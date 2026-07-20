Mỹ nhân Việt gây bão MXH quốc tế vì "cầm đầu" The Weeknd

Khoảnh khắc của mỹ nhân người Việt đang được fan quốc tế chia sẻ rầm rộ.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Lim Feng xuất hiện tại concert của The Weeknd ở Paris đang bất ngờ tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội quốc tế. Không phải vì màn tương tác với nam ca sĩ, mà bởi phụ kiện "độc nhất vô nhị" cô mang theo - một chiếc ba lô được mô phỏng y hệt... phần đầu của The Weeknd.

Đoạn video thu hút hơn 1.5 triệu views của Lim Feng, do 1 tài khoản fan quốc tế The Weeknd đăng lại

Món phụ kiện được chế tác chân thực đến mức nhiều người xem lần đầu còn tưởng là người thật. Trong video, Lim Feng cầm chiếc ba lô tạo hình đầu The Weeknd giữa biển người hâm mộ, tạo nên khung hình cực ấn tượng về mặt thị giác, góp phần tô điểm cho phong cách táo bạo của mỹ nhân Việt. Chính sự độc lạ này đã khiến đoạn clip được một tài khoản TikTok quốc tế đăng tải lại và lan truyền mạnh mẽ.

Lim Feng gây sốt vì "cầm đầu" The Weeknd

Đến nay, video của Lim Feng đã viral khắp cộng đồng fan quốc tế của The Weeknd, thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem cùng khoảng 126 nghìn lượt yêu thích. Bên dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng Việt nhanh chóng nhận ra nhân vật chính là Lim Feng và bày tỏ sự thích thú khi cô bất ngờ viral trên mạng xã hội quốc tế theo cách không ai ngờ tới.

Lim Feng đi đu idol quá đỗi ấn tượng:

Chiếc ba lô kỳ công thu hút mọi sự chú ý

Trước đó, loạt ảnh Lim Feng tham dự concert The Weeknd tại Paris cũng nhận được nhiều sự chú ý khi được cô chia sẻ trên Instagram cá nhân. Trong những bức hình, nhà sáng tạo sinh năm 1997 ghi điểm với phong cách thời trang đơn giản mà vẫn thu hút cùng thần thái lạnh lùng, cá tính. Vóc dáng nổi bật và gu thẩm mỹ khác biệt của cô cũng nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Không chỉ gây chú ý bởi màn "cầm đầu" The Weeknd, Lim Feng vốn đã là cái tên quen thuộc với giới yêu thời trang và nghệ thuật tại Việt Nam. Lim Feng tên thật là Phùng Ái Nguyên, sinh năm 1997 tại Huế. Cô được biết đến là một trong những gương mặt sáng tạo nổi bật của thế hệ mới, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như thời trang, nghệ thuật thị giác, sáng tạo nội dung và người mẫu ảnh.

Lim Feng là cái tên quen thuộc trong ngành sáng tạo Việt

Xuất thân từ chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Lim Feng sở hữu nền tảng thẩm mỹ cùng tư duy thị giác rõ nét. Hiện cô là Nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang nội địa Feng System - cái tên được nhiều tín đồ thời trang đánh giá cao nhờ ngôn ngữ thiết kế khác biệt.

Thay vì theo đuổi xu hướng đại chúng, Lim Feng xây dựng phong cách mang đậm tinh thần futuristic và cyberpunk, lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử, văn hóa motor, công nghệ cùng dòng thời trang techwear. Các thiết kế của cô cũng hướng đến tinh thần phi giới tính (genderless), khuyến khích người mặc tự do thể hiện cá tính mà không bị giới hạn bởi những khuôn mẫu truyền thống.

Lim Feng hiện tại đang ở Paris, cô thường cập nhật cuộc sống thường ngày nhiều trải nghiệm phong phú ở thủ đô hoa lệ nước Pháp

Không dừng lại ở thị trường trong nước, Lim Feng còn ghi dấu ấn khi đưa thiết kế Việt xuất hiện cùng những ngôi sao quốc tế.

Đầu năm 2025, trang phục do Lim Feng và em trai thiết kế được Jennie lựa chọn diện trong MV Zen, giúp tên tuổi Feng System được đông đảo người hâm mộ Kpop biết đến. Sang năm 2026, các thiết kế của thương hiệu này tiếp tục xuất hiện trong MV GO của BLACKPINK, trailer album phòng thu thứ 2 của aespa.

Jennie mang thiết kế của Feng trong MV ZEN

BLACKPINK chọn đồ của Feng trong MV GO

aespa hoàn thiện concept metaverse trong lần comeback cùng album mới nhất với thiết kế cũng của Lim Feng

Bên cạnh thời trang, Lim Feng còn đứng sau nhiều dự án hình ảnh được đánh giá cao. Cô từng đảm nhận vai trò định hình và sản xuất hình ảnh cho MV Từng Quen của Wren Evans. Ngoài ra, chiến dịch Bodega Revisited của Feng System cũng từng gây sốt mạng xã hội khi kết hợp ký ức về những tiệm tạp hóa tuổi thơ với văn hóa motor, đồng thời tạo bất ngờ bằng màn xuất hiện của ca sĩ Duy Mạnh trong diện mạo thời trang hoàn toàn khác lạ.

Lim Feng có gu thẩm mỹ đáng gờm và để lại nhiều dấu ấn với các nghệ sĩ âm nhạc

Với giới mộ điệu, Lim Feng không đơn thuần vận hành một thương hiệu thời trang mà còn xây dựng một không gian nghệ thuật thị giác mang dấu ấn cá nhân. Sự nhất quán trong việc theo đuổi phong cách siêu thực, giàu tính thử nghiệm đã giúp cô trở thành một trong những biểu tượng sáng tạo có sức ảnh hưởng đối với thế hệ trẻ.