"That That" của PSY và Suga lập kỷ lục mới

"That That" là ca khúc chủ đề trong album dài thứ 9 của nam ca sỹ PSY mang tên "PSY 9", kết hợp với nam ca sĩ Suga của nhóm BTS. Video âm nhạc (MV) "That That" vừa vượt mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube vào chiều 7/8, trở thành MV K-pop đầu tiên ra mắt trong năm 2022 đạt được thành tích này.

Màn kết hợp ấn tượng của PSY và Suga (BTS) đã giúp MV "That That" lập kỷ lục mới. Nguồn: AKP Được phát hành vào ngày 29/4, "That That" chỉ cần khoảng 100 ngày để đạt mốc 300 triệu lượt xem trên Youtube. Đây cũng là MV duy nhất ra mắt vào năm 2022 lọt danh sách 100 MV K-pop được xem nhiều nhất từ trước đến nay, với vị trí 78.



Các MV K-pop phát hành vào năm 2022 đang xếp sau "That That" về lượt xem trên Youtube hiện có "Tomboy" của (G) I-DLE với khoảng 154 triệu lượt xem, "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)" của nhóm BTS khoảng 134 triệu lượt xem, "Love Dive" của IVE khoảng 132 triệu lượt xem và "Maniac" của Stray Kids với khoảng 116 triệu lượt xem.

Với riêng PSY, "That That" là MV thứ 6 của nam ca sĩ vượt cột mốc 300 triệu lượt xem, sau "Gangnam Style", "Gentleman", "Hangover", "Daddy" và "Oppa is Just My Style".