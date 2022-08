Sau 10 năm, Gangnam Style rời top 10 video được xem nhiều nhất, bị phim thiếu nhi vượt mặt

Sau gần 10 năm, Gangnam Style - siêu hit đình đám của PSY chính thức rời khỏi top 10 video được xem nhiều nhất trên YouTube và nhường chỗ cho tập 17 của Masha and the Bear.



Cụ thể, Gangnam Style đạt 4.503.862.684 lượt xem, trong khi đó Masha and the Bear - Recipe For Disaster vượt mặt với 4.503.386.977 lượt xem.

Top 10 video có lượt xem nhiều nhất trên nền tảng YouTube tính đến thời điểm này có tới 6 video dành cho thiếu nhi, đứng đầu là Baby Shark với hơn 11 tỷ lượt xem. Có 4 video ca nhạc lần lượt là Despacito – (7,9 tỷ lượt xem), Shape of You (5,7 tỷ lượt xem), See You Again (5,6 tỷ lượt xem), Uptown Funk (4, 6 tỷ lượt xem).

*Top 10 video được xem nhiều nhất Youtube hiện tại:

1. Baby Shark - 11 tỷ lượt xem

2. Despacito - 7.9 tỷ = lượt xem

3. Johny Yes Papa - 6.4 tỷ lượt xem

4. Shape of You - 5.7 tỷ lượt xem

5. See You Again - 5.6 tỷ lượt xem

6. Bath Song - 5.5 tỷ lượt xem

7. Phonics Song with Two Words - 4.7 tỷ lượt xem

8. Uptown Funk - 4.6 tỷ lượt xem

9. Colorful Eggs on a Farm - 4.6 tỷ lượt xem

10. Masha and the Bear Ep. 17 - 4.5 tỷ lượt xem

Masha and the Bear do xưởng phim hoạt hình Animaccord có trụ sở tại Moscow (Nga) sản xuất, dựa trên một câu chuyện dân gian cùng tên của trẻ em.

Chương trình ra mắt vào năm 2009, kể lại cuộc phiêu lưu của một cô bé tinh nghịch tên là Masha và một chú gấu biểu diễn xiếc đã nghỉ hưu, người giúp cô tránh khỏi những rắc rối hằng ngày.

Theo giám đốc điều hành Animaccord, Dmitry Loveyko, cho biết loạt phim "hình thành như một dự án địa phương, phù hợp với khán giả Nga". Tuy nhiên Loveyko tiết lộ vào năm 2016, khoảng 2/3 số tiền bản quyền YouTube của Animaccord đến từ các lượt xem bên ngoài nước Nga.

Nội dung của tập phim đơn giản nhưng rất đáng yêu, kết hợp cùng đồ họa màu sắc đã thu hút không chỉ trẻ em mà người lớn cũng khó rời mắt.

Trong tập "Recipe for Disaster" (Công thức thảm họa), chú gấu đang chơi cờ caro thì bị Masha yêu cầu nấu ăn. Tuy gấu đã nấu cháo nhưng Masha không hứng thú. Chú gấu rời khỏi nhà để được chơi cờ trong yên bình. Masha quyết định nấu ăn cho chính mình, nhưng nồi súp bị tràn và phát nổ. Masha dọn dẹp nó và bị mắc kẹt với rất nhiều thức ăn thừa.