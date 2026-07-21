Cát xê 0 đồng của ca sĩ đắt giá nhất thế giới

Chỉ xuất hiện 1 phút 45 giây, ngôi sao đắt giá nhất thế giới đã gây chao đảo truyền thông kéo theo nhiều tranh cãi.

Justin Bieber từ lâu đã được xem là một trong những nghệ sĩ có mức cát-xê đắt đỏ nhất ngành công nghiệp âm nhạc. Nam ca sĩ từng nhiều lần lập kỷ lục về thù lao biểu diễn, từ các lễ hội âm nhạc quy mô toàn cầu cho đến những sự kiện riêng tư của giới siêu giàu.

Theo các nguồn tin quốc tế, Justin Bieber nhận 10 triệu USD (hơn 263 tỷ đồng) để đảm nhận vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính (headliner) tại Coachella 2026 trong hai cuối tuần liên tiếp. Con số này được xem là mức cát-xê cao nhất lịch sử lễ hội âm nhạc nổi tiếng của Mỹ, vượt qua nhiều tên tuổi từng giữ vị trí headliner như Beyoncé hay Lady Gaga.

Justin Bieber biểu diễn tại Coachella đầu năm nay

Đáng chú ý, Justin Bieber được cho là trực tiếp đàm phán với đơn vị tổ chức Goldenvoice thay vì thông qua mô hình đại diện truyền thống. Điều này giúp nam ca sĩ giữ lại phần lớn khoản thù lao khổng lồ. Justin Bieber đã chứng minh bản thân "đáng tiền" khi tạo nên sức hút rất lớn, đẩy giá vé chợ đen Coachella lên mức kỷ lục. Màn trình diễn theo phong cách tối giản và giàu tính ngẫu hứng của Bieber khiến thế giới chấn động, đưa loạt ca khúc cũ của nam ca sĩ chiếm đóng BXH âm nhạc toàn cầu trong nhiều tháng.

Màn trình diễn theo phong cách tối giản và giàu tính ngẫu hứng của Bieber khiến thế giới chấn động, đưa loạt ca khúc cũ của nam ca sĩ chiếm đóng BXH âm nhạc toàn cầu trong nhiều tháng

Không chỉ thống trị sân khấu lễ hội, Justin Bieber còn nắm giữ một trong những mức cát-xê biểu diễn sự kiện riêng tư cao nhất thế giới. Tháng 7/2024, nam ca sĩ xuất hiện tại tiệc tiền đám cưới của Anant Ambani - con trai tỷ phú Mukesh Ambani - ở Mumbai (Ấn Độ). Mức thù lao được truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin lên tới khoảng 10 triệu USD cho một buổi diễn kéo dài vài giờ. Con số này vượt qua nhiều siêu sao từng được gia đình Ambani mời biểu diễn như Rihanna hay Beyoncé, đưa Bieber trở thành một trong những nghệ sĩ có cát-xê hát đám cưới đắt đỏ nhất thế giới.

Tháng 7/2024, nam ca sĩ xuất hiện tại tiệc tiền đám cưới của Anant Ambani - con trai tỷ phú Mukesh Ambani - ở Mumbai (Ấn Độ)

Sân khấu 10 triệu đô ở đám cưới nhà tỷ phú của Justin Bieber

Tuy nhiên, mới đây nhất, Justin Bieber đã đồng ý lời mời biểu diễn tại World Cup với mức cát xê... 0 đồng. Theo xác nhận từ FIFA và đối tác đồng tổ chức Global Citizen, toàn bộ nghệ sĩ tham gia Halftime Show của trận Chung kết FIFA World Cup 2026 đều không nhận cát-xê biểu diễn. Không chỉ Justin Bieber mà Madonna, Shakira và BTS cũng xuất hiện trên sân khấu với mức thù lao bằng 0.

Justin Bieber gây bão vì xuất hiện quá đơn giản ở World Cup

Mô hình này được FIFA áp dụng tương tự Super Bowl của NFL. Thay vì trả phí biểu diễn trực tiếp, chương trình hướng đến việc đồng hành cùng các chiến dịch xã hội, trong đó có FIFA Global Citizen Education Fund nhằm gây quỹ hỗ trợ giáo dục trẻ em trên toàn cầu.

Dù không trả cát-xê, ban tổ chức vẫn chịu toàn bộ chi phí sản xuất sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng, hậu cần kỹ thuật cũng như chi phí đi lại, ăn ở và khoản phụ cấp dành cho nghệ sĩ cùng ê-kíp trong thời gian tổng duyệt.

Đổi lại, các nghệ sĩ nhận được giá trị truyền thông gần như không sự kiện giải trí nào trên thế giới có thể mang lại. Trận chung kết World Cup được ước tính thu hút từ 1,5 đến 2 tỷ khán giả toàn cầu. Chỉ một lần xuất hiện trên sân khấu cũng đủ tạo cú hích mạnh mẽ cho lượng nghe nhạc trực tuyến, tương tác mạng xã hội và doanh số âm nhạc sau sự kiện.

Sân khấu với độc 1 chiếc guitar của Justin Bieber

Một lần nữa, Justin Bieber lại trở thành cái tên hot nhất sau Halftime Show đầu tiên trong lịch sử World Cup. Được Chris Martin (Coldplay) đảm nhận vai trò biên tập sản xuất, chương trình quy tụ nhiều ngôi sao đình đám. Trong khi Madonna, BTS và Shakira mang đến những màn trình diễn sôi động, Justin Bieber lại lựa chọn hướng đi hoàn toàn trái ngược.

Nam ca sĩ xuất hiện chỉ với cây đàn guitar acoustic và trình diễn ca khúc EVERYTHING HALLELUJAH thuộc album SWAG II. Anh còn thay đổi một câu hát thành: "It's the World Cup, hallelujah".

Nhiều khán giả cho rằng màn trình diễn "ru ngủ" không phù hợp với bầu không khí cuồng nhiệt của một trận chung kết World Cup

Chính lựa chọn này khiến tiết mục nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả cho rằng màn trình diễn "ru ngủ" không phù hợp với bầu không khí cuồng nhiệt của một trận chung kết World Cup. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận cho rằng Bieber đã "làm tụt cảm xúc trận đấu" hay "không biết đọc bầu không khí" khi mang một ca khúc mang màu sắc cầu nguyện lên sân khấu thể thao lớn nhất hành tinh.

Trước khi biểu diễn, Justin Bieber còn xuất hiện trong một tiểu phẩm ngắn cùng Jason Sudeikis trong vai HLV Ted Lasso. Phân đoạn hài này tạo được hiệu ứng nhất định trên mạng xã hội nhưng cũng bị một bộ phận giới chuyên môn đánh giá là khiến World Cup bị "Mỹ hóa", mang nhiều màu sắc của chương trình giải trí thương mại hơn là lễ hội bóng đá truyền thống.

Xét trên phương diện truyền thông, Justin Bieber lại là người chiến thắng

Tuy nhiên, nếu xét trên phương diện truyền thông, Justin Bieber lại là người chiến thắng. Màn trình diễn của anh trở thành một trong những tiết mục âm nhạc được theo dõi trực tiếp nhiều nhất lịch sử với lượng khán giả toàn cầu lên tới hàng tỷ người. Trên các nền tảng TikTok, X và Threads, sự tương phản giữa hình ảnh Bieber ngồi gảy guitar và những sân khấu bùng nổ của Shakira hay BTS nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt meme lan truyền.

Trong khi người hâm mộ bóng đá phản ứng tiêu cực vì tiết mục bị cho là làm giảm nhiệt trận đấu, nhiều fan âm nhạc và một số tổ chức truyền thông tôn giáo lại dành lời khen cho Justin Bieber vì lựa chọn mang thông điệp về lòng biết ơn và đức tin lên sân khấu lớn nhất thế giới thay vì chạy theo những màn trình diễn phô diễn hiệu ứng.

Từ nghệ sĩ đắt giá nhất thế giới, Justin Bieber đã chấp nhận mức thù lao 0 đồng để xuất hiện tại World Cup

Hiệu ứng thương mại cũng xuất hiện gần như ngay lập tức khi EVERYTHING HALLELUJAH ghi nhận mức tăng mạnh về lượt nghe trên Spotify và Apple Music sau trận chung kết. Từ nghệ sĩ đắt giá nhất thế giới, Justin Bieber đã chấp nhận mức thù lao 0 đồng để xuất hiện tại World Cup. Tiết mục của anh có thể không thành công trong việc khuấy động bầu không khí trên sân vận động, nhưng lại trở thành khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất của Halftime Show đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup, đồng thời cho thấy giá trị truyền thông mà sân khấu này mang lại lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ khoản cát-xê nào.

Ảnh: Tổng hợp Instagram