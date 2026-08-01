Bản hit 127 triệu views thay đổi cuộc chơi nhạc Việt, đưa em trai sao hạng S Vbiz nổi tiếng cả nước

Bài hát này tạo ra một khởi đầu trong mơ cho nam ca sĩ mà đến thời điểm hiện tại chưa có ai tái lập được.

Trong số những ca khúc tạo ra bước ngoặt cho nhạc Việt vài năm gần đây, khó bỏ qua Waiting For You . Không chỉ đưa MONO từ một tân binh trở thành cái tên nổi bật nhất Vpop năm 2022, bản hit này còn giúp chứng minh một điều từng được xem là quá mạo hiểm: một nghệ sĩ mới vẫn có thể debut bằng cả một full album và tạo nên hiện tượng.

Ngày 18/8/2022, MONO chính thức ra mắt với album phòng thu đầu tay 22 . Thay vì đi theo công thức quen thuộc là phát hành từng single để thăm dò phản ứng của thị trường, nam ca sĩ lựa chọn giới thiệu ngay một dự án gồm 11 track, bao gồm 8 ca khúc và 3 intro. Ở thời điểm đó, đây là lựa chọn hiếm thấy với một nghệ sĩ hoàn toàn mới.

Waiting For You - MONO

Đằng sau canh bạc ấy là sự đồng hành của producer Onionn., Theo chia sẻ của cả hai sau khi album ra mắt, Onionn. đã quen MONO từ khi nam ca sĩ còn học lớp 12 và là người liên tục khuyến khích anh thử sáng tác, thu âm những bản nhạc đầu tiên. Hai người cùng nuôi tham vọng thực hiện một album hoàn chỉnh thay vì chỉ tạo ra một ca khúc để giới thiệu tên tuổi.

Ngay từ đầu, MONO không đặt cược vào Waiting For You. Nam ca sĩ nhiều lần chia sẻ Quên Anh Đi mới là bài hát thể hiện rõ nhất "màu sắc MONO" và được chọn làm ca khúc mở đường, dù quyết định này từng tạo ra nhiều tranh luận. Cả MONO lẫn Onionn. đều kỳ vọng chính Quên Anh Đi sẽ giúp khán giả ghi nhớ hình ảnh của nam ca sĩ trong lần đầu xuất hiện. Thế nhưng chỉ ít ngày sau khi album 22 phát hành, Waiting For You lại bất ngờ vượt lên nhờ hiệu ứng trên mạng xã hội.

Chỉ ít ngày sau khi album 22 phát hành, Waiting For You lại bất ngờ vượt lên nhờ hiệu ứng trên mạng xã hội

Được Onionn. phối theo màu sắc City Pop pha R&B hiện đại, Waiting For You nhanh chóng gây chú ý nhờ giai điệu dễ nghe, đoạn hook "Ú oà" cùng phần vũ đạo của MONO biểu diễn trên sân khấu. Hàng loạt video sử dụng đoạn nhạc này xuất hiện trên TikTok và Facebook Reels, đưa ca khúc vượt khỏi cộng đồng người hâm mộ để tiếp cận khán giả đại chúng. Từ cú hit "Ú oà" đến loạt sân khấu viral, MONO nổi tiếng cả nước nhờ Waiting For You.

Hiệu ứng mạng xã hội nhanh chóng chuyển đưa ca khúc vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng trong nước. Cùng với đó phiên bản audio trên YouTube hiện tại đã vượt mốc 127 triệu lượt xem, trở thành bản hit lớn nhất sự nghiệp MONO.

Phân đoạn giúp ca khúc trở nên viral trên mạng xã hội

Quan trọng hơn, Waiting For You không chỉ thành công với tư cách một ca khúc riêng lẻ. Sức hút của bài hát kéo khán giả tìm đến toàn bộ 22. Chỉ sau hơn hai tuần phát hành, album đứng đầu iTunes Vietnam Albums Chart và lọt nhóm dẫn đầu Apple Music Vietnam. Nhiều ca khúc khác như Em Là, Anh Không Thể cũng ghi nhận lượng nghe ấn tượng dù không được quảng bá rầm rộ bằng MV hay chiến dịch truyền thông kéo dài. Trong bối cảnh thị trường lúc ấy vẫn ưu tiên phát hành từng single, thành công của MONO góp phần tạo thêm niềm tin để các nghệ sĩ trẻ mạnh dạn đầu tư vào những dự án dài hơi hơn.

Sau sự thành công của MONO, nhạc Việt bước vào giai đoạn được nhiều khán giả nhớ đến như "mùa album" của thế hệ Gen Z

Khoảng một năm sau, nhạc Việt bước vào giai đoạn được nhiều khán giả nhớ đến như "mùa album" của thế hệ Gen Z. MCK phát hành 99%, tlinh giới thiệu ái, Phương Mỹ Chi ra mắt Vũ Trụ Cò Bay, Obito có Đánh Đổi, HIEUTHUHAI phát hành Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó, còn Wren Evans khép lại năm bằng LOI CHOI. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng từng single, nhiều nghệ sĩ bắt đầu kể những câu chuyện xuyên suốt thông qua album, đồng thời tạo ra nhiều ca khúc đủ sức hoạt động độc lập trong cùng một dự án.

Không chỉ những nghệ sĩ đã có lượng người hâm mộ lớn, ngày càng nhiều gương mặt trẻ cũng lựa chọn EP hoặc album ngay từ những dự án đầu tiên để định hình bản sắc âm nhạc. Văn hóa nghe album trên các nền tảng streaming dần trở nên phổ biến hơn, khi khán giả sẵn sàng dành thời gian khám phá toàn bộ dự án thay vì chỉ nghe một ca khúc nổi bật.

Gần bốn năm sau ngày phát hành, 22 vẫn được nhắc đến như một trong những màn debut bằng full album đáng chú ý nhất của Vpop

Sau thành công của dự án đầu tay, MONO tiếp tục theo đuổi hướng phát triển bằng những sản phẩm dài hơi. Năm 2026, nam ca sĩ trở lại với album phòng thu thứ hai MỸ ĐIỆU CA gồm 15 ca khúc, được xây dựng như một hành trình về tình yêu, thi ca và sự trưởng thành, thay vì chỉ tập trung tạo ra một bản hit đơn lẻ. Tuy nhiên, hiệu ứng album này tạo ra chưa tương xứng với mức độ đầu tư. Album thứ 2 của MONO mờ nhạt giữa bão album năm 2026, nhất là đặt cạnh những cái tên nổi bật như MCK, Dangrangto, GREY D,... Vắng bóng hiệu ứng MXH cũng như không góp mặt trong bảng xếp hạng nào, việc album thứ 2 của MONO lép vế còn là 1 bước đi lùi so với hiệu ứng album đầu tay, dù mức độ đầu tư được nhân lên cấp nhiều lần.

Gần bốn năm sau ngày phát hành, Waiting For You vẫn duy trì lượng nghe ổn định trên các nền tảng. Trong khi đó, 22 vẫn được nhắc đến như một trong những màn debut bằng full album đáng chú ý nhất của Vpop. Không chỉ tạo ra bản hit trăm triệu view đưa MONO thành ngôi sao, dự án còn góp phần thay đổi cách nhìn về màn ra mắt của nghệ sĩ trẻ, mở ra giai đoạn mà album một lần nữa trở thành lựa chọn đáng để đặt cược trên thị trường nhạc Việt.

Ảnh: FBNV