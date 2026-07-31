Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Thủ khoa ngành thú y, nhan sắc nét căng chuẩn "xé truyện bước ra"

Nam ca sĩ này sau nhiều năm vẫn giữ nhan sắc bất bại.

Isaac vừa qua đã trở thành một trong những nam nghệ sĩ xuất hiện trong danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi “tâm phục khẩu phục” bởi suốt nhiều năm qua, nam ca sĩ vẫn luôn được xem là một trong những "tượng đài visual" của showbiz Việt Ở tuổi 38, Isaac gần như chưa từng đánh mất phong độ ngoại hình, thậm chí còn được nhận xét ngày càng phong độ theo thời gian.

Isaac lọt Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố

Việc góp mặt trong danh sách đề cử không khiến nhiều khán giả bất ngờ. Từ thời còn hoạt động cùng 365daband, Isaac đã là thành viên nổi bật nhất về ngoại hình. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, vóc dáng cân đối cùng phong thái lịch lãm giúp anh luôn nằm trong nhóm mỹ nam được yêu thích nhất Vpop. Không ít người còn ví Isaac là kiểu "nam thần xé truyện bước ra" bởi gần như góc chụp nào cũng giữ được thần thái.

Visual điển trai của Isaac được các fan ví như “xé truyện bước ra”

Thực tế, đây không phải lần đầu Isaac được các bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế gọi tên. Năm 2018, anh từng là nghệ sĩ Việt duy nhất góp mặt trong Top 100 nam thần châu Á do Starmometer bình chọn. Trước đó, Isaac cũng xuất hiện trong danh sách 100 người đàn ông Việt Nam đẹp nhất của Missosology. Những dấu mốc này giúp anh duy trì hình ảnh một trong những gương mặt có sức hút bền bỉ nhất làng giải trí.

Isaac từng là nghệ sĩ Việt duy nhất góp mặt trong Top 100 nam thần châu Á do Starmometer bình chọn

Nhắc đến Isaac, nhiều người vẫn nhớ tới giai đoạn đỉnh cao cùng 365daband - nhóm nhạc do Ngô Thanh Vân đào tạo và quản lý. Với vai trò trưởng nhóm, Isaac là trung tâm cả về hình ảnh lẫn biểu diễn, góp phần tạo nên loạt bản hit như Oh My Love, Saigon Here We Come, Hai Cô Tiên, đặc biệt là Bống Bống Bang Bang - ca khúc từng trở thành hiện tượng của Vpop và cho đến nay đã đạt hơn 645 triệu lượt xem.

Sau khi 365 tan rã vào năm 2016, Isaac bước vào con đường solo. Anh liên tục phát hành nhiều sản phẩm như Mr. Right, Yêu Không Nghỉ Phép, , Tôi Đã Quên Thật Rồi, Đau Đầu, Anh Sẽ Về Sớm Thôi, Vượt Qua Everest... Dù chưa tạo được "siêu hit" vượt qua cái bóng của thời 365, Isaac vẫn giữ được vị trí riêng nhờ khả năng trình diễn toàn diện, hát live ổn định và hình ảnh luôn được đầu tư.

MV Tôi Đã Quên Thật Rồi - Isaac

Sau khi 365 tan rã vào năm 2016, Isaac bước vào con đường solo, dù chưa sở hữu “siêu hit” như thuở 364 nhưng những ca khúc của vẫn được nhiều khán giả yêu thích

Không chỉ hoạt động âm nhạc, nam ca sĩ còn lấn sân diễn xuất. Vai diễn trong Song Lang từng mang về cho Isaac nhiều lời khen từ giới chuyên môn, bên cạnh những bộ phim như Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể hay Anh Trai Yêu Quái. Anh cũng là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang, sự kiện thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Mới đây, khoảnh khắc Isaac xuất hiện tại Milan Fashion Week và đứng cạnh David Beckham từng gây sốt mạng xã hội vì thần thái không hề lép vế.

Nam ca sĩ không hề lép vế khi đứng chung một khung hình với David Beckham

Một cột mốc khác giúp Isaac "hồi xuân" về độ phủ sóng chính là Anh Trai Say Hi 2024. Dù là một trong những nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm nhất chương trình, Isaac không tạo cảm giác khoảng cách với đàn em. Anh ghi điểm nhờ tính cách hài hước, tinh thần đồng đội cùng khả năng làm chủ sân khấu qua hàng loạt tiết mục như Ngáo Ngơ, Gọi Cho Anh, Hút hay Tình Cuối Cùng . Chung cuộc, Isaac lọt Top 5 và trở thành một trong những thí sinh được yêu thích nhất mùa đầu tiên.

Isaac lọt Top 5 và trở thành một trong những thí sinh được yêu thích nhất mùa đầu tiên

Ngoài ngoại hình, Isaac còn sở hữu "profile học tập" khiến nhiều người bất ngờ. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, anh từng theo học ngành Bác sĩ Thú y tại Đại học Cần Thơ và tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa toàn khóa. Theo nhiều thông tin được chia sẻ, Isaac thậm chí từng có cơ hội nhận học bổng học tiếp tại Nhật Bản nhưng quyết định từ bỏ để theo đuổi đam mê ca hát - lựa chọn đã mở ra hành trình hơn 15 năm hoạt động trong showbiz.

Isaac từng đạt thủ khoa ngành Bác sĩ Thú y tại Đại học Cần Thơ

Bên cạnh đó suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, Isaac gần như không vướng scandal đời tư, luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp và được đồng nghiệp đánh giá cao bởi cách cư xử tinh tế. Trên mạng xã hội, những câu chuyện về sự hiếu thảo với gia đình, thái độ lễ phép và cách đối xử chân thành với ekip nhiều lần được khán giả chia sẻ lại.

Sau hơn một thập kỷ rưỡi hoạt động, Isaac có thể chưa sở hữu bản hit bùng nổ như nhiều đàn em, nhưng anh vẫn là một trong số ít nghệ sĩ duy trì được sức hút ổn định cả về sự nghiệp lẫn hình ảnh. Việc tiếp tục được đề cử tại 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 thêm một lần cho thấy cái tên Isaac vẫn có chỗ đứng rất riêng trong lòng công chúng.

Ảnh: FBNV/Tổng hợp