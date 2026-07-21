5 bài hát được nghe nhiều nhất Spotify Việt Nam: Sơn Tùng “tàng hình”

Sơn Tùng M-TP không thể góp mặt trong top 5 ca khúc nhạc Việt được nghe nhiều nhất Spotify.

Trong kỷ nguyên streaming, thành công của một ca khúc Vpop không còn chỉ được đo bằng lượt xem MV hay thứ hạng thịnh hành trong vài ngày đầu. Cuộc đua đường dài nằm ở các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, nơi từng lượt phát được tích lũy qua nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Trong đó, Spotify đang trở thành một trong những nền tảng tham chiếu đáng chú ý để nhìn rõ sức sống thực sự của một bài hát.

Tính đến hiện tại, 5 ca khúc Việt dẫn đầu đã tạo nên một cuộc đua nhiều bất ngờ. Exit Sign của HIEUTHUHAI và marzuz đứng số 1 với hơn 102,2 triệu stream, theo sau là Chuyện Đôi Ta, 2 Phút Hơn (KAIZ Remix), vaicaunoicokhiennguoithaydoi và Không Thể Say.

Exit Sign - bài hát Việt có lượt stream nhiều nhất Spotify

Với hơn 102,2 triệu stream, Exit Sign hiện là ca khúc Việt được nghe nhiều nhất trên Spotify. Bài hát phát hành ngày 16/10/2023, nằm trong album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó của HIEUTHUHAI, có sự góp giọng của marzuz và phần sản xuất từ Kewtiie.

Exit Sign - HIEUTHUHAI

Ca khúc kể về một mối quan hệ đã đi đến đoạn cuối, khi cả hai đều nhìn thấy “lối ra” nhưng vẫn chưa thể dứt khoát bước đi. Exit Sign đi theo hướng melodic rap pha pop và R&B, không đặt nặng kỹ thuật mà tập trung vào giai điệu dễ nghe và phần lời gần gũi. Sự đối lập giữa cách rap của HIEUTHUHAI và màu giọng của marzuz giúp ca khúc giống một cuộc đối thoại hơn là lời kể một chiều.

Exit Sign giúp HIEUTHUHAI trở thành ca sĩ Việt đầu tiên đạt mốc 100 triệu stream Spotify

Bài hát đánh trúng tâm lý của những người còn mắc kẹt trong một mối quan hệ đã nguội lạnh nhưng chưa thể dứt ra. Phần điệp khúc và hình ảnh “lối thoát” vì thế thường được khán giả trẻ sử dụng trong story, video ngắn hoặc những đoạn clip tâm trạng về chia tay. Nhờ chủ đề gần gũi và giai điệu dễ nghe lại, Exit Sign tăng stream đều theo thời gian thay vì chỉ bùng lên từ một trào lưu ngắn hạn.

Sau gần 3 năm, Exit Sign vượt mốc 100 triệu stream Spotify, trở thành ca khúc Việt đầu tiên chạm đến thành tích này. Với hơn 102,2 triệu lượt nghe, bài hát hiện giữ vị trí số 1 trong danh sách.

Chuyện Đôi Ta: Bản tình ca sống bền nhờ câu hát ám ảnh và phiên bản lofi

Chuyện Đôi Ta được Emcee L, Da LAB và Muộii phát hành tối 1/12/2021. Ca khúc nhanh chóng được chú ý nhờ giai điệu pop ballad dễ nghe cùng phần điệp khúc gắn với hình ảnh một chuyện tình đã kết thúc nhưng ký ức vẫn chưa biến mất.

Chuyện Đôi Ta - EmceeL ft. Muộii

Bài hát là lời hồi tưởng của hai người từng yêu nhau. Sau khi mối quan hệ tan vỡ, cả hai vẫn nhớ về những khoảnh khắc cũ nhưng không còn ai đủ can đảm nhắc lại “chuyện đôi ta”. Phần thể hiện của Emcee L mang màu trầm và tự sự, trong khi giọng hát mềm của Muộii tạo nên một cuộc đối thoại nhiều tiếc nuối.

MV cũng góp phần lớn vào sức sống của ca khúc. Lấy cảm hứng từ bộ phim The Notebook, sản phẩm kể lại chuyện tình của một đôi vợ chồng lớn tuổi do NSND Trung Anh và NSND Lan Hương thể hiện. Những hình ảnh về tuổi già, ký ức và tình yêu đi qua nhiều năm giúp bài hát chạm tới nhóm khán giả rộng hơn một bản tình ca dành riêng cho người trẻ.

Sau hơn 4 năm, Chuyện Đôi Ta đạt hơn 92,1 triệu stream trên Spotify

Không chỉ có bản gốc, Chuyện Đôi Ta còn được kéo dài sức nóng nhờ phiên bản lofi của Freak D. Giai điệu chậm, không gian mơ màng và phần lời dễ dùng trong những video tâm trạng khiến bài hát liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, playlist học tập và danh sách nhạc đêm. Sau hơn 4 năm, Chuyện Đôi Ta đạt hơn 92,1 triệu stream trên Spotify. Đây cũng là ca khúc có tuổi đời lâu nhất trong nhóm dẫn đầu nhưng vẫn duy trì lượng người nghe ổn định.

2 Phút Hơn: Bản remix Việt đi vòng thế giới nhờ một điệu nhảy anime

Bản gốc Hai Phút Hơn được Pháo giới thiệu trong năm 2020, nhưng phiên bản thực sự đưa ca khúc vượt khỏi phạm vi thị trường Việt Nam lại là 2 Phút Hơn (KAIZ Remix). Bản phối được phát hành quốc tế vào cuối năm 2020 bởi hãng nhạc điện tử Spinnin’ Records.

2 Phút Hơn (KAIZ Remix) - Pháo

Nội dung ca khúc xoay quanh một cô gái đang trong men say, vừa muốn được ở gần người mình thích, vừa bất an vì không biết đối phương có thay lòng hay không. Phần lời mang màu sắc trò chuyện, có chút trách móc và ghen tuông, được Pháo thể hiện bằng cách rap nhanh, nhấn nhá nghịch ngợm.

Ca khúc đưa tên tuổi Pháo nổi tiếng khắp toàn cầu

KAIZ đẩy bản gốc sang hướng vinahouse và EDM, tăng tốc độ, bass cùng phần nhịp dồn dập. Đoạn đếm số trong bài trở thành điểm nhận diện, rất dễ cắt thành âm thanh ngắn và ghép với vũ đạo. Bước ngoặt đến khi ca khúc được sử dụng trong loạt video nhân vật anime Zero Two lắc hông. Điệu nhảy lan rộng trên TikTok quốc tế, kéo theo hàng triệu video sử dụng nhạc nền. Nhiều người nghe nước ngoài biết đến giai điệu trước cả khi nhận ra đây là một ca khúc Việt Nam.

Trong giai đoạn bùng nổ, bài từng đứng đầu bảng xếp hạng Shazam toàn cầu và được nghe rộng rãi tại nhiều thị trường ngoài châu Á. Pháo sau đó còn thực hiện phiên bản kết hợp với rapper Mỹ Tyga vào năm 2021. Với khoảng 91 triệu stream, 2 Phút Hơn (KAIZ Remix) hiện đứng thứ 3. Đây cũng là ca khúc có lượng người nghe quốc tế rõ rệt nhất trong Top 5, đồng thời là trường hợp hiếm hoi nhạc vinahouse Việt phủ sóng toàn cầu.

vaicaunoicokhiennguoithaydoi: Một câu hỏi sau chia tay tạo nên bản hit gần 100 triệu lượt nghe

GREY D phát hành vaicaunoicokhiennguoithaydoi ngày 20/6/2022, với sự góp giọng của tlinh. Đây là đĩa đơn mở đường cho giai đoạn hoạt động solo của nam ca sĩ sau khi nhóm MONSTAR dừng hoạt động. Ngay từ tên gọi viết liền không dấu, ca khúc đã tạo được điểm nhận diện khác biệt. Bài hát xoay quanh câu hỏi liệu một vài lời nói vô tình có đủ sức khiến một người thay đổi, giấu đi tổn thương rồi lựa chọn rời khỏi mối quan hệ.

vaicaunoicokhienguoithaydoi - GREY D ft. tlinh

GREY D đảm nhận phần kể chuyện từ góc nhìn của người ở lại. Nhân vật thức trắng, nhớ lại những câu nói trong quá khứ và cố tìm lý do cho cuộc chia tay. Phần xuất hiện của tlinh giống như tiếng nói của người còn lại, giúp câu chuyện không chỉ nằm trong sự tiếc nuối một chiều.

Ca khúc sử dụng chất liệu pop và R&B, nhịp chậm, hòa âm tối giản. Thay vì đẩy cao trào bằng trống hoặc bè dày, bài tập trung vào giai điệu và câu hát chủ đề. Chính cấu trúc này giúp phần điệp khúc dễ được tách riêng để sử dụng trong video tâm trạng, ảnh cũ hoặc những nội dung về tình yêu tan vỡ.

Bản kết hợp chính thức của GREY D và tlinh hiện đạt hơn 90,2 triệu stream Spotify

Chưa đầy một tháng sau khi ra mắt, bài hát vươn lên vị trí #1 Billboard Vietnam Hot 100. Sau đó, phiên bản acoustic trong chương trình Hương Mùa Hè tiếp tục được chú ý, tạo thêm một vòng đời mới cho sáng tác. Bản kết hợp chính thức của GREY D và tlinh hiện đạt hơn 90,2 triệu stream Spotify. Nếu tính cả phiên bản acoustic, tổng sức nghe của ca khúc còn lớn hơn nhiều con số xuất hiện trên bảng xếp hạng.

Không Thể Say - ca khúc thứ hai của HIEUTHUHAI lọt Top 5

Không Thể Say được HIEUTHUHAI phát hành ngày 19/4/2023 dưới dạng đĩa đơn, trước khi đưa vào album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó vào tháng 10 cùng năm. Bài hát kể về một chàng trai đã chia tay hơn một năm nhưng vẫn không thể quên người cũ. Anh vẫn chờ một thông báo trên điện thoại, có lúc muốn gọi để nói mình còn yêu nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm.

Không Thể Say - HIEUTHUHAI

Tên bài sử dụng cách chơi chữ với từ “say”. Nhân vật vừa không thể say vì rượu, vừa không thể “say” ra những điều vẫn giữ trong lòng. Chi tiết người mẹ vẫn nhắc đến và tiếc cho mối tình cũ cũng giúp câu chuyện mang màu sắc đời thường, thay vì chỉ là những lời đau khổ chung chung sau chia tay.

Trong ca khúc này, HIEUTHUHAI gần như chuyển hẳn sang hát. Phần rap được tiết chế, nhường chỗ cho giai điệu pop pha R&B và những câu hát lặp lại. Đây là một trong những sản phẩm cho thấy rõ khả năng tạo hit bằng giai điệu của nam rapper, thay vì dựa hoàn toàn vào lời rap hoặc kỹ thuật flow.

HIEUTHUHAI trở thành nghệ sĩ duy nhất có 2 ca khúc xuất hiện trong Top 5

Ngay sau khi ra mắt, MV Không Thể Say lên #1 YouTube Trending Việt Nam. Ca khúc sau đó tiếp tục được biểu diễn tại nhiều chương trình, concert và sân khấu truyền hình. Riêng màn trình diễn tại Sóng 24 cũng thu hút hàng chục triệu lượt xem. Với hơn 84,9 triệu stream Spotify, Không Thể Say đứng thứ 5. Thành tích này đồng thời giúp HIEUTHUHAI trở thành nghệ sĩ duy nhất có 2 ca khúc xuất hiện trong Top 5.

Cái tên gây bất ngờ nhất khi vắng mặt trong danh sách là Sơn Tùng M-TP. Nam ca sĩ hiện dẫn đầu nghệ sĩ Việt về lượng người theo dõi trên Spotify với khoảng 8,5 triệu follower, đồng thời sở hữu nhiều ca khúc từng lên Top 1 Spotify Việt Nam. Tuy nhiên, độ bùng nổ ở thời điểm phát hành chưa đủ giúp từng bài tích lũy lượng stream vượt nhóm dẫn đầu.

Sơn Tùng M-TP không góp mặt trong top 5

Ca khúc có lượt nghe cao nhất của Sơn Tùng là Chúng Ta Của Hiện Tại, phát hành từ tháng 12/2020. Bài hiện đạt hơn 80,1 triệu stream, xếp thứ 9 trên bảng dữ liệu các ca khúc của nghệ sĩ Việt được nghe nhiều nhất Spotify. Thành tích này vẫn còn cách Exit Sign hơn 22 triệu lượt nghe và thấp hơn gần 5 triệu so với Không Thể Say ở vị trí thứ 5.

Sự vắng mặt này tạo nên điểm đối lập đáng chú ý khi Sơn Tùng vẫn là một trong những nghệ sĩ Việt có sức ảnh hưởng và lượng người theo dõi lớn nhất nền tảng, nhưng xét riêng cuộc đua tổng stream của từng ca khúc, HIEUTHUHAI mới là người chiếm ưu thế với 2 đại diện trong Top 5.

Top 5 ca khúc nhạc được nghe nhiều nhất Spotify Việt Nam 1. Exit Sign - HIEUTHUHAI, marzuz - hơn 102,2 triệu stream 2. Chuyện Đôi Ta - Emcee L, Da LAB, Muộii - hơn 92,1 triệu stream 3. 2 Phút Hơn (KAIZ Remix) - Pháo, KAIZ - khoảng 91 triệu stream 4. vaicaunoicokhiennguoithaydoi - GREY D, tlinh - hơn 90,2 triệu stream 5. Không Thể Say - HIEUTHUHAI - hơn 84,9 triệu stream

Ảnh: FBNV