểm chọn cái tên The Flob, tại sao lại là The Flob?

Lộc: Hồi đó đi diễn cát-xê có 100.000đ với 2 cái phiếu ăn gà rán. Tụi mình nghĩ nếu cứ đi diễn mà gãy, đánh sai, hát phô hoài thì không được. Bây giờ phải làm cách nào để người ta đừng kỳ vọng gì hết, để họ biết "Mấy đứa này lên chỉ có flop thôi!". Nhỡ hôm nào đánh hay cái là khán giả: "Wow, rốt cuộc tụi nó cũng đánh hay được!". Đặt theo phương châm sống của Kiệt: Đừng kỳ vọng nhiều thì bất kỳ cái gì tới mình cũng sẽ dễ thỏa mãn hơn. Nhưng tụi mình cố tình bẻ chữ P thành chữ B để nhìn đừng "flop" quá, vẫn cứu lại được một chút xíu.

Bây giờ đã hết "flop" chưa?

Lộc: Đỡ hơn 2 năm trước nhiều chứ! Nổi lên được một chút rồi.

Đương nhiên một ban nhạc sold-out nhà thi đấu thì không thể gọi là flop được nữa đúng không?

Lộc: Đúng rồi!

Vậy đến khi sold-out ở Mỹ Đình thì lúc đó có đổi tên không? Còn là The Flob chứ?

Lộc: Không chứ! Cái tên đó đưa mình tới Mỹ Đình mà. Hết Mỹ Đình thì mình qua đâu An? Qua Trống Đồng!

Tân: Vẫn còn sân vận động Trống Đồng nữa mà.

Lộc: Cái tên đã làm nên mình và mang lại những giá trị hiện tại thì nó là một cái tên tốt rồi. Cái gì không hư thì không cần sửa!

The Flob từng có MV rất ấn tượng là Nhất Bái Thiên Địa, mở ra hướng khai thác văn hóa Việt Nam và nhận được nhiều đề cử, giải thưởng. Là một nhóm nhạc trẻ có tư duy độc bản, nguyên tắc các bạn đặt ra khi khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam là gì?

Tân: Lần đầu tiên thử sức chắc chắn sẽ có những vấn đề xảy ra, nhưng tụi mình vẫn luôn cố gắng học hỏi ở những lần sau. Thành công của Nhất Bái Thiên Địa giống như một cột mốc giúp tụi mình mang bài học đã gặt hái được đi làm những sản phẩm tiếp theo.

Lộc: Đứng trước kho tàng văn hóa giàu có của đất nước, các dữ liệu lịch sử mang tính "hằng số". Trách nhiệm của những người trẻ như tụi mình là đảm bảo khi đưa các dữ kiện văn hóa này vào sản phẩm, nó phải đúng. Không cần 100% khán giả đại chúng nhìn vào nói đúng chuẩn lịch sử, nhưng ít nhất phải thể hiện sự cầu thị, để khán giả hiểu rằng ban nhạc đã thật sự dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng những chất liệu đó.

Tân: Nghiêm túc với chính chất liệu và sản phẩm mình đang làm.

Lộc: Tụi mình phải biết những nhạc cụ đó xuất phát từ vùng miền nào, được dùng trong bối cảnh nào để bài hát có bề dày lịch sử, chứ không chỉ đơn giản là đưa một âm thanh dân gian chung chung (generic) vào. Nó phải có "căn". Quan trọng nhất là phải có "căn".

Các bạn có từng tưởng tượng đến ngày mình bước lên sân khấu quốc tế trình diễn một bài hát đậm chất The Flob và đậm bản sắc Việt Nam nhất không? Nếu được chọn, đó sẽ là bài nào?

Lộc: Luôn luôn! Tụi mình tin cuộc chơi này sớm muộn gì cũng sẽ vươn ra sân chơi quốc tế. Khi thời điểm tới, ban nhạc sẽ đủ vững vàng và trưởng thành để thể hiện những gì tinh túy nhất từ kỹ năng đến sự chín muồi trong hiểu biết văn hóa. Những bài Lộc muốn mang đi nhất là Sống Như Vậy, Nhất Bái Thiên Địa, Đại Khải Hoàn...

Tân: ...và Người Ở Đừng Về nữa.

Lộc: Tự nhiên quên luôn bài mới ra!

Gửi một lời nhắn đến fan của The Flob ở thời điểm 5 năm sau, từng thành viên sẽ nói gì?

Lộc: Cảm ơn mọi người vì vẫn nghe nhạc The Flob dù tụi mình đã bắt đầu thành mấy ông chú U40 hết rồi. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ dòng nhạc này, tin tưởng vào tầm nhìn của 5 đứa và luôn trông đợi những gì tiếp theo. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở lại.

Tân: Hi vọng mọi người cài chặt dây an toàn và đội nón bảo hiểm sẵn, vì The Flob sẽ không bao giờ ngừng bẻ lái hay thử nghiệm những hình ảnh mới. Hãy luôn tin tưởng và bình tĩnh đi cùng tụi mình. Dù hôm nay chơi nhạc, ngày mai có đổi thành nhóm nhảy 5 người thì sản phẩm làm ra vẫn sẽ cực kỳ chất lượng và được tụi mình dồn hết tâm huyết. Mọi người cứ yên tâm nhé!

An: 5 năm nữa là The Flob tròn 14 tuổi đúng không? Cảm ơn mọi người đã chịu đồng hành với một ban nhạc đầy sự bất ngờ này. Mấy chú trung niên vẫn làm nhạc Rock tốt mà! 30 tuổi thì vẫn quá trẻ so với tuổi 40, đúng không? Chuẩn luôn!

Kiệt: Lời nhắn gửi đến bà con xóm giềng 5 năm sau: Trước tiên là chúc mừng chúng ta vì đã đi cùng nhau đến đây mà trộm vía không có biến cố gì xảy ra với The Flob! Với bà con cũ, 14 năm đồng hành giống như trải qua một đời vợ chồng rồi, có thể gọi là tri kỷ. Chúc mừng mối duyên này vẫn bền chặt. Còn với bà con mới, cái gì mới mẻ cũng đầy mong chờ. Mong tụi mình sẽ cùng nhau đi tiếp 14 năm, 28 năm hay 56 năm nữa - sống dai thành huyền thoại luôn!

Chiến: Cảm ơn bà con nhiều! Lời nhắn 5 năm sau: Show tới đâu, Mỹ Đình tới đó!

Cả nhóm: World Tour! World Tour đi! World Tour!

Cảm ơn các bạn, chúc cho The Flob sẽ sớm có một World Tour như mong ước!