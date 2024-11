Ngày 19/11, ban nhạc indie rock The Flob đã thả xích MV Nhất Bái Thiên Địa, đưa người xem vào một chiều không gian hoài cổ đầy huyền bí, mị hoặc. The Flob đã trình diễn ca khúc này từ năm 2018, và MV này mất tới 6 năm để có thể được ra mắt tới khán giả với chất lượng âm nhạc và hình ảnh trọn vẹn nhất.

MV Nhất Bái Thiên Địa của The Flob đã chính thức được ra mắt sau 6 năm ấp ủ

Ngay từ những giây đầu tiên, The Flob mở ra một bức tranh mang đậm màu sắc dân gian hoài cổ nơi miền Tây sông nước, với loạt hình ảnh mang tính biểu tượng như vòng ngọc, kiềng vàng, vải lụa… đại diện cho sự giàu sang phú quý thời xa xưa. Bên cạnh đó, tiếng đàn piano du dương và giọng hát chầm chậm sâu lắng, nhấn nhá thêm chút giai điệu cổ nhạc gợi lên văn hóa cải lương Nam Bộ.

Vòng ngọc, kiềng bạc, vải lụa đều là những món đồ tượng trưng cho sự giàu sang

MV lèo lái khán giả qua 2 dòng thời gian đan xen với nhau, một bên là cảnh người cha đi bắt tôm cá ngoài sông nước, bên còn lại là tuyến truyện chính. Hình ảnh người cha bắt gọn con cá vàng, đồng thời câu hát “Hình như mới dậy thì” vang lên, ẩn ý về một cuộc tảo hôn, khi nữ chính tên Bối Nhi chưa đủ tuổi để “xuất giá’.

Sau đó, Nhất Bái Thiên Địa chuyển sang cảnh người cha quăng câu xuống và vớt lên vòng ngọc và kiềng bạc - 2 món phụ kiện được trao cho cô dâu khi bái đường thành thân. Ở một phân cảnh khác, Bối Nhi ngồi lủi thủi trên giường, để lộ ra vết hằn trên cổ tay đằng sau chiếc vòng ngọc khi lời ca “Dạy con chữ hiếu làm đầu… Làm con nề nếp ở dâu… Dạy con dồn nén nỗi đau".

Đây là một câu chuyện bi kịch về truyền thống ép gả, cha mẹ đặt nặng áp lực vào con gái để "cả nhà được nhờ"

Điều này thể hiện rõ rằng đây là một cuộc hôn nhân bạo hành, nơi người phụ nữ được răn dạy phải nhẫn nhục, cam chịu và hy sinh bởi người chồng là một bậc “đế vương”. Con người thời phong kiến vẫn mang nặng tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, “nam tôn nữ ti”. Tại đây, giá trị người phụ nữ bị khinh rẻ, là một món đồ bị quăng quật, đem bày bán trong cuộc đời của người đàn ông. Người con gái càng khổ cực, người cha lại càng giàu sang sung sướng.

Tuy nhiên, những câu chuyện về hôn nhân như thế vẫn ngày ngày diễn ra trong thế giới mà ta đang sống. Những kỳ vọng, áp lực, định kiến giới đó vẫn luôn tồn tại âm ỉ cho tới ngày nay.

Cuộc hôn nhân bạo hành khốn khổ của Bối Nhi lại là cánh cổng mở ra cuộc sống no đủ, sung túc cho người cha

Quyết định chấm dứt mạng sống cũng là cách Bối Nhi giải thoát bản thân khỏi địa ngục trần gian. Trâm cài tóc vốn là hình ảnh tượng trưng cho quyền lực và địa vị cao trong xã hội. Hình ảnh chiếc trâm nhuốm máu tanh lột tả sự tuyệt vọng của nữ chính, không ngần ngại rũ bỏ thứ vật chất phù phiếm để tìm đến tự do, dù cho đó là cái chết.

Bối Nhi kết liễu bản thân bằng chiếc châm cài tóc - món phụ kiện tượng trưng cho địa vị và quyền lực

Việc người cha không những thương xót cho thân phận bi thương của cô con gái mà còn đay nghiến, tức giận vì đã không thể đem lại cho ông thêm của cải châu báu. Giọt nước tràn ly này đã khiến Bối Nhi sinh hận, oán thù cùng cực, tái sinh thành quỷ nữ để trở về báo thù, chấm dứt nguồn cơn của mọi bi kịch. Cô gào thét, đòi lại công lý cho bản thân trước khi kết thúc cuộc đời của người cha gia trưởng bạc bẽo, vô tình.

Bối Nhi hóa quỷ, lòng đầu thù hận trở về báo oán người cha tham lam

Cùng lúc đó trên sông, người cha cũng vật lộn với chiếc trâm cài tóc, giằng co với chính mình để tìm cách thoát thân. Song, sự tham lam, mất nhân tính của bản thân đã nhấn chìm ông xuống con sông, đặt dấu chấm hết cho một kiếp người. Tương tự như con cá vàng trong chậu nước, số phận của Bối Nhi, cũng như phái yếu đều ngắc ngoải trong bể nước tù túng không lối thoát. “Thả cá bé để bắt cá lớn”, vận mệnh của người phụ nữ đã được định đoạt - khổ đau, thấp cổ bé họng, bị vùi dập không thương tiếc bởi xã hội và đàn ông.

Chính thứ vật chất phù phiếm đã chấm dứt cuộc đời của 2 cha con

Nhất Bái Thiên Địa là một “đứa con tinh thần” đỉnh cao của The Flob, vượt qua sự mong đợi của người hâm mộ. Từ phần âm nhạc tới hình ảnh và cốt truyện mang đậm hơi thở trừu tượng. Nhất Bái Thiên Địa không chỉ mang tới thức quà âm nhạc độc đáo, “lạ miệng” mà ít nhiều còn là lười thương cảm của 6 anh chàng tới phận hồng nhan. Họ sử dụng âm nhạc để gửi gắm sự trân trọng của mình đối với một nửa thế giới. Xuyên suốt 6 phút 54 giây, cả MV được bao phủ bởi những mảng xanh xám ảm đạm, tạo cảm giác não nề, thê lương.

Nhất Bái Thiên Địa đã chiếm trọn con tim khán giả nhờ chất lượng chỉn chu, chuyên nghiệp như 1 thước phim ngắn

Vẫn là bản alternative rock đặc trưng, The Flob khéo léo gài gắm chất liệu dân gian cổ truyền qua những tiếng đàn tranh, đàn bầu và sáo tiêu, thổi một làn gió vừa gai góc, trần trụi, vừa hoài cổ, bồi hồi tới MV. Âm hưởng giao thoa này khiến khán giả càng dễ đồng cảm, xuýt xoa tới thông điệp của Nhất Bái Thiên Địa. Chất giọng husky khàn nhưng vẫn mang âm sắc sáng của giọng ca chính Gia Lộc, phần nào cũng tạo ra sức nặng cho bài hát. Phần pre-chorus cũng được đẩy lên cao trào qua cách gằn giọng ấn tượng của Gia Lộc.

Y như tên MV, Nhất Bái Thiên Địa được phủ lên lớp áo mang đậm màu sắc dân gian cổ truyền, từ màu phim tới bối cảnh và phục trang...

Yếu tố kinh dị trong MV cũng là món gia vị khó cưỡng, vô cùng “hợp rơ” với giai điệu giàu tính truyền thống văn hóa. Tuy ý tưởng không mới nhưng phương thức hòa âm phối khí, cách xây dựng cốt truyện và truyền tải ý nghĩa đã giúp Nhất Bái Thiên Địa trở nên nổi bật trong thị trường nhạc Việt hiện nay, là một trong những nhạc phẩm ấn tượng nhất của The Flob và xứng đáng được biết đến nhiều hơn.

MV ghi dấu ấn sâu sắc với yếu tố kinh dị cực kỳ bánh cuốn

Sau khi thưởng thức trọn vẹn, cộng đồng mạng và các tín đồ yêu âm nhạc đã dành nhiều lời khen có cánh tới The Flob cũng như MV Nhất Bái Thiên Địa:

- Đây chắc phải là cái MV xuất sắc nhất mình coi được trong năm nay, cả Việt Nam lẫn quốc tế, cách cài cắm chi tiết, cách kể chuyện và phần lyrics "sinh ra là để trả hiếu", thật sự là một sản phẩm chất lượng cả phần nghe và phần nhìn,

- Mình vẫn luôn theo dõi The Flob qua mấy dặm thời gian, qua EP Sống Sai, qua thêm vài Single. Và chắc không thể ngờ hôm nay mình lại ở đây, được nghe bản official của Nhất Bái Thiên Địa, của "chấp niệm" bao năm qua. Mà thật sự đã nghe NBTĐ rất nhiều nhưng thật sự đến khi được xem MV (Absolute Cinema), được nghe một Nhất Bái thật chỉn chu, mình không thể không nổi da gà và comment mấy chữ ngay cho band.

- Xem xong shock từ phần nghe tới phần nhìn. Mọi thứ từ câu chuyện, ẩn dụ hình ảnh và thông điệp truyền tải...Màu sắc, góc máy và diễn xuất của diễn viên...Tất cả gói trong một từ "ĐÃ".

- Về phần nhạc thì The Flob xây dựng chủ đề hôn nhân sắp đặt này quá tuyệt vời. Một chủ đề mà vẫn còn tồn tại trong xã hội VN hiện tại nhưng ít khi được nhắc tới trong những bài nhạc thị trường hiện tại. Mình thích cách viết lời đơn giản súc tích mà có sức nặng và nói lên được nhiều vấn đề. Cách sắp xếp bố cục bài hát gần như không có đoạn nào là mình cảm thấy thừa. Cộng với đoạn hook nghe vừa phê vừa catchy thì tổng thể bài này 10/10 không bàn cãi.

- Không biết là do may mắn hay band chờ đợi đúng thời điểm để ra mắt sản phẩm này, nhưng nó đúng vào thời gian mà các game kinh dị của Việt Nam đang rất được lòng người chơi thế giới như Bad Parenting và The Scourge, kéo theo người nghe nhạc sẽ có xu hướng chấp nhận cái hay của thể loại nhạc gai góc này.

Dân tình đứng ngồi không yên trước một siêu phẩm MV tới từ The Flob

The Flob là một ban nhạc 6 người gồm Gia Lộc (sinh năm 1999), Minh Tân (sinh năm 2000), Gia Kiệt (sinh năm 2002, guitarist), Hồ Nam (sinh năm 2002, guitarist), Duy An (sinh năm 2000, keyboard), Quang Chiến (sinh năm 1999, bassist). Ban nhạc sở hữu một vài bài hát nổi bật như Nhạc Chơi, Cuối Ngày, 232 Tuổi… Vì theo đuổi dòng nhạc indie nên tên tuổi và độ nhận diện của ban nhạc vẫn chưa được chú ý nhiều. Sau Nhất Bái Thiên Địa, The Flob được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn nữa trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình.