YouTuber giật spotlight dàn sao quốc tế tại World Cup: 21 tuổi sở hữu 100 triệu fan, đổi đời ngoạn ngục sau 3 ngày

Người này là một trong những cái tên nổi tiếng nhất World Cup 2026, thậm chí làm loạt sao số toàn cầu bị lu mờ.

IShowSpeed chiếm sóng chung kết World Cup

IShowSpeed là một trong những cái tên được quan tâm nhiều nhất sau chung kết World Cup 2026. Chỉ sau vài phút xuất hiện tại lễ bế mạc, nam streamer nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ dày đặc trên mạng xã hội, từ màn trình diễn chính thức, livestream cá nhân đến loạt khoảnh khắc tương tác với BTS.

Phần trình diễn của IShowSpeed tại chung kết World Cup

Tại sân New York New Jersey, IShowSpeed trình diễn World Cup (Champions) trước hơn 82.000 khán giả. Nam streamer xuất hiện trong trang phục trắng, đứng giữa đội hình vũ công và liên tục di chuyển trên sân khấu theo phần nhạc dồn dập. Đây cũng là lần đầu nam YouTuber 21 tuổi đứng trên một sân khấu âm nhạc có quy mô lớn như trận chung kết World Cup.

Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, IShowSpeed vẫn tạo ra hiệu ứng bùng nổ vượt ngoài dự đoán. Sau khi tiết mục kết thúc, video ghi lại toàn bộ màn trình diễn nhanh chóng tăng lượt xem và được chia sẻ trên nhiều nền tảng. Tính đến thời điểm hiện tại, video sân khấu World Cup (Champions) đã vượt 17 triệu lượt xem.

Màn trình diễn của IShowSpeed tạo ra hiệu ứng bùng nổ vượt ngoài dự đoán

Con số này đang dẫn đầu các clip trình diễn riêng lẻ được đăng tải trong ngày diễn ra chung kết, thậm chí vượt xa nhiều tên tuổi đình đám góp mặt trong half time show như BTS, Justin Bieber, Madonna, Shakira và Burna Boy.

Sân khấu 17 triệu view chưa phải con số duy nhất cho thấy sức hút của nam streamer. Trong ngày chung kết, IShowSpeed còn phát trực tiếp hành trình đến sân vận động, chuẩn bị biểu diễn, bước lên sân khấu rồi trở lại khán đài theo dõi trận đấu. Buổi livestream này đã thu về khoảng 57 triệu lượt xem.

Các khoảnh khắc tương tác của BTS và IShowSpeed nhanh chóng bùng nổ trên khắp mạng xã hội

Sức nóng của IShowSpeed được đẩy lên cao hơn nhờ loạt khoảnh khắc liên quan đến BTS. Từ phản ứng của nam streamer khi theo dõi nhóm nhạc biểu diễn đến màn chào hỏi ở hậu trường, các đoạn video đều nhận được lượng tương tác lớn.

Sau tiết mục của BTS, IShowSpeed gặp 7 thành viên ở khu vực phía sau sân khấu. Nam streamer chào hỏi, chụp ảnh chung và thể hiện sự phấn khích khi lần đầu đứng cạnh nhóm nhạc mà anh từng công khai yêu thích. Đoạn video ghi lại cuộc gặp hiện đã đạt khoảng 285 triệu lượt xem và 22,7 triệu lượt thích trên nền tảng đăng tải.

Đoạn clip ghi lại cuộc gặp gỡ của IShowSpeed và BTS đã đạt hơn 285 triệu lượt xem

Từ một YouTuber thường xuyên quay video phản ứng bóng đá, IShowSpeed đã thực sự khuấy đảo truyền thông World Cup. Nam streamer không chỉ góp mặt tại trận chung kết mà còn biến từng khoảnh khắc xung quanh mình thành nội dung hút hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu lượt xem.

YouTuber 21 tuổi làm nhạc vượt mặt Shakira, lọt “mắt xanh” của FIFA

Nhìn lại quá trình phát triển, thành công của IShowSpeed tại World Cup 2026 không phải là sự bùng nổ ngẫu nhiên. Nam streamer tên thật là Darren Jason Watkins Jr., sinh năm 2005 tại thành phố Cincinnati, Mỹ. Bắt đầu đăng tải video lên nền tảng YouTube từ năm 2016, giai đoạn đầu của anh chủ yếu xoay quanh các tựa game phổ biến như FIFA, NBA 2K và Roblox.

IShowSpeed là một YoutTuber có tiếng trên mạng xã hội

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của IShowSpeed xuất hiện vào khoảng năm 2021. Những đoạn clip cắt ghép ghi lại các biểu cảm mạnh, tiếng hét lớn cùng hàng loạt phản ứng khó đoán của anh khi chơi game bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt trên TikTok và YouTube Shorts.

Từ một game thủ ít người biết đến, IShowSpeed nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những streamer lớn nhất thế giới. Kênh YouTube của anh hiện tại đã vượt qua cột mốc 50 triệu người đăng ký, trong khi tài khoản Instagram cũng thu hút khoảng 53 triệu người theo dõi. Tổng lượng khán giả theo dõi trên toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của anh đã chính thức vượt mốc 100 triệu lượt theo dõi.

World Cup - IShowSpeed

Song song với công việc livestream trên YouTube, IShowSpeed cũng sớm bộc lộ tham vọng lấn sân sang thị trường âm nhạc. Anh từng thu hút lượng lớn khán giả qua các ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân như Shake và Ronaldo. Đặc biệt, vào năm 2022, anh phát hành ca khúc World Cup. Dù hoàn toàn không nằm trong danh sách bài hát chính thức của World Cup Qatar 2022, video âm nhạc này vẫn tự gặt hái thành công lớn khi vượt mức 200 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Song song với công việc livestream trên YouTube, IShowSpeed cũng sớm bộc lộ tham vọng lấn sân sang thị trường âm nhạc

Bốn năm sau, nam streamer tiếp tục khai thác công thức quen thuộc này bằng việc phát hành ca khúc World Cup (Champions) vào ngày 1/6/2026, chỉ vài ngày trước khi giải đấu chính thức khởi tranh. Ở thời điểm vừa ra mắt, đây đơn thuần chỉ là một sản phẩm cá nhân nhằm mục đích hưởng ứng không khí thể thao. Thế nhưng, World Cup (Champions) nhanh chóng bùng nổ vượt ngoài tầm kiểm soát. Video âm nhạc cán mốc 10 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ đầu tiên và tiếp tục chạm mốc 31 triệu lượt xem trong chưa đầy một tuần.

Ca khúc cổ động World Cup (Champions) của IShowSpeed có thời điểm vượt mặt cả Shakira và Lisa

Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu phát hành, tốc độ tăng trưởng lượt xem của World Cup (Champions ) ghi nhận mức cao hơn hẳn so với nhiều sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản. Cụ thể, số liệu lượt xem của nam streamer có thời điểm lấn lướt hoàn toàn ca khúc Goals do Lisa, Anitta và Rema thể hiện, đồng thời vượt qua tốc độ tăng trưởng của Dai Dai do hai tên tuổi lớn là Shakira và Burna Boy trình bày.

IShowSpeed tự tay sản xuất âm nhạc rồi "tiến thẳng" vào dự án toàn cầu của FIFA quả thực là một bước tiến vô tiền khoáng hậu

Hiệu ứng bùng nổ của ca khúc nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của FIFA. Nhận thấy sức nóng không thể phủ nhận, ngày 3/6, tổ chức này quyết định đưa luôn World Cup (Champions) vào danh sách 18 ca khúc chính thức của giải đấu năm nay. Chỉ mất chưa đầy 3 ngày, một bản nhạc cổ động cá nhân đã thay đổi hoàn toàn cục diện.

Cũng từ cú hích này, tên tuổi iShowSpeed vượt xa phạm vi của một streamer nổi tiếng, tiếp cận thêm lượng khán giả đại chúng và cộng đồng yêu bóng đá trên toàn thế giới. Từ người làm nội dung bên lề, anh bất ngờ trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2026.

Ảnh: FIFA/IG