Madonna - sức ảnh hưởng vượt thời gian

Madonna tiếp tục chứng minh khả năng sáng tạo không giới hạn và sức ảnh hưởng vượt thời gian của một "Nữ hoàng nhạc Pop" thực thụ trong lòng công chúng.

Ở tuổi 67, cái tuổi nhiều người đã quyết định chọn sự nghỉ ngơi, nhưng Madonna thì không. Bà vẫn nỗ lực và miệt mài ghi dấu ấn bản thân từ những sân khấu hòa nhạc mang tính biểu tượng đến các sự kiện thể thao quy mô lớn nhất hành tinh.

Tầm ảnh hưởng xã hội và vị thế định hình văn hóa

Khác biệt lớn nhất làm nên tầm vóc của Madonna nằm ở khả năng chủ động tạo ra xu hướng thay vì bị cuốn theo các dòng chảy của thời đại. Trong suốt hơn bốn thập kỷ qua, cô liên tục sử dụng âm nhạc và nghệ thuật thị giác như một công cụ đối thoại xã hội mạnh mẽ. Ca khúc Like a Prayer năm 1989 từng mở ra cuộc tranh luận trên khắp nước Mỹ về ranh giới tôn giáo và chủng tộc. Đến năm 1992, album Erotica cùng cuốn sách Sex thẳng thắn đối mặt với những điều cấm kỵ xung quanh tình dục nữ giới, tạo ra những cuộc tranh luận dữ dội thời điểm đó nhưng đến nay vẫn được xem là dấu mốc đột phá. Bên cạnh đó, đĩa đơn Vogue cùng bộ phim tài liệu Truth or Dare đã góp phần đưa văn hóa vũ hội và bản sắc LGBTQ+ (cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới) đến gần hơn với công chúng từ nhiều năm trước khi nền văn hóa đại chúng sẵn sàng cho cuộc đối thoại đó.

(Ảnh: AP)

Song song với những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo, Madonna còn sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để vận động chính sách và thực hiện các hoạt động từ thiện bền bỉ. Cô là một trong những người nổi tiếng tiên phong và lên tiếng mạnh mẽ nhất trong việc nâng cao nhận thức cũng như gây quỹ trong cuộc khủng hoảng AIDS những năm 1980 và 1990. Bằng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, cô đồng sáng lập Raising Malawi - tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ trẻ em và người chăm sóc dễ bị tổn thương tại một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thông qua các dự án hỗ trợ thực phẩm, chỗ ở, giáo dục và chăm sóc y tế. Công việc từ thiện của cô còn mở rộng sang việc hỗ trợ Quỹ Nghiên cứu AIDS Hoa Kỳ (amfAR), các tổ chức bảo vệ quyền LGBTQ+ và các sáng kiến giáo dục trên khắp vùng cận Sahara châu Phi.

Nguồn năng lượng sáng tạo lâu dài

Trong suốt sự nghiệp của mình, Madonna đã nhận được 29 đề cử Grammy và giành được 7 giải thưởng, phản ánh sự ghi nhận của Viện Hàn lâm Thu âm về khả năng sáng tạo của cô trên nhiều thể loại âm nhạc. Điểm độc đáo nằm ở sự đa dạng của các hạng mục mà cô được đề cử, từ Trình diễn giọng Pop nữ xuất sắc nhất đến Bản thu âm nhạc Dance/Điện tử xuất sắc nhất, Phim ca nhạc xuất sắc nhất, Album nhạc Pop xuất sắc nhất, Bản thu âm của năm, thậm chí cả Ca khúc xuất sắc nhất viết cho tác phẩm nghe nhìn.

Nguồn năng lượng sáng tạo lâu dài đó xuất phát từ việc cô đã hợp tác với các nhà sản xuất định hình thời đại ở mọi giai đoạn và thường xuyên dự đoán những xu hướng âm nhạc của mỗi thập kỷ. Từ nhạc synthpop giữa những năm 1980 đến những thử nghiệm điện tử cuối những năm 1990 và sự hồi sinh của nhạc disco giữa những năm 2000, cô vượt qua mọi sự thay đổi trong làng nhạc không phải bằng cách chạy theo xu hướng mà bằng cách góp phần tạo ra chúng. Đối với Viện Hàn lâm Thu âm, Madonna chính là hiện thân rõ ràng nhất của những gì giải thưởng Grammy tôn vinh: sự xuất sắc về nghệ thuật, lòng dũng cảm sáng tạo và tầm ảnh hưởng lâu dài đối với âm nhạc và văn hóa.

Madonna trong buổi biểu diễn giữa giờ tại trận chung kết FIFA World Cup 2026™. (Ảnh: AP)

Confessions II: Màn trở lại ấn tượng với nhạc dance

Sau một thời gian dài vắng bóng, Madonna có màn trở lại đầy ấn tượng với album Confessions II. Ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quảng bá cho Confessions II, Madonna đã khẳng định, album đánh dấu sự trở lại của cô với âm nhạc sau 7 năm vắng bóng sẽ dành cho sàn nhảy. Hướng đi này mang lại kết quả tích cực: Confessions II gồm 16 ca khúc được xem là một trong những album nổi bật nhất của nữ ca sĩ trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây. Đĩa nhạc tôn vinh năng lượng của sàn nhảy, đồng thời khai thác chiều sâu và sức hấp dẫn của không gian ấy.

Madonna chuyển từ những chủ đề quen thuộc như tình yêu và tự do trên sàn nhảy sang các trải nghiệm mang màu sắc cá nhân. Đây cũng là khía cạnh mà người hâm mộ lâu năm luôn chờ đợi, bởi nó giúp họ cảm nhận rõ hơn con người thật của Madonna phía sau biểu tượng nhạc pop.

Với Confessions II, Madonna cho thấy cô không tìm cách tái hiện chính mình của hai thập kỷ trước. Thay vào đó, nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định khả năng làm mới bản thân bằng một album nhất quán, giàu năng lượng và vẫn đủ sức đưa người nghe trở lại không khí của sàn nhảy.

(Ảnh: Madonna)

Bước ngoặt lịch sử

Tiếp nối chuỗi thành công, Madonna vừa khép lại chuyến lưu diễn kỷ niệm 40 năm sự nghiệp The Celebration Tour (2023-2024) với doanh thu vượt mốc 225 triệu USD qua 80 đêm diễn bán sạch vé trên toàn cầu. Chuyến lưu diễn đã đi vào lịch sử âm nhạc bằng đại nhạc hội miễn phí tại bãi biển Copacabana (Brazil), thu hút tới 1,6 triệu khán giả - kỷ lục về số lượng người tham dự một đêm diễn đơn ca lớn nhất mọi thời đại.

Không dừng lại ở đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng văn hóa toàn cầu khi trở thành tâm điểm của màn trình diễn giữa giờ (Halftime Show) đầu tiên trong lịch sử trận Chung kết FIFA World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động MetLife. Xuất hiện trên chiếc xe địa hình cùng hai huyền thoại bóng đá Brazil là Ronaldo và Ronaldinho, Madonna đã mở màn đêm đại nhạc hội bằng bản hit Music, truyền đi thông điệp kết nối mạnh mẽ tới hàng trăm triệu khán giả theo dõi trên toàn thế giới. Màn kết hợp giữa âm nhạc, thể thao đỉnh cao và sự góp mặt của dàn siêu sao quốc tế trong chương trình do FIFA phối hợp cùng Global Citizen tổ chức không chỉ đánh dấu một cột mốc nghệ thuật mới của Madonna, mà còn góp phần gây quỹ giáo dục cho trẻ em trên toàn cầu.