Sau gần 14 năm phát hành, MV Gangnam Style của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube, giữ vững vị trí là video nhạc Kpop được xem nhiều nhất mọi thời đại.

Theo công ty quản lý P Nation, MV Gangnam Style chạm mốc 6 tỷ lượt xem vào ngày 17/7, gần 14 năm kể từ khi ra mắt vào tháng 7/2012. Trước đó, MV vượt 5 tỷ lượt xem vào cuối năm 2023.

Đại diện P Nation cho biết: “Vượt qua con số 6 tỷ lượt xem không chỉ là cột mốc mang tính biểu tượng trong lịch sử Kpop, mà còn chứng minh sức mạnh bền bỉ của sản phẩm. MV tiếp tục được yêu thích ở nhiều quốc gia và qua nhiều thế hệ”.

MV “Gangnam Style” vượt mốc 6 tỷ lượt xem.

Trong đêm diễn thuộc chuỗi concert Summer Swag 2026 ngày 19/7, PSY cũng ăn mừng thành tích mới cùng người hâm mộ. Nam ca sĩ cho biết sẽ đăng tải một video trên YouTube để gửi lời cảm ơn khán giả luôn đồng hành suốt nhiều năm qua.

Ra mắt năm 2012, Gangnam Style nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ giai điệu sôi động, ca từ châm biếm lối sống xa hoa tại khu Gangnam (Seoul) cùng điệu nhảy cưỡi ngựa mang tính biểu tượng. Ca khúc từng vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đưa tên tuổi PSY phủ sóng khắp thế giới.

MV cũng đi vào lịch sử khi trở thành video K-pop đầu tiên, đồng thời là video đầu tiên trên YouTube cán mốc 1 tỷ lượt xem vào cuối năm 2012. Sau đó, Gangnam Style tiếp tục là video đầu tiên vượt 2 tỷ lượt xem, mở ra kỷ nguyên mới cho các sản phẩm âm nhạc trên nền tảng này.

Đến nay, Gangnam Style vẫn là sản phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của PSY và được xem là một trong những ca khúc góp phần đưa K-pop đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

PSY vướng bê bối nhận đơn thuốc hướng thần từ bệnh viện mà không qua thăm khám trực tiếp.

Sau thành công của album PSY 9th phát hành năm 2022 với ca khúc That That hợp tác cùng SUGA (BTS), PSY hiện tập trung vào các hoạt động biểu diễn và điều hành công ty giải trí P Nation do anh sáng lập. Công ty này từng là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của K-pop và tiếp tục mở rộng hoạt động đào tạo, sản xuất âm nhạc.

Thời gian gần đây, PSY cũng gây chú ý khi vướng cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc nhận đơn thuốc điều trị rối loạn lo âu Xanax và thuốc ngủ Stilnox mà không trực tiếp thăm khám tại bệnh viện ở Seoul.

Xanax và Stilnox đều là thuốc kê đơn thuộc nhóm thuốc hướng thần. Xanax được dùng điều trị rối loạn lo âu, còn Stilnox hỗ trợ điều trị mất ngủ ngắn hạn. Do có nguy cơ gây lệ thuộc, cả hai chỉ được sử dụng theo chỉ định và theo dõi của bác sĩ.