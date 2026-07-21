Dàn Anh Tài mùa 1 vẫn bị chê nhiều nhất show Chông Gai, BB Trần giải thích gây tranh cãi

Tiết mục có BB Trần, Duy Khánh tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

BB Trần gây tranh cãi sau khi lên tiếng về tiết mục bị chê tại công diễn 1

Sau khi Công diễn 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng, Buông Tay nhanh chóng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tiết mục của BB Trần, Duy Khánh, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền và Toki Thành Thỏ được đầu tư mạnh về hình ảnh, nhưng phần âm nhạc bị nhận xét chưa tạo được hiệu quả tương xứng.

Trước loạt phản ứng này, BB Trần trực tiếp đề cập đến Buông Tay trong một buổi livestream mới đây. Nam nghệ sĩ cho rằng mỗi khán giả có một cách đánh giá khác nhau, song mong người xem nhìn tiết mục trong toàn bộ quá trình của chương trình.

BB Trần lên tiếng về tiết mục tại công diễn 1

Theo BB Trần, để hiểu vì sao Nhà Mỹ Nam chọn bài hát và xử lý phần trình diễn theo hướng hiện tại, khán giả cần theo dõi từ lúc chọn đội, chọn bài đến quá trình phân chia công việc. Anh nhận thấy một số người chỉ xem riêng sân khấu rồi đặt câu hỏi vì sao nhóm không làm phần âm nhạc tốt hơn.

Với kết quả cuối cùng, nam nghệ sĩ cho biết bản thân cảm thấy Buông Tay đã được hoàn thiện tròn trịa trong khả năng của nhóm. Anh cho rằng tiết mục thậm chí vượt ngoài năng lực ban đầu của các thành viên nên khó có thể yêu cầu nhiều hơn.

Lời giải thích của BB Trần tiếp tục gây tranh cãi

Tuy nhiên, phần chia sẻ này không giúp tranh luận hạ nhiệt. Nhiều khán giả cho rằng sản phẩm cuối cùng vẫn là căn cứ trực tiếp để công chúng đánh giá. Người xem không bắt buộc phải theo dõi toàn bộ quá trình chọn đội, tập luyện và phân chia nhiệm vụ mới có quyền nhận xét một sân khấu đã được phát sóng.

Nhiều ý kiến trái chiều sau khi BB Trần lên tiếng giải thích:

- Khán giả xem tiết mục và đánh giá kết quả, đâu phải ai cũng có nhu cầu theo dõi cả quá trình tập luyện.

- Nếu sản phẩm đủ hay thì tự khắc người xem sẽ đón nhận, không cần phải lên tiếng giải thích.

- Chương trình chiếu trên truyền hình, nhiều người chỉ xem phần biểu diễn. Không thể yêu cầu tất cả phải theo dõi từ đầu.

- Món ăn không ngon thì khách vẫn có quyền góp ý, đâu cần vào bếp xem đầu bếp vất vả thế nào.

- Các Anh Tài không chuyên nên hát hay nhảy chưa tốt vẫn có thể thông cảm. Điều gây tranh cãi là bài chưa thuyết phục nhưng vẫn đạt điểm cao.

- BB Trần vốn nói chuyện khéo léo, nhưng lần này cách giải thích dễ khiến người nghe cảm thấy quyền nhận xét của khán giả bị phủ nhận.

- Đáng lẽ nhóm nên tiếp thu rồi dùng sân khấu sau để chứng minh, thay vì giải thích

Buông Tay là tiết mục có lượt xem thấp nhất, dàn Anh Tài mùa 1 lại bị gọi tên

Tại Công diễn 1, Nhà Mỹ Nam mang đến Buông Tay với concept 5 kỵ sĩ. Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền mở màn trên lưng ngựa, trong khi BB Trần, Duy Khánh và Toki Thành Thỏ xuất hiện với áo giáp, phụ kiện kim loại cùng tạo hình đen - bạc.

Phần nhìn là điểm được đầu tư rõ nhất. Cả 5 thành viên liên tục thay đổi đội hình, thực hiện nhiều tổ hợp vũ đạo và các đoạn tương tác đôi. Bản phối cũng được bổ sung phần rap nhằm tạo thêm đất diễn cho nhóm.

Tiết mục của nhóm BB Trần tiếp tục được đầu tư mạnh về hình ảnh

Tuy nhiên, sau khi tiết mục lên sóng, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang phần âm nhạc. Một bộ phận khán giả cho rằng bản phối chưa tạo được cao trào, một số đoạn hát thiếu liền mạch, trong khi trang phục, vũ đạo và concept lại chiếm phần lớn sự tập trung.

Theo luồng ý kiến này, Buông Tay có nhiều khung hình đẹp nhưng chưa tạo được nhu cầu nghe lại. Việc phần hình ảnh được đầu tư kỹ, còn phần nghe nhận phản hồi trái chiều khiến sân khấu của Nhà Mỹ Nam tiếp tục bị đặt trong cuộc tranh luận “nặng phần nhìn, nhẹ phần nghe”.

Tiết mục Buông Tay đang có lượng view thấp nhất trong 4 tiết mục đã lên sóng

Chênh lệch lượt xem trên YouTube càng khiến tiết mục bị đặt lên bàn cân. Tại thời điểm ghi nhận, Buông Tay đạt khoảng 58.000 lượt xem. Trong khi đó, Nhong Nhong Nhong có 359.000 lượt, Quá Khứ Còn Lại Gì đạt 335.000 lượt và Xa dẫn đầu với khoảng 500.000 lượt xem.

Như vậy, lượt xem của Buông Tay chỉ bằng khoảng 1/6 đến 1/9 so với 3 sân khấu còn lại, dù được đăng tải trong khoảng thời gian không quá chênh lệch. Đây cũng là tiết mục đang đứng cuối trong nhóm 4 màn trình diễn Công diễn 1 lên sóng tuần qua. Tranh luận quanh Buông Tay kéo theo một chi tiết đáng chú ý khi những sân khấu nhận phản ứng tiêu cực nhiều nhất từ đầu mùa đến nay đều có sự xuất hiện của dàn Anh Tài mùa 1.

BB Trần lại tiếp tục vướng tranh cãi về chất lượng các tiết mục tại Chông Gai

Trước đó, Biệt Đội Tái Xuất gồm BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê từng gây tranh cãi tại Công diễn Hội ngộ. Dù được chờ đợi nhờ lượng người hâm mộ sẵn có, các tiết mục của nhóm bị nhận xét tập trung nhiều vào tạo hình, biểu cảm và mảng miếng trình diễn, trong khi phần âm nhạc chưa đủ nổi bật.

Kết quả sau đó càng khiến cuộc bàn luận lan rộng. Biệt Đội Tái Xuất đạt 1.660 điểm, đứng thứ 2 trong 10 nhóm. BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh và Thanh Duy cũng cùng lọt Top 5 cá nhân. Khoảng cách giữa phản ứng dành cho tiết mục và thứ hạng cao làm dấy lên tranh luận về lợi thế fandom của những gương mặt từng tham gia mùa đầu tiên.

Đến Buông Tay , BB Trần và Duy Khánh tiếp tục góp mặt trong một sân khấu được xây dựng bằng concept mạnh, tạo hình nổi bật và nhiều lớp biểu diễn. Tuy nhiên, phần âm nhạc một lần nữa bị nhận xét chưa tương xứng với phần nhìn.

Người xem cho rằng cách làm sân khấu của hai thành viên mùa 1 như Duy Khánh, BB Trần bắt đầu tạo cảm giác quen thuộc, vẫn xoay quanh biểu cảm, vũ đạo và các đoạn tương tác

Một bộ phận người xem cho rằng cách làm sân khấu của hai thành viên mùa 1 bắt đầu tạo cảm giác quen thuộc, vẫn xoay quanh biểu cảm, vũ đạo và các đoạn tương tác. Trong khi đó, yếu tố mới của Buông Tay được cho là chủ yếu đến từ tạo hình và sự xuất hiện của Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền cùng Toki Thành Thỏ.

Ở chiều ngược lại, vẫn có khán giả bảo vệ Nhà Mỹ Nam vì phần lớn thành viên đều không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực ca hát hoặc vũ đạo. Nhóm ý kiến này cho rằng những hạn chế của tiết mục cần được đặt trong xuất phát điểm của từng người.

Hai lần liên tiếp nhận cùng một kiểu phản hồi, dàn Anh Tài mùa 1 tiếp tục trở thành những gương mặt được nhắc đến nhiều mỗi khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng.

Dù vậy, khi Buông Tay đang đứng cuối lượt xem và lời giải thích của BB Trần tiếp tục gây tranh cãi, dàn Anh Tài mùa 1 một lần nữa trở thành tâm điểm sau Công diễn 1. Sự chú ý hiện chuyển sang sân khấu tiếp theo, nơi các thành viên sẽ phải trả lời phản ứng của khán giả bằng chính phần trình diễn mới. Hai lần liên tiếp nhận cùng một kiểu phản hồi, dàn Anh Tài mùa 1 tiếp tục trở thành những gương mặt được nhắc đến nhiều mỗi khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng.

Ảnh: FBNV