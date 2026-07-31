Lại "dát vàng lỗ tai" với 13 ca khúc của tiểu diva thế giới, nhan sắc có thể trồi sụt nhưng nhạc chỉ có hay mê tơi!

Mỹ nhân này tiếp tục tung album khiến dân tình "thất tình tập thể".

Sau thời gian dài được người hâm mộ mong đợi, Ariana Grande đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với album phòng thu thứ 8 petal. Không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về tư duy nghệ thuật, dự án còn nhanh chóng nhận "cơn mưa" lời khen từ hàng loạt tờ báo và cây bút phê bình danh tiếng quốc tế.

Ngày 31/07/2026, Ariana Grande chính thức phát hành album phòng thu thứ tám petal

Ngày 31/07/2026, Ariana Grande chính thức phát hành album phòng thu thứ tám petal thông qua Babydoll Music và Republic Records, đồng thời ra mắt MV cho ca khúc cùng tên. Đây là dự án được người hâm mộ lẫn giới chuyên môn chờ đợi nhất trong năm, đánh dấu màn tái hợp giữa Ariana Grande và nhà sản xuất ILYA, cùng sự góp mặt của "huyền thoại tạo hit" Max Martin trong vai trò đồng sáng tác và sản xuất ba ca khúc trọng điểm. Đây cũng là lần đầu tiên Ariana phát hành một album dưới imprint cá nhân Babydoll Music, cho thấy nữ ca sĩ đang nắm quyền chủ động gần như tuyệt đối trong định hướng sáng tạo của mình.

Nếu những album trước nổi bật bởi các bản pop bắt tai, kỹ thuật thanh nhạc phô diễn hay những màn belting đầy nội lực, thì petal lại đi theo hướng ngược lại. Ariana Grande chủ động tiết chế cách hát quen thuộc để ưu tiên cảm xúc và chiều sâu nội tâm. Album kết hợp Pop/R&B mid-tempo, synth-pop, shoegaze, garage rock và soul, đồng thời phủ lên toàn bộ dự án bầu không khí u tối với những lớp synth lạnh, nhịp trống trầm cùng kết cấu âm thanh giàu tính thử nghiệm.

petal đưa Ariana đối diện trực diện với cơn giận, áp lực từ dư luận, văn hóa người nổi tiếng và những góc khuất trong đời sống cá nhân

Thay vì kể những câu chuyện tình yêu như trước đây, petal đưa Ariana đối diện trực diện với cơn giận, áp lực từ dư luận, văn hóa người nổi tiếng và những góc khuất trong đời sống cá nhân. Hình tượng "cánh hoa" xuyên suốt album trở thành phép ẩn dụ cho sức sống có thể vươn lên từ những kẽ nứt lạnh giá, tượng trưng cho hành trình chữa lành, buông bỏ và tìm lại chính mình.

Trước thềm album ra mắt, đĩa đơn mở đường hate that i made you love me đã tạo nên sức hút mạnh mẽ khi debut ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 và UK Singles Chart. Thành tích này cũng giúp Ariana Grande trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có cả tám đĩa đơn mở đường từ tám album phòng thu liên tiếp đều ra mắt trong Top 10 Billboard Hot 100.

Trước thềm album ra mắt, đĩa đơn mở đường hate that i made you love me đã tạo nên sức hút mạnh mẽ khi debut ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 và UK Singles Chart

Một số ca khúc đang nhận được sự chú ý trong album mới của Ariana có thể kể đến bài chủ đề petal mang màu sắc dream-pop, shoegaze với hình tượng "cánh hoa" trở thành biểu tượng của sự chữa lành và tái sinh. Freak gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa synth-pop thập niên 80 và garage rock. Trong khi Bad Thing (Bunny Hop) nhận lời khen nhờ cách xử lý giọng hát tiết chế nhưng đầy cuốn hút. Ở mảng ballad, Past Life/Warmth ghi dấu bằng không gian tối giản, nơi Ariana Grande sử dụng chất giọng falsetto mềm mại để đối thoại với chính bản thân trong quá khứ. Nhìn tổng thể, petal cân bằng giữa hai thái cực: những bản nhạc giàu tính thử nghiệm và những ca khúc tự sự mang màu sắc chữa lành, góp phần hoàn thiện bức chân dung nghệ thuật trưởng thành nhất của Ariana Grande đến thời điểm hiện tại.

petal - Ariana Grande

bad thing - Ariana Grande ft. Bunny Hop

Chỉ ít giờ sau khi phát hành, petal đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Fan nhạc mê mẩn sự trưởng thành và cách kể chuyện âm nhạc mới lạ của Ariana Grande. Dù sự thay đổi này từng gây ý kiến trái chiều, nhưng với những người hâm mộ đồng hành lâu năm, có thể nhìn thấy được sự thay đổi trong cách Ariana làm nhạc - sau tất cả biến cố tình cảm. Dân tình không ngại dành những mỹ từ khen tư duy âm nhạc trong album mới, tấm tắc rằng "Ariana Grande ra nhạc là dát vàng lỗ tai".

Phản ứng từ các tờ báo và cây bút phê bình âm nhạc uy tín cũng rất tích cực. Variety đánh giá đây là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp Ariana Grande, đồng thời gọi petal là album hoàn thiện nhất của cô cả về âm nhạc lẫn ca từ. Tờ báo đặc biệt khen ngợi sự trưởng thành sau tám album phòng thu, cách xử lý giọng hát tiết chế nhưng sắc bén cùng tư duy sản fngxuất đầy táo bạo.

Ariana Grande cứ ra nhạc là "dát vàng lỗ tai"

Rolling Stone nhận định Ariana Grande luôn đạt phong độ cao nhất khi dám bộc lộ những góc khuất và cảm xúc nguyên bản của bản thân. Theo cây bút Rob Sheffield, album không còn xoay quanh các câu chuyện tình cảm đơn thuần mà hướng thẳng tới áp lực từ văn hóa người nổi tiếng cùng sự soi xét khắt khe của truyền thông và dư luận.

Associated Press (AP News) dành lời khen cho phong cách hát kiềm chế nhưng hiệu quả của Ariana Grande, đồng thời đánh giá cao cấu trúc âm thanh đa dạng và hiện đại của album. Trong đó, Bad Thing (Bunny Hop) được lựa chọn là một trong những ca khúc nổi bật nhất. The Times mô tả petal là một album mang màu sắc "mộng mị" với những lớp synthesizer uốn lượn và phần hòa âm cuốn hút, gợi nhớ tinh thần riêng tư từng làm nên sức hút của thank u, next. Tờ báo Anh cũng đánh giá Freak là điểm sáng nhờ sự kết hợp giữa synth-pop thập niên 1980 và chất rock.

Trong khi đó, Attitude gọi petal là sản phẩm sở hữu "sự lôi cuốn mang tầm vũ trụ" nhờ phần sản xuất tinh xảo cùng màu giọng đặc trưng của Ariana Grande. Riff Magazine lại nhận xét đây là một album "bản lĩnh, tập trung và trưởng thành", nơi từng ca khúc giống như những trang nhật ký được nữ ca sĩ cất lên bằng sự chân thành.

Pitchfork chấm album petal 6.5 điểm

Trong đó, Pitchfork là chuyên trang hiếm hoi chấm album mới của Ariana Grande số điểm trung bình - 6.5 ngay sau khi album lên sóng. Pitchfork nhận xét petal mang âm hưởng trầm buồn, mỏng manh và mang tính thử nghiệm cao nhưng một số phần trong album vẫn lặp lại các công thức và phong cách quá quen thuộc của Ariana Grande.

Giới phê bình và khán giả khen ngợi album mới của Ariana Grande

Thời gian gần đây, Ariana Grande liên tục trở thành tâm điểm bàn luận bởi sự thay đổi ngoại hình. Khác với hình tượng "pop star glamour" quen thuộc giai đoạn 2018-2021 với mái tóc đuôi ngựa cao, lớp trang điểm sắc sảo và làn da rám nắng, nữ ca sĩ hiện theo đuổi phong cách tối giản với tông trang điểm tự nhiên, lông mày nhạt màu, mái tóc vàng sáng cùng những gam màu pastel.

Sự thay đổi này phần nào đến từ quá trình hóa thân thành Glinda trong hai phần phim Wicked và Wicked: For Good, cũng như định hướng hình ảnh mới ở kỷ nguyên petal. Bên cạnh đó, việc giảm cân đáng kể, gương mặt góc cạnh hơn cùng mái tóc thật từng hư tổn sau nhiều năm tẩy nhuộm khiến diện mạo của Ariana thường xuyên tạo cảm giác khác biệt qua mỗi lần xuất hiện.

Trước những đồn đoán về việc can thiệp thẩm mỹ hay tình trạng sức khỏe, Ariana Grande từng chia sẻ cô đã dừng hoàn toàn việc tiêm filler môi và Botox từ năm 2018 vì không còn muốn che giấu bản thân. Nữ ca sĩ cho biết cô muốn trân trọng những đường nét tự nhiên và quá trình lão hóa thay vì chạy theo các tiêu chuẩn sắc đẹp trên mạng xã hội.

Ngoại hình Ariana Grande gần đây liên tục gây bàn tán

Dẫu diện mạo vẫn liên tục tạo nên những cuộc tranh luận, màn trở lại với petal cho thấy phong độ âm nhạc của Ariana Grande không hề suy giảm. Sau thành công của eternal sunshine (2024) - album từng ra mắt ở vị trí số 1 Billboard 200 và trở thành dự án có thời gian trụ hạng lâu nhất trong sự nghiệp, đồng thời sản sinh các bản hit toàn cầu như yes, and? hay we can't be friends (wait for your love) - chương mới mang tên petal tiếp tục khẳng định sự trưởng thành trong tư duy sáng tác, khả năng làm mới bản thân và vị thế của Ariana Grande như một trong những ngôi sao nhạc pop có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay.

Dẫu diện mạo vẫn liên tục tạo nên những cuộc tranh luận, màn trở lại với petal cho thấy phong độ âm nhạc của Ariana Grande không hề suy giảm

Song song với việc phát hành album, Ariana Grande cũng tái ngộ khán giả thông qua The Eternal Sunshine Tour - chuyến lưu diễn đầu tiên của cô sau hơn bảy năm. Tour diễn nhanh chóng cháy vé tại nhiều thành phố trên thế giới, nhận về nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Sau các đêm diễn tại Los Angeles và Brooklyn, hành trình sẽ khép lại với những buổi biểu diễn cuối cùng tại Montreal và nhà thi đấu biểu tượng O2 Arena (London).

Ảnh: NVCC