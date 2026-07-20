Lý do Jennie công khai tựa vai trai lạ, liên quan gì đến mỹ nam đẹp nhất BTS?

Chàng trai tình cảm thân mật bên Jennie khiến nhiều người “réo gọi” V (BTS).

Cộng đồng fan Kpop vừa qua đã có một ngày "đứng ngồi không yên" khi Jennie đăng tải tấm Polaroid trên Instagram Story ghi lại khoảnh khắc cô tựa đầu đầy tình cảm lên vai một người đàn ông giấu mặt. Ngay lập tức, bức ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt trên X, Instagram và MXH. Không ít người cho rằng Jennie đang ngầm công khai chuyện tình cảm sau thời gian dài kín tiếng. Hàng loạt cái tên cũng được đưa ra để suy đoán, từ bạn trai mới, người mẫu, diễn viên cho đến thành viên trong ekip của nàng idol toàn cầu.

Tấm ảnh Polaroid Jennie kề vai bên chàng trai giấu mặt gây xôn xao MXH

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận hào hứng "đẩy thuyền", nhiều fan tỏ ra tỉnh táo hơn khi cho rằng bức ảnh xuất hiện đúng thời điểm Jennie liên tục "nhá hàng" dự án mới. Một số ý kiến cho rằng nhiều khả năng đây chỉ là một phần trong concept quảng bá âm nhạc thay vì tín hiệu xác nhận chuyện hẹn hò.

Không để MXH kịp hạ nhiệt, Jennie tiếp tục đăng tải lên nền tảng giao lưu với người hâm mộ dòng trạng thái ngắn: "The summer I chose to pause the love story" (Tạm dịch: Mùa hè em chọn tạm dừng câu chuyện tình yêu).

Jennie gửi đến các fan dòng tin nhắn: Mùa hè em chọn tạm dừng câu chuyện tình yêu

Ngay sau dòng trạng thái này, V (BTS) lập tức bị cộng đồng mạng réo gọi. Nguyên nhân đến từ việc Jennie và V từng vướng tin đồn hẹn hò suốt nhiều năm, thậm chí từng xuất hiện loạt hình ảnh thân mật gây xôn xao. Vì vậy, cụm từ "pause the love story" nhanh chóng bị netizen liên hệ tới mối quan hệ từng được đồn đoán giữa hai ngôi sao toàn cầu.

Dù vậy, đây hoàn toàn chỉ là suy diễn của cộng đồng mạng. Jennie không nhắc đến bất kỳ ai trong bài đăng và cũng không có thông tin nào cho thấy dòng trạng thái này liên quan đến V hay đời tư của nữ idol.

V (BTS) bị netizen nhắc tên sau dòng tin nhắn gây chú ý của Jennie

Sau màn "thả thính" bằng bức ảnh trai lạ, Jennie tiếp tục tung poster chính thức của Less than a LOVER. Điều khiến người hâm mộ bất ngờ là phần credit trên poster chỉ xuất hiện duy nhất một cái tên: Jennie. Từ đạo diễn, biên kịch đến âm nhạc, nữ idol đều tự mình đảm nhận. Chỉ với vài dòng giới thiệu ngắn gọn, Jennie đã ngầm khẳng định đây sẽ là một trong những dự án mang đậm dấu ấn cá nhân nhất của cô từ trước đến nay.

Less than a LOVER là sản phẩm âm nhạc mới ghi dấu ấn với rất nhiều vai trò từ Jennie

Chi tiết này gần như củng cố nhận định của nhiều fan rằng bức Polaroid gây sốt trước đó thực chất là một phần trong chiến dịch quảng bá cho màn trở lại của Jennie. Hình ảnh "trai lạ" được che mặt, câu nói đầy ẩn ý cùng poster đều sử dụng chung một ngôn ngữ kể chuyện về tình yêu, khiến nhiều người tin rằng đây là cách nữ idol xây dựng sự tò mò trước khi phát hành sản phẩm.

Dẫu vậy, danh tính chàng trai xuất hiện trong bức Polaroid vẫn là dấu hỏi lớn. Trên MXH, bên cạnh V thì hai chàng trai đang trở thành nhân vật làm dấy lên nhiều nghi vấn nhất chính là nam diễn viên Byeon Woo Seok và người mẫu gốc Đài Loan (Trung Quốc) - Nah. Tuy nhiên, câu trả lời có lẽ chỉ được hé lộ khi dự án chính thức ra mắt.

Nah và nam diễn viên Byeon Woo Seok khiến các fan đặt nghi vấn sẽ là “nam thần” của Jennie

Jennie và V bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2022 sau khi loạt ảnh được cho là chụp cả hai xuất hiện trên mạng xã hội. Đến năm 2023, hình ảnh hai ngôi sao nắm tay dạo phố ở Paris tiếp tục gây bùng nổ dư luận, dù cả HYBE lẫn YG Entertainment đều giữ im lặng và chưa từng xác nhận mối quan hệ.

Cuối năm 2023, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin cả hai đã chia tay trước thời điểm V nhập ngũ. Kể từ đó đến nay, Jennie và V đều không lên tiếng về những đồn đoán xoay quanh đời tư. Chính vì vậy, mỗi động thái mới của Jennie liên quan đến chủ đề tình yêu đều nhanh chóng kéo tên V vào các chủ đề bàn tán, dù hiện tại chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sản phẩm Less than a LOVER có liên hệ với thành viên BTS.

Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) từng làm dấy lên chuyện hẹn hò khi được cho là bị bắt gặp nắm tay nhau trên đường phố Paris vào cuối năm 2022. Tuy nhiên cuối năm 2023, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cả hai đã chính thức đường ai nấy đi

Hiện các fan đang rất nóng lòng chờ đón sản phẩm âm nhạc Less than a LOVER - sản phẩm đánh dấu việc Jennie đóng vai trò đạo diễn, biên kịch, âm nhạc và tò mò về danh tính của chàng trai giấu mặt

Ảnh: X