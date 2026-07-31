19 bài hát bị gỡ của MCK

Sau khi công khai xin lỗi và gỡ bỏ các sản phẩm bị vi phạm, hơn 1 nửa album HVL của MCK đã “bốc hơi” khỏi các nền tảng âm nhạc.

Chiều 31/7, một ngày sau khi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác nhận đã mời MCK làm việc liên quan đến album HVL, nam rapper chính thức đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả và công bố loạt biện pháp khắc phục. Đáng chú ý nhất, MCK cho biết sẽ gỡ bỏ toàn bộ các bản ghi có sử dụng ngôn từ không phù hợp trên mọi nền tảng kỹ thuật số để chỉnh sửa trước khi xem xét phát hành trở lại.

Chiều 31/7, MCK đăng bài xin lỗi và thông báo gỡ các ca khúc vi phạm khỏi các nền tảng âm nhạc

Ngay sau thông báo, album HVL đã được gỡ khỏi hàng loạt nền tảng. Trên YouTube và YouTube Music, từ 30 ca khúc ban đầu, hiện chỉ còn 11 bài được giữ lại gồm: Elegie, Baby (ft. marzuz), Mắt Môi Tay Chân (ft. Tage), Đao Của Anh Vừa, Night In Prague, Một Cái Ôm, Nếu Như Ta Chẳng Còn (ft. A$AP Ướt Mi), Ai Mới Là Kẻ Xấu Xa, Không Cần Lo Cho Tao, Huh (ft. RPT ORIJINN & THANHDRAW) và Nguyễn Văn Mười.

Trên YouTube Music, album HVL chỉ còn hiển thị 11 bài hát

Trong khi đó, trên Spotify album HVL đã không còn khả dụng

Trong khi đó, trên Spotify album HVL đã không còn khả dụng, còn trên Apple Music, album cũng không còn khả dụng để nghe. Động thái này diễn ra chỉ ít giờ sau khi MCK tuyên bố sẽ gỡ bỏ các bản ghi chứa ngôn từ không phù hợp.

Ngược lại, 19 ca khúc không còn hiển thị gồm: IDK, Wtf Bby I'm Lit, Anh Không Muốn Nó Dễ Dàng, Yêu Anh Giết Anh, Là Gì Của Nhau, Liệm, Slippery (ft. Tùng Dương), Intenpol, Tây Thi, Hút và Hút, Dưa Chua, Xa Xôi (ft. Obito), Che Phủ, Oanh M = Thuốc, Ghet Xog Lai Thik, Nhìn Kẻ Thù Của Tao, Envy (ft. THANHDRAW), Cảm Ơn và Thịt Lợn. Cùng thời điểm, Spotify đã ẩn toàn bộ album HVL, còn Apple Music cũng không còn khả dụng để nghe.

Có đến 19 ca khúc của MCK đã được gỡ bỏ

Đáng chú ý, phần lớn các sản phẩm từng được đầu tư phát hành MV cũng nằm trong nhóm bị gỡ. Trong tổng số 7 MV thuộc dự án HVL, chỉ còn Mắt Môi Tay Chân (ft. Tage) tiếp tục được giữ lại. Các MV không còn hiển thị gồm IDK, Slippery (ft. Tùng Dương), Nhìn Kẻ Thù Của Tao, Xa Xôi (ft. Obito), Oanh M = Thuốc và Tây Thi. Đây đều là những sản phẩm được MCK đầu tư theo mô hình nhiều "chapter", trong đó IDK là chương mở đầu cho vũ trụ hình ảnh của album, Xa Xôi gây chú ý với kỹ xảo VFX, còn Tây Thi từng tạo nhiều tranh luận khi phát hành.

Album HVL của MCK từng là cơn sốt trên thị trường với nhiều thành tích ấn tượng

Ra mắt bất ngờ vào tối 17/6, HVL gồm 30 ca khúc với thời lượng hơn 90 phút, quy tụ Obito, marzuz, Tage, Thành Draw, RPT ORIJINN, A$AP Ướt Mi và Tùng Dương. Album từng tạo tiếng vang khi vươn lên vị trí thứ 4 bảng xếp hạng Weekly Top Albums Global của Spotify, thu về hơn 12 triệu lượt nghe và xem sau 24 giờ phát hành, vượt 27 triệu lượt xem trên YouTube sau 5 ngày, đồng thời ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn dẫn đầu Official Vietnam Chart. Tuy nhiên, nhiều ca khúc và MV sau đó vấp phải tranh cãi vì ca từ thô tục, ngôn ngữ nhạy cảm cùng một số hình ảnh, ẩn dụ liên quan đến chất kích thích, dẫn đến việc cơ quan quản lý vào cuộc và mời MCK làm việc.

19 ca khúc đã bị gỡ sau thông báo của MCK : IDK Wtf Bby I'm Lit Anh Không Muốn Nó Dễ Dàng Yêu Anh Giết Anh Là Gì Của Nhau Liệm Slippery (ft. Tùng Dương) Intenpol Tây Thi Hút và Hút Dưa Chua Xa Xôi (ft. Obito) Che Phủ Oanh M = Thuốc Ghet Xog Lai Thik Nhìn Kẻ Thù Của Tao Envy (ft. THANHDRAW) Cảm Ơn Thịt Lợn

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình