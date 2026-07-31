Bị sếp cũ “bóng gió” liên tục, rapper hát hay nhất Việt Nam cứ hát

Giữa loạt ồn ào trên mạng xã hội, nam rapper này vừa có động thái bất ngờ lúc nửa đêm.

Tối muộn ngày 30/7, Obito bất ngờ phát hành ca khúc mới mang tên đôi khi mà không có bất kỳ thông báo trước nào. Dù không có thông báo trước, sản phâm của Obito vẫn nha chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Khác với sự dồn dập, mạnh mẽ và có phần “hổ báo” từng thấy trong những sản phẩm gần đây, đặc biệt là các lần kết hợp cùng MCK, lần này Obito chọn một hướng đi nhẹ nhàng hơn và tiếp tục khoe giọng hát.

đôi khi - Obtio

Ca khúc xoay quanh trạng thái trống trải sau khi một mối quan hệ kết thúc. Những góc phố, cơn mưa và ký ức về người cũ lần lượt trở lại, nhưng Obito không đẩy cảm xúc đến mức bi lụy. Nam rapper giữ cách hát chậm, trầm và tiết chế, để nỗi buồn thấm dần qua từng câu chữ. Ngay sau khi lên sóng, đôi khi nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả đánh giá ca khúc dễ nghe, giàu cảm xúc, đặc biệt khen cách Obito xử lý giai điệu mềm mại và giọng hát ngày càng chắc chắn. Thậm chí, danh xưng “rapper hát hay nhất Việt Nam” cũng tiếp tục được nhắc lại dưới các bài đăng về sản phẩm, khi phần hát gần như trở thành điểm nổi bật nhất của bản audio lần này.

Bên cạnh âm nhạc, thời điểm đôi khi được phát hành cũng khiến sản phẩm được chú ý hơn. Trong hơn một tuần qua, một người làm việc tại công ty quản lý cũ của Obito gây xôn xao khi liên tiếp đăng tải các dòng trạng thái đề cập đến một nam rapper từng bị nghi "sneak diss" người quản lý trong album của mình, khiến cộng đồng mạng nhanh chóng liên tưởng đến Obito.

Thời gian qua Obito liên tục được réo tên trong ồn ào với quản lí cũ

Trong bài đăng tiếp theo vào ngày 29/7, người này còn đề cập đến doanh thu nhạc số, hợp đồng và quá trình công ty từng hỗ trợ một nam rapper làm nghề. Dù các bài đăng không gọi đích danh Obito, khán giả nhanh chóng xâu chuỗi hàng loạt dữ kiện như thời điểm album phát hành, bài hát "đơn giản tình yêu" và câu chuyện về Simple Love, công ty quản lý cũ và những tranh luận từng xuất hiện quanh Đánh Đổi. Nhiều chi tiết được cho là trùng khớp với hành trình của nam rapper, khiến ồn ào tưởng đã lắng xuống bất ngờ bị đào lại sau gần 3 năm album ra mắt.

Loạt chia sẻ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong cộng đồng rap Việt, đặc biệt khi được đặt cạnh ồn ào liên quan đến 24k.Right gần đây của Obito

Loạt chia sẻ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong cộng đồng rap Việt, đặc biệt khi được đặt cạnh ồn ào liên quan đến 24k.Right gần đây. Trước đó, Obito cũng vừa vướng màn “var” căng thẳng với 24k.Right. Câu chuyện bắt đầu từ những nhận xét cho rằng Obito hát và làm melody tốt nhưng kỹ năng rap chưa thuyết phục. Khi kết hợp với MCK trong Xa Xôi, nam rapper đã dành phần verse để trực diện đáp lại những lời chê bai này.

Đến tối 20/6, 24k.Right tiếp tục trình diễn một đoạn rap không gọi tên nhưng cài hàng loạt chi tiết như quê Châu Đốc, OTĐ và việc bắt chước MCK, khiến phần lớn khán giả cho rằng anh đang nhắm thẳng vào Obito.

Đến hiện tại, Obito vẫn giữ im lặng về các vấn đề bên lề âm nhạc

Ồn ào sau đó còn kéo ViruSs vào cuộc. Khi reaction Xa Xôi, nam streamer công khai bênh vực Obito, đồng thời “gạ kèo” thưởng 10 rồi 20 triệu đồng cho người có thể dùng chính beat ca khúc để rap hay hơn. 24k.Right tuyên bố không tham gia, còn B Ray bất ngờ đề nghị trả 20 triệu đồng để ViruSs ngừng xen vào câu chuyện. Từ một màn đáp trả bằng lyrics, sự việc nhanh chóng mở rộng thành cuộc tranh luận nhiều bên và phủ sóng cộng đồng rap Việt.

Sự việc càng gây chú ý khi 24k.Right vẫn hoạt động dưới trướng Def Jam Vietnam. Hãng đĩa từng ký hợp đồng quản lý Obito vào năm 2020. Vì vậy, từ màn đáp trả trong Xa Xôi đến loạt bài đăng của người quản lý cũ, những khúc mắc giữa Obito và phía công ty cũ tiếp tục bị khán giả lật lại. Dù liên tục bị gọi tên, nam rapper vẫn không giải thích hay đối đáp, mà giữ im lặng và tiếp tục phát hành nhạc.

Tối 30/7, 24k.Right ra mắt Đánh Tráo Khái Niệm với nhiều câu từ vẫn bị cho là gợi lại những tranh luận trước đó

Tối 30/7, 24k.Right ra mắt Đánh Tráo Khái Niệm. Dù không nhắc đích danh, nhiều câu từ được cho là gợi lại những tranh luận trước đó, khiến khán giả cho rằng đây là động thái tiếp tục màn đối đầu từng diễn ra.

Sản phẩm nhanh chóng nhận về phản ứng trái chiều. Một bộ phận người nghe đánh giá 24k.Right đang giữ đúng tinh thần đối đáp của rap và trực tiếp bảo vệ quan điểm chuyên môn.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng nam rapper và cả công ty quản lý cũ đang cố khơi lại câu chuyện đã lắng xuống, trong khi Obito không có thêm động thái đáp trả. Việc hai bên liên tục được đặt cạnh nhau vì thế khiến ồn ào kéo dài và tiếp tục phủ sóng cộng đồng rap Việt.

Ảnh: FBNV