"Viên ngọc đen" của showbiz rời công ty sau 19 năm: Đủ sắc đủ tài vẫn mờ nhạt, 8 năm không ra nổi 1 bài hát

Quyết định mới nhất của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ xôn xao.

Sáng 31/7, SM Entertainment thông báo Kwon Yuri sẽ kết thúc hợp đồng độc quyền từ ngày 31/8, khép lại 19 năm đồng hành kể từ khi cô ra mắt cùng SNSD. Công ty gọi Yuri là “nghệ sĩ đa năng”, nhắc lại hành trình của cô qua âm nhạc, diễn xuất, chương trình giải trí và dẫn chương trình, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ nữ nghệ sĩ trong chặng đường mới.

Sáng 31/7, SM Entertainment thông báo Kwon Yuri sẽ kết thúc hợp đồng và rời công ty sau 19 năm gắn bó

Việc rời SM không đồng nghĩa Yuri rời SNSD. Cô vẫn dự định tiếp tục đồng hành cùng nhóm dù không còn hợp đồng cá nhân với công ty. Chi tiết này khiến người hâm mộ phần nào yên tâm, nhất là khi kế hoạch kỷ niệm 20 năm ra mắt của SNSD vào tháng 8/2027 đang được quan tâm. Tháng 4/2026, Yuri cho biết các thành viên đã bắt đầu trao đổi về cột mốc đặc biệt này, song lịch trình cụ thể chưa được xác nhận.

Nếu tính cả thời gian thực tập, mối duyên giữa Yuri và SM thực tế kéo dài khoảng 25 năm. Cô gia nhập công ty từ năm 2001 sau khi giành vị trí thứ hai tại cuộc thi SM Youth Best Dancer Contest, rồi trải qua gần 6 năm đào tạo trước khi chính thức ra mắt. Yuri ra mắt cùng SNSD vào tháng 8/2007 với Into the New World . Hai năm sau, Gee tạo bước ngoặt lớn khi giữ vị trí số 1 chương trình Music Bank trong 9 tuần liên tiếp, đưa nhóm lên hàng ngũ những tên tuổi lớn nhất Kpop thế hệ thứ hai. Từ đó, SNSD liên tục phủ sóng với Genie, Oh!, Run Devil Run, The Boys, I Got A Boy và Lion Heart, đồng thời mở rộng sức ảnh hưởng sang Nhật Bản.

Yuri là gương mặt nổi bật của SNSD

Trong đội hình đông thành viên, Yuri không phải giọng ca chính nhưng luôn được chú ý nhờ khả năng vũ đạo, kiểm soát hình thể và biểu cảm sân khấu. Cô từng được nhắc đến trong “tam giác visual” của SNSD bên cạnh Yoona và Seohyun, mỗi người sở hữu một màu sắc riêng. Nếu Yoona mang vẻ đẹp trong trẻo, Seohyun thanh lịch thì Yuri nổi bật với hình ảnh khỏe khoắn, quyến rũ cùng làn da ngăm khác biệt. Đây cũng là lý do cô được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “ngọc trai đen”. Cùng SNSD, Yuri đi qua giai đoạn đỉnh cao khi nhóm trở thành một trong những đại diện tiêu biểu nhất của làn sóng Hallyu tại châu Á.

Yuri nổi tiếng với làn da rám nắng và kỹ năng vũ đạo nổi bật

Sau 11 năm hoạt động nhóm, Yuri chính thức ra mắt solo vào tháng 10/2018 với mini album The First Scene và ca khúc chủ đề Into You. Dự án gồm 6 bài hát, khai thác hình ảnh trưởng thành và quyến rũ vốn phù hợp với nữ idol. Album đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại 14 thị trường, đạt hạng 2 Gaon Album Chart và lọt Top 10 Billboard World Albums. Đây là khởi đầu cho thấy Yuri có đủ nền tảng để tự lấp đầy sân khấu sau nhiều năm đứng trong đội hình SNSD.

Ca khúc Into You - ca khúc chủ đề trong album solo duy nhất của Yuri đến hiện tại

Tuy nhiên, The First Scene đến nay vẫn là album solo duy nhất của Yuri. Gần 8 năm không có sản phẩm kế tiếp khiến hiệu ứng từ màn ra mắt dần nguội đi. Cô vẫn hát tại fanmeeting, tham gia hoạt động nhóm và phát hành một số ca khúc dự án, nhưng chưa xây dựng được danh mục âm nhạc đủ dày để định hình màu sắc cá nhân.

Trong khi hoạt động solo âm nhạc khá thưa thớt, Yuri dành nhiều thời gian hơn cho diễn xuất. Cô đảm nhận vai chính đầu tiên trên truyền hình trong Fashion King năm 2012, sau đó xuất hiện ở Defendant, Bossam: Steal the Fate, Good Job và Parole Examiner Lee. Yuri cũng bước sang điện ảnh với No Breathing, Dolphin và Somebody, đồng thời thử sức trên sân khấu kịch.

Trong khi hoạt động solo âm nhạc khá thưa thớt, Yuri dành nhiều thời gian hơn cho diễn xuất

Bên ngoài công việc, Yuri khá kín tiếng về đời tư. Mối quan hệ công khai đáng chú ý nhất của cô là với cầu thủ bóng chày Oh Seung-hwan. Hai người được SM xác nhận hẹn hò vào tháng 4/2015 sau khi gặp nhau qua bạn bè chung, nhưng chia tay khoảng 6 tháng sau đó. Kể từ mối tình này, Yuri gần như không công khai thêm chuyện tình cảm.

Những năm gần đây, Yuri vẫn duy trì hoạt động nhưng không có nhiều dự án tạo được sức bật lớn. Lịch trình của cô chủ yếu xoay quanh phim ảnh, chương trình giải trí và các buổi gặp gỡ người hâm mộ. Tháng 11/2025, nữ ca sĩ từng đến Việt Nam tổ chức fanmeeting thuộc tour YURIVERSE tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM. Sự kiện diễn ra ngày 15/11, là một trong những điểm dừng của chuyến lưu diễn fanmeeting qua nhiều thành phố châu Á.

Yuri có hành trình hoạt động solo khá mờ nhạt cho đến hiện tại

Dù có nền tảng khá toàn diện từ hát, nhảy đến diễn xuất và cả các chương trình giải trí, con đường solo của Yuri vẫn chưa thật sự định hình rõ ràng. Âm nhạc chỉ dừng lại ở một mini album, trong khi các dự án phim tuy xuất hiện đều đặn nhưng chưa có vai diễn nào đủ sức trở thành dấu ấn gắn liền với tên tuổi cô. Chính vì vậy, thông tin Yuri rời SM sau 19 năm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong thời gian tới, người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ có thêm không gian để đẩy mạnh hoạt động cá nhân, đồng thời chờ đợi màn trở lại của SNSD trong dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt.

Ảnh: SM/ X