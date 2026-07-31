Người đàn ông của đệ nhất mỹ nhân showbiz

Cã cõi mạng xôn xao trước loạt khoảnh khắc thân mật của cả hai.

Tối 30/7, Red Velvet tung teaser MV Surfin’ Boy, tiếp tục nhá hàng cho màn trở lại với mini album tiếp theo trong sự nghiệp. Ngay khi được công bố, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ toàn cầu. Bên cạnh tạo hình của các thành viên, một chi tiết liên quan đến Irene lập tức trở thành tâm điểm bàn luận.

Teaser chỉ dài vỏn vẹn 20 giây nhưng đã hé lộ hàng loạt hình ảnh đáng chú ý trong sản phẩm mới. Red Velvet tiếp tục theo đuổi không khí ma mị, bí ẩn vốn gắn liền với nhóm suốt nhiều năm qua. Những khung hình tối màu, cách dựng khó đoán và cảm giác có phần bất an khiến khán giả liên tưởng đến loạt concept mang màu sắc kỳ quái, thậm chí pha chút kinh dị từng giúp nhóm tạo nên dấu ấn riêng.

Teaser MV Surfin’ Boy

Tuy nhiên, chi tiết được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội lại là màn xuất hiện của Irene bên một nhân vật nam. Ngay ở những giây đầu tiên, nữ thần tượng và người đàn ông này cùng ngồi bên bờ biển. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má Irene trong một khoảnh khắc khá gần gũi. Ở phân cảnh sau đó, cả hai còn ôm nhau giữa không gian biển vắng. Loạt cảnh quay thân mật nhanh chóng được cắt lại và lan truyền trên nhiều nền tảng. Đây cũng là lần hiếm hoi Irene có tương tác tình cảm rõ rệt với bạn diễn nam trong một sản phẩm của Red Velvet, vì vậy phản ứng từ người hâm mộ càng trở nên sôi nổi.

Khoảnh khắc thân mật của Irene và bạn diễn nam trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội

Trong nhiều năm qua, Irene luôn được xem là một trong những “cây hút fan” lớn nhất của Red Velvet, đồng thời thường xuyên được nhắc đến với danh xưng “đại mỹ nhân Kpop”. Gương mặt cân đối, đường nét lạnh lùng và khí chất sang trọng giúp cô nhiều lần xuất hiện trong các cuộc thảo luận về những nữ thần tượng đẹp nhất thế hệ thứ 3. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Irene vẫn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ở cả nam lẫn nữ. Vì vậy, việc nữ thần tượng lần hiếm hoi xuất hiện trong loạt cảnh quay thân mật với một bạn diễn nam lập tức trở thành đề tài được bàn tán khắp mạng xã hội.

Trong nhiều năm qua, Irene luôn được xem là một trong những “cây hút fan” lớn nhất của Red Velvet, việc nữ thần tượng lần hiếm hoi xuất hiện trong loạt cảnh quay thân mật với một bạn diễn nam lập tức được chú ý

Danh tính của nam diễn viên cũng khiến khán giả tò mò. Anh gây chú ý với mái tóc xoăn màu vàng, gương mặt góc cạnh cùng thân hình săn chắc. Chỉ sau ít giờ teaser được phát hành, nhiều người đã bắt đầu “săn lùng” thông tin về nhân vật bí ẩn này. Bên cạnh những bàn luận về màn tương tác với Irene, nội dung MV Surfin’ Boy cũng làm dấy lên hàng loạt giả thuyết. Người hâm mộ đặc biệt chú ý đến “truyền thống” các nhân vật nam trong MV của Red Velvet thường không có kết cục quá tốt đẹp.

Bên cạnh những bàn luận về màn tương tác với Irene, nội dung MV Surfin’ Boy cũng làm dấy lên hàng loạt giả thuyết

Năm 2017, nhóm từng gây sốt với MV Peek-A-Boo , trong đó nhân vật giao pizza bị cuốn vào câu chuyện kỳ quái của 5 thành viên và nhận một cái kết không mấy khả quan. Chính vì vậy, nhiều khán giả nghi ngờ người đàn ông xuất hiện bên Irene lần này cũng có thể đang che giấu một vai trò khác hoặc sẽ trở thành nạn nhân trong câu chuyện của MV. Những tranh luận về danh tính nam diễn viên, mối quan hệ với Irene và cái kết của nhân vật đang tiếp tục lan rộng. Chỉ với 20 giây ngắn ngủi, Red Velvet đã khiến màn trở lại được chú ý hơn bao giờ hết.

Trước khi teaser Surfin’ Boy được công bố, Red Velvet đã liên tục hâm nóng màn trở lại bằng loạt ảnh quảng bá cho mini album Velvet Summer. Trước đó, Irene, Seulgi, Wendy, Joy và Yeri gây sốt khi xuất hiện trong concept mỹ nhân ngư giữa biển đêm. Không cần tạo hình quá cầu kỳ hay màu sắc rực rỡ, nhóm vẫn chiếm trọn sự chú ý nhờ vẻ đẹp ma mị, lạnh lẽo và đúng với sở trường đã làm nên tên tuổi suốt nhiều năm qua.

Hình ảnh concept được khen ngợi hết lời của Re Velvet trong lần trở lại này

Trong bộ ảnh High Tide, Red Velvet hóa thành 5 nàng siren với váy trắng mềm rủ, mái tóc ướt, đôi tai nhọn và những chi tiết ánh bạc gợi liên tưởng đến vảy cá. Thay vì sắc màu rực rỡ thường thấy ở các sản phẩm mùa hè, nhóm lựa chọn bối cảnh đại dương khi trời đã tối, tạo nên cảm giác vừa lộng lẫy vừa ma mị. Concept nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, đồng thời giúp nhan sắc từng thành viên được khai thác rõ nét: Irene lạnh lùng, Seulgi sắc sảo, Wendy thanh thoát, Joy quyến rũ còn Yeri mang vẻ mềm mại, bí ẩn.

Từ concept đẹp mê người đến câu chuyện chưa được hé lộ, Red Velvet đang khiến màn trở lại được bàn luận nhiều hơn trước giờ phát hành

Dù cùng xuất hiện trong một ý tưởng chung, cả 5 vẫn giữ được màu sắc riêng và không ai bị chìm trong đội hình. Phần lớn phản ứng cho rằng High Tide tiếp tục cho thấy Red Velvet vẫn giữ phong độ ở mảng hình ảnh sau 12 năm hoạt động. Với Velvet Summer đánh dấu sản phẩm nhóm đầu tiên của Red Velvet sau khoảng 2 năm 2 tháng kể từ Cosmic, phát hành tháng 6/2024. Mini album gồm 5 ca khúc, trong đó Surfin’ Boy được chọn làm bài hát chủ đề và dự kiến phát hành lúc 18 giờ ngày 3/8 theo giờ Hàn Quốc.

Sau loạt ảnh mỹ nhân ngư gây sốt, teaser mới tiếp tục đẩy sự tò mò lên cao bằng những cảnh quay thân mật giữa Irene và nhân vật nam bí ẩn. Từ concept đẹp mê người đến câu chuyện chưa được hé lộ, Red Velvet đang khiến màn trở lại được bàn luận nhiều hơn trước giờ phát hành.

Ảnh: RVSmTown