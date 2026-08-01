Top ca sĩ hot nhất Việt Nam nửa đầu 2026: SOOBIN, HIEUTHUHAI vẫn "thua xa" Sơn Tùng

Vẫn chưa có ai vượt qua được sức ảnh hưởng của Sơn Tùng ở các chỉ số MXH.

Bảng xếp hạng Top 10 người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nửa đầu năm 2026 do Socialite công bố đang thu hút sự chú ý khi quy tụ những cái tên tạo nhiều thảo luận nhất trên không gian mạng trong 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, lĩnh vực âm nhạc gần như chiếm trọn bảng xếp hạng với 8/10 vị trí thuộc về ca sĩ và rapper, bên cạnh MC Trấn Thành và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.

Bảng xếp hạng Top 10 người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nửa đầu năm 2026

Góp mặt trong bảng xếp hạng là hàng loạt cái tên quen thuộc của Vpop như Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, SOOBIN, Tóc Tiên, Hương Giang và RHYDER. Các nghệ sĩ đều ghi nhận lượng thảo luận ở mức hàng triệu lượt, trở thành những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội trong 6 tháng đầu năm.

Sơn Tùng M-TP dẫn đầu sau màn trở lại được chờ đợi nhất năm

Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ tạo nhiều thảo luận nhất trên mạng xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026 với 3.624.996 lượt nhắc đến. Con số này giúp nam ca sĩ bỏ xa phần còn lại của bảng xếp hạng, tiếp tục cho thấy mỗi lần tái xuất đều đủ sức trở thành tâm điểm.

Sơn Tùng dẫn đầu BXH Top 10 người có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội trong nửa đầu năm 2026

Điểm nhấn lớn nhất là Come My Way, sản phẩm đánh dấu màn trở lại sau gần một năm không phát hành nhạc mới. Ngay từ những teaser đầu tiên, dự án đã thu hút lượng quan tâm lớn nhờ màn kết hợp với rapper Tyga, bối cảnh quay tại Los Angeles và hình ảnh mang màu sắc quốc tế. Khi MV chính thức lên sóng, các cuộc bàn luận tiếp tục bùng nổ, từ âm nhạc, tạo hình đến những chi tiết trong sản phẩm.

Hiệu ứng từ Come My Way và sức hút bền bỉ hơn 10 năm đưa Sơn Tùng M-TP lên dẫn đầu

Thực tế, đây không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP tạo ra hiệu ứng như vậy. Sau nhiều năm hoạt động, nam ca sĩ gần như luôn là cái tên dẫn dắt các cuộc thảo luận mỗi khi có sản phẩm mới. Giữa một thị trường liên tục xuất hiện những gương mặt mới, Sơn Tùng M-TP vẫn giữ được vị thế hiếm có khi mỗi lần trở lại đều nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng về lượng thảo luận trong nửa đầu năm.

HIEUTHUHAI đứng thứ 2 với sức hút từ album Mắt Nhắm Mắt Mở đến concert đầu tiên

Xếp thứ hai là HIEUTHUHAI với 3.033.939 lượt thảo luận. Nửa đầu năm 2026, nam rapper ghi dấu ấn với album Mắt Nhắm Mắt Mở. Trong đó, Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói nhanh chóng trở thành ca khúc nổi bật, thu hút hàng chục triệu lượt xem và nghe trên các nền tảng chỉ sau thời gian ngắn phát hành.

HIEUTHUHAI đứng thứ 2 sau nửa năm hoạt động năng nổ

Sức hút từ album tiếp tục được nối dài khi HIEUTHUHAI công bố Mắt Nhắm Mắt Mở Concert , concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp, diễn ra ngày 1/8 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Thông tin về đêm diễn, concept sân khấu cùng các hoạt động quảng bá liên tục trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận trên mạng xã hội.

Chuỗi hoạt động liên tiếp giúp HIEUTHUHAI duy trì vị trí trong nhóm nghệ sĩ được nhắc đến nhiều nhất.

Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc, HIEUTHUHAI còn duy trì độ phủ với lịch trình biểu diễn dày đặc tại nhiều lễ hội âm nhạc, chương trình giải trí và lễ trao giải. Cộng đồng người hâm mộ hoạt động sôi nổi trên các nền tảng số cũng góp phần khuếch đại sức lan tỏa của mỗi lần xuất hiện, giúp nam rapper giữ vững vị trí trong nhóm nghệ sĩ được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong nửa đầu năm 2026.

Hạng 3 gọi tên Quang Hùng MasterD

Đứng thứ ba với 2.309.512 lượt thảo luận, Quang Hùng MasterD tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng trong nửa đầu năm 2026 dù không phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Thay vào đó, nam ca sĩ giữ độ phủ bằng lịch trình biểu diễn dày đặc, chuỗi concert, fan meeting và nhiều hoạt động giao lưu với người hâm mộ trong lẫn ngoài nước.

Quang Hùng MasterD tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng trong nửa đầu năm 2026 dù không phát hành sản phẩm âm nhạc mới

Dù không có sản phẩm mới, Quang Hùng MasterD vẫn duy trì lượng thảo luận cao nhờ cộng đồng người hâm mộ hoạt động sôi nổi trên các nền tảng số. Mỗi lần xuất hiện, từ sân khấu biểu diễn đến các sự kiện, đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội.

Lịch trình dày đặc và Tinh Hà Say Hi giúp Quang Hùng MasterD tiếp tục phủ sóng mạng xã hội.

Mới đây, Quang Hùng MasterD tiếp tục trở thành tâm điểm khi xác nhận góp mặt trong Tinh Hà Say Hi . Sự cộng hưởng giữa lịch trình hoạt động liên tục, lực đẩy từ fandom và hiệu ứng của chương trình mới giúp nam ca sĩ giữ vững vị trí trong nhóm nghệ sĩ được quan tâm nhất trên mạng xã hội trong nửa đầu năm 2026.

Hạng 4 thuộc về Hòa Minzy, nối dài hiệu ứng Bắc Bling

Hòa Minzy đứng thứ tư với 2.291.618 lượt thảo luận, đồng thời là nữ ca sĩ có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng. Sau thành công của Bắc Bling, nữ ca sĩ tiếp tục duy trì sức hút với loạt hoạt động âm nhạc nổi bật, đặc biệt là fan concert cùng tên quy mô lớn thu hút hàng nghìn khán giả và tạo nhiều chủ đề thảo luận trên mạng xã hội.

Hòa Minzy tiếp tục duy trì sức hút cá nhân sau thành công của Bắc Bling

Bên cạnh âm nhạc, Hòa Minzy liên tục trở thành tâm điểm với những lần xuất hiện tại các chương trình, sự kiện văn hóa và hoạt động cộng đồng. Đời sống cá nhân của nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi cô công khai chuyện tình cảm, khiến tên tuổi liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Đời sống cá nhân và hình ảnh gần gũi giúp Hòa Minzy tiếp tục được công chúng quan tâm.

Sự cộng hưởng giữa thành công của Bắc Bling , chuỗi hoạt động biểu diễn cùng sức hút từ hình ảnh đời thường và đời sống cá nhân giúp Hòa Minzy giữ vững vị trí là nữ ca sĩ được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong nửa đầu năm 2026.

SOOBIN giữ sức hút bằng lịch diễn dày đặc

Đứng thứ sáu với 1.829.256 lượt thảo luận, SOOBIN tiếp tục duy trì sức hút trong nửa đầu năm 2026 nhờ lịch trình biểu diễn dày đặc cùng các hoạt động nghệ thuật diễn ra xuyên suốt. Bên cạnh việc liên tục góp mặt tại các sân khấu, lễ hội âm nhạc và chương trình giải trí, nam ca sĩ còn ghi dấu ấn với Em, màn kết hợp cùng Binz nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được chú ý trong thời gian qua.

Dù không phải sản phẩm cá nhân chính thức, ca khúc Em kết hợp cùng Binz giúp tên tuổi SOOBIN tiếp tục được chú ý

Không phụ thuộc vào một dự án đơn lẻ, SOOBIN duy trì độ phủ nhờ tần suất xuất hiện ổn định và cộng đồng người hâm mộ đông đảo sau nhiều năm hoạt động. Những sân khấu biểu diễn, màn kết hợp với các nghệ sĩ khác cùng các khoảnh khắc hậu trường đều thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.

Sức hút từ Em cùng cộng đồng fan đông đảo giúp SOOBIN giữ nhiệt

Sự kết hợp giữa cú hit Em, lịch trình hoạt động liên tục và sức hút bền bỉ của fandom giúp SOOBIN giữ vững vị trí trong nhóm nghệ sĩ được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong nửa đầu năm 2026.

Tóc Tiên ghi dấu bằng màn tái xuất và loạt bàn luận về đời tư

Tóc Tiên xếp thứ bảy với 1.376.834 lượt thảo luận. Trong nửa đầu năm 2026, nữ ca sĩ trở lại đường đua âm nhạc với các hoạt động nghệ thuật, đồng thời phát hành MV người còn thương em không và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng. Tuy nhiên, sản phẩm này không chỉ được quan tâm ở khía cạnh âm nhạc mà còn trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi khi gắn liền với những ồn ào đời tư của nữ ca sĩ, đặc biệt là thông tin liên quan đến việc ly hôn Touliver, cũng như những đồn đoán về mối quan hệ giữa cô và Trần Ngọc Vàng.

Tóc Tiên gây chú ý khi trở lại với người còn thương em không

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Tóc Tiên liên tục trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Những động thái cá nhân, các lần xuất hiện tại sự kiện cũng như loạt thông tin xoay quanh đời sống riêng tư, bao gồm cả tin đồn tình cảm với Trần Ngọc Vàng, đều tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, khiến mức độ thảo luận tăng mạnh trên các nền tảng số.

Những bàn luận về đời tư và tình cảm giúp tên tuổi của Tóc Tiên luôn được bàn tán

Sự kết hợp giữa sản phẩm âm nhạc mới và những câu chuyện đời tư gây chú ý, thậm chí tranh cãi, đã giúp Tóc Tiên duy trì độ phủ truyền thông lớn, qua đó góp mặt trong nhóm nghệ sĩ được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội trong nửa đầu năm 2026.

Hương Giang trở lại tâm điểm với Miss Grand International All Stars

Hương Giang đứng thứ chín với 1.208.254 lượt thảo luận. Trong nửa đầu năm 2026, nữ ca sĩ, hoa hậu trở thành tâm điểm khi đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International All Stars, đấu trường quy tụ nhiều hoa hậu từng đạt thành tích cao trên thế giới. Hành trình của cô khép lại với danh hiệu Á hậu 2, đồng thời tạo ra lượng thảo luận lớn trên mạng xã hội.

Hương Giang được chú ý khi tham gia thi hoa hậu

Xuyên suốt cuộc thi, từ các phần thi phụ, những màn trình diễn đến đêm chung kết, Hương Giang liên tục trở thành chủ đề được người hâm mộ sắc đẹp bàn luận. Việc trở lại đấu trường quốc tế sau nhiều năm tập trung cho các hoạt động giải trí giúp tên tuổi của cô phủ sóng mạnh mẽ, góp mặt trong nhóm nghệ sĩ có lượng thảo luận nổi bật nhất nửa đầu năm 2026.

Concert đầu tiên giúp RHYDER giữ sức nóng sau Anh Trai Say Hi

Khép lại Top 10 là RHYDER với 1.115.206 lượt thảo luận. Sau hiệu ứng từ Anh Trai Say Hi , nam ca sĩ tiếp tục nối dài sức hút với concert cá nhân đầu tiên Luminarhy, sự kiện thu hút hàng nghìn khán giả và nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Cùng thời điểm, RHYDER phát hành ca khúc Anh Sẽ Về, tiếp tục duy trì sự hiện diện trên đường đua âm nhạc.

RHYDER đứng vị trí thứ 10

Bên cạnh các sản phẩm mới, RHYDER còn giữ độ phủ nhờ lịch trình biểu diễn dày đặc và cộng đồng người hâm mộ ngày càng lớn mạnh sau Anh Trai Say Hi. Sự cộng hưởng giữa concert, âm nhạc và sức lan tỏa từ fandom giúp nam ca sĩ khép lại nửa đầu năm 2026 trong nhóm nghệ sĩ được thảo luận nhiều nhất trên các nền tảng số.

Dù phản ánh số liệu trong một giai đoạn nhất định, bảng thống kê của Socialite cho thấy âm nhạc vẫn là lĩnh vực tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội. Không chỉ các sản phẩm mới, concert, chương trình truyền hình, cuộc thi hay những câu chuyện bên ngoài sân khấu cũng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng, góp phần quyết định mức độ quan tâm dành cho nghệ sĩ trên không gian số.

Ảnh: FB