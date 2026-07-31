Dàn sao Việt hội ngộ chứng kiến (S)TRONG Trọng Hiếu lần đầu tiết lộ chuyện tình yêu

Nam ca sĩ vừa có bước đi táo bạo sau thành công lớn vào năm ngoái.

Dàn sao Việt đến chúc mừng sản phẩm mới của (S)TRONG Trọng Hiếu

Chiều 30/7, (S)TRONG Trọng Hiếu tổ chức listening party kết hợp live stage đầu tiên giới thiệu ca khúc mới (anh vẫn yêu mỗi em) đến giây cuối cùng. Sự kiện nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi quy tụ nhiều nghệ sĩ và cộng sự thân thiết của nam ca sĩ.

Góp mặt tại chương trình có nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, producer TDK, Phan Đinh Tùng, Hoàng Rob, Ái Phương, Vũ Thảo My, nhóm UPRIZE cùng nhiều khách mời. Các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện, giao lưu và chúc mừng Trọng Hiếu trong lần phát hành sản phẩm mới sau Kho Báu.

Dàn sao tại sự kiện

Trong số những gương mặt có mặt tại sự kiện, UPRIZE nhận được sự chú ý với đội hình trẻ cùng phong cách năng động. Các thành viên lựa chọn trang phục hiện đại, đồng điệu nhưng vẫn giữ được nét riêng khi xuất hiện trước truyền thông. Dù là nhóm nhạc tân binh, UPRIZE vẫn thu hút nhiều ống kính khi đứng cạnh dàn nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm.

(S)TRONG tại sự kiện

Nhóm tân binh UPRIZE

Tại sự kiện, Trọng Hiếu lần đầu trình diễn ca khúc mới trước người hâm mộ. Bên cạnh sân khấu, Trọng Hiếu chia sẻ về quá trình thực hiện ca khúc mới. Nam ca sĩ cho biết sau sự chú ý mà Kho Báu nhận được, anh và ê-kíp phải bàn bạc kỹ hơn cho lần trở lại này. Một trong những kỉ niệm mà (S)TRONG Trọng Hiếu ghi nhớ nhất là việc anh phải thu âm lại khoảng 7 lần.

(S)TRONG chia sẻ quá trình sản xuất sản phẩm mới

Trọng Hiếu cho biết anh phải thu âm lại khoảng 7 lần vì ban đầu anh và Hứa Kim Tuyền chưa thống nhất được tinh thần ca khúc. Cả hai liên tục thử nhiều cách hát và bản phối khác nhau để tìm hướng phù hợp. Trọng Hiếu chia sẻ rằng anh và Hứa Kim Tuyền có những hình dung khác nhau về ca khúc. Sau nhiều lần trao đổi, Hứa Kim Tuyền để Trọng Hiếu tự do thể hiện theo cảm xúc cá nhân. Nam ca sĩ cho biết anh trân trọng sự tôn trọng này từ phía nhạc sĩ.

Trọng Hiếu cho biết anh hy vọng khán giả đón nhận màu sắc chậm và tiết chế hơn trong sản phẩm lần này. Sau Kho Báu, nam ca sĩ tiếp tục khai thác chất liệu hoài niệm nhưng tạm lùi vũ đạo để tập trung vào giọng hát và câu chuyện.

(S)TRONG Trọng Hiếu kể chuyện "yêu đến giây cuối cùng" trong sản phẩm mới

Tối 30/7, (S)TRONG Trọng Hiếu chính thức phát hành (anh vẫn yêu mỗi em) đến giây cuối cùng, đánh dấu sự trở lại sau một năm sau phát hành Kho Báu. MV nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ màu sắc hoài niệm, tạo hình Y2K và câu chuyện tình yêu được kể bằng những lát cắt quá khứ - hiện tại. Khác với hình ảnh sôi động, nhiều vũ đạo thường thấy, nam ca sĩ lần này xuất hiện tiết chế hơn, tập trung vào cảm xúc của một người nhìn lại mối quan hệ đã đi qua.

MV (anh vẫn yêu mỗi em) đến giây cuối cùng - (S)TRONG Trọng Hiếu

(anh vẫn yêu mỗi em) đến giây cuối cùng do Hứa Kim Tuyền và TDK sáng tác, sản xuất. Bộ đôi này từng hợp tác với Trọng Hiếu trong Kho Báu. Ca khúc thuộc thể loại R&B Ballad, có tiết tấu chậm và cách phối khí gợi không khí nhạc trẻ những năm 2000. Nội dung bài hát xoay quanh cảm xúc của một người vẫn còn nhớ về tình yêu cũ, dù mối quan hệ không còn tiếp tục.

MV với phong cách Y2K đan xen hiện tại và quá khứ

MV đan xen hiện tại và quá khứ của một đôi trẻ với các cảnh đi học, đi chơi, ngồi cạnh nhau trong lớp hay lén viết lời nhắn trên tường. Cách dựng không theo trình tự rõ ràng, tạo cảm giác như dòng hồi tưởng của nhân vật nam. Hình ảnh dùng tông màu và đạo cụ gợi giai đoạn đầu 2000, hạn chế bối cảnh cầu kỳ để tập trung vào mối quan hệ hai người. MV không giải thích lý do chia xa hay tình trạng hiện tại của cô gái, mở đầu và kết thúc đều để ngỏ, buộc người xem tự ghép chi tiết. Cách thể hiện này phù hợp tinh thần ca khúc: tình yêu đã kết thúc nhưng ký ức vẫn còn ảnh hưởng đến người ở lại.

Sau thành công của Kho Báu, sản phẩm mới của (S)TRONG Trọng Hiếu cũng được đặt trong nhiều kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công

Ngay sau khi phát hành, (anh vẫn yêu mỗi em) đến giây cuối cùng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau thành công của Kho Báu, sản phẩm mới của (S)TRONG Trọng Hiếu cũng được đặt trong nhiều kỳ vọng, đặc biệt là khả năng giúp nam ca sĩ tiếp tục có thêm một ca khúc được yêu thích rộng rãi.

Ảnh: NVCC