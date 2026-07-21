Nam ca sĩ được chia 10% tài sản của người cha nổi tiếng cả nước: 19 tuổi đã hot, sở hữu 3.700 tỷ

Nam nghệ sĩ gây chú ý với khối tài sản khổng lồ, không cần trông chờ vào phần thừa kế từ gia đình.

Ngày 20/7, Tạ Đình Phong xác nhận cha là tài tử Tạ Hiền đã qua đời ở tuổi 89. Thời điểm nhận tin buồn, nam nghệ sĩ đang ở Đại lục chuẩn bị cho chặng tiếp theo của tour Evolution Nic Live. Anh sau đó gấp rút trở về nhà để lo hậu sự.

Sau sự ra đi của Tạ Hiền, câu chuyện phân chia tài sản trong gia đình họ Tạ nhanh chóng được bàn luận. Một số nguồn cho rằng cố nghệ sĩ cho 2 cháu trai 90% tài sản, tương đương khoảng 900 triệu HKD (3.024 tỷ đồng). Số tài sản này được đưa vào quỹ tín thác phát triển dành cho Lucas và Quintus. Trong đó Lucas năm nay 20 tuổi, đã trưởng thành nên có quyền nhận trực tiếp tiền giải ngân từ quỹ, còn phần của Quintus sẽ do Trương Bá Chi quản lý do cậu bé là trẻ vị thành niên, mới 16 tuổi.

10% còn lại được chia đều cho hai người con ruột của Tạ Hiền là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Tuy nhiên, nội dung di chúc và giá trị tài sản hiện chưa được gia đình xác nhận. Dù thực tế được thừa kế bao nhiêu, nam nghệ sĩ từ lâu đã có sự nghiệp và nguồn tài chính riêng.

Tạ Đình Phong - 20 tuổi mở 6 đêm concert riêng

Tạ Đình Phong bước vào showbiz từ năm 1996, khi mới 16 tuổi. Một năm sau, nam nghệ sĩ phát hành album tiếng Quảng Đông đầu tiên mang tên My Attitude.

Mái tóc dài, guitar điện cùng hình ảnh nổi loạn giúp Tạ Đình Phong nhanh chóng trở thành gương mặt khác biệt giữa thị trường Cantopop cuối thập niên 1990. Trong thời điểm các nam thần tượng chủ yếu theo đuổi phong cách thư sinh, anh chọn rock, trình diễn mạnh và thường xuyên xuất hiện trên sân khấu với cây đàn guitar.

Tạ Đình Phong bước vào showbiz từ năm 1996, khi mới 16 tuổi

Thói Quen Xấu là một trong những ca khúc đầu tiên giúp Tạ Đình Phong được chú ý trong thị trường âm nhạc. Đến năm 1999, album Cảm Ơn Tình Yêu Của Em 1999 đưa tên tuổi anh phủ rộng hơn tại thị trường Đại lục. Sau đó, Tạ Đình Phong liên tiếp sở hữu những ca khúc gắn với thời kỳ đỉnh cao như Bởi Vì Yêu Nên Yêu, VIVA, Ngọc Hồ Điệp và Người Da Vàng. Các sản phẩm này định hình màu sắc rock pha Cantopop, đồng thời đưa anh trở thành một trong những thần tượng nam nổi bật nhất của làng giải trí của thế hệ sau “Tứ đại thiên vương”.

Cảm Ơn Tình Yêu Của Em 1999 - ca khúc đưa tên tuổi Tạ Đình Phong phủ rộng hơn tại thị trường

Năm 2002, khi mới 21 tuổi, Tạ Đình Phong nhận giải Nghệ sĩ Hoa ngữ có doanh số cao tại World Music Awards. Thành tích đến chỉ khoảng 5 năm sau album đầu tay, đánh dấu giai đoạn tên tuổi nam ca sĩ phủ sóng mạnh tại nhiều thị trường sử dụng tiếng Hoa.

Độ nổi tiếng của Tạ Đình Phong thời kỳ này còn được thể hiện qua quy mô concert. Năm 2000, khi vừa tròn 20 tuổi, anh tổ chức liên tiếp 6 đêm conccert - VIVA Live - tại Hong Kong Coliseum. Nam nghệ sĩ được ghi nhận là ca sĩ trẻ nhất mở liền 6 đêm concert tại địa điểm biểu diễn nổi tiếng này.

Năm 2000, khi vừa tròn 20 tuổi, Tạ Đình Phong đã tổ chức liên tiếp 6 đêm concert

Sau giai đoạn phát triển mạnh về âm nhạc, Tạ Đình Phong dần chuyển trọng tâm sang điện ảnh. Anh lần lượt nhận giải Diễn viên mới xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc và đến năm 2011 giành Ảnh đế Kim Tượng với vai diễn trong Kẻ Chỉ Điểm.

Việc đóng phim dày đặc khiến các sản phẩm âm nhạc và concert cá nhân của Tạ Đình Phong ngày càng thưa dần. Tuy nhiên, quãng nghỉ kéo dài hơn hai thập kỷ không khiến sức bán vé của anh suy giảm khi trở lại.

Trở lại sau 25 năm, vé bán hết trong 15 phút, khối tài sảng 3700 tỷ choáng ngợp

Tháng 4/2025, Tạ Đình Phong trở lại thị trường concert bằng tour Evolution Nic Live. Đây là lần đầu anh tổ chức concert cá nhân sau khoảng 25 năm. Chặng mở màn tại sân vận động Kai Tak ban đầu chỉ có 2 đêm nhưng được nâng lên 4 đêm từ ngày 24-27/4, toàn bộ vé bán hết trong 15 phút. Đến Quảng Châu, 3 đêm concert tiếp tục thu hút 101.700 khán giả, mang về hơn 110 triệu nhân dân tệ từ vé và tài trợ, tương đương hơn 400 tỷ đồng.

Tháng 4/2025, Tạ Đình Phong trở lại thị trường concert bằng tour Evolution Nic Live. Đây là lần đầu anh tổ chức concert cá nhân sau khoảng 25 năm

Tour sau đó đi qua nhiều sân vận động tại Đại lục, gần nhất là 2 đêm ở Trịnh Châu ngày 11-12/7. Chặng Thanh Đảo dự kiến diễn ra ngày 25-26/7, chỉ vài ngày sau khi gia đình thông báo tin Tạ Hiền qua đời.

Bên cạnh doanh thu concert, đời tư và khối tài sản riêng của Tạ Đình Phong cũng được chú ý. Nam nghệ sĩ kết hôn với Trương Bá Chi vào năm 2006. Hai người có hai con trai là Lucas, sinh năm 2007, và Quintus, sinh năm 2010, trước khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm vào năm 2011. Sau ly hôn, cả hai thống nhất cùng chăm sóc các con.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong có cuộc hôn nhân nổi tiếng và nhiều ồn ào

Hai con trai cũng là những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong thông tin phân chia tài sản của Tạ Hiền. Một số nguồn cho rằng tài tử kỳ cựu dành phần lớn gia sản cho Lucas và Quintus, trong khi Tạ Đình Phong chỉ nhận một phần nhỏ. Tuy nhiên, nội dung di chúc và tỷ lệ thừa kế hiện chưa được gia đình xác nhận. Sau cuộc hôn nhân với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong nối lại tình cảm với Vương Phi vào năm 2014. Cặp đôi duy trì mối quan hệ kín tiếng và hiếm khi công khai nói về đời tư.

Nhiều nguồn truyền thông ước tính nam nghệ sĩ hiện sở hữu khoảng 143 triệu USD, tương đương hơn 3.700 tỷ đồng. Ngoài thu nhập từ ca hát, đóng phim, quảng cáo và concert, Tạ Đình Phong còn sớm tham gia kinh doanh. Năm 2003, khi mới 23 tuổi, anh thành lập Post Production Office, công ty chuyên thực hiện kỹ xảo, dựng phim và hậu kỳ cho quảng cáo, điện ảnh và chương trình truyền hình. Tạ Đình Phong từng giữ kín vai trò người sáng lập trong thời gian đầu. Công ty sau đó mở rộng hoạt động tại khắp Trung Quốc, đồng thời tham gia nhiều dự án cho các thương hiệu lớn.

Bên cạnh doanh thu concert, khối tài sản riêng của Tạ Đình Phong được đồn đoán có giá trị lên đến 3700 tỷ đồng

Nam nghệ sĩ còn phát triển thương hiệu ẩm thực Chef Nic, thực hiện chương trình truyền hình, kinh doanh thực phẩm và tổ chức các sự kiện kết hợp âm nhạc với nấu ăn. Bên cạnh đó, anh duy trì nguồn thu từ bản quyền âm nhạc, hợp đồng quảng cáo, phim điện ảnh và các chương trình giải trí. Ở tuổi 45, Tạ Đình Phong vẫn hoạt động đồng thời trong nhiều lĩnh vực. Anh tiếp tục đóng phim hành động, tham gia sản xuất, điều hành các dự án kinh doanh và trở lại tổ chức concert sân vận động sau hơn hai thập kỷ.

Ở tuổi 45, Tạ Đình Phong vẫn hoạt động đồng thời trong nhiều lĩnh vực, duy trì sự nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực.

Đây cũng là lý do được truyền thông đưa ra khi Tạ Hiền được cho là chỉ để lại một phần nhỏ tài sản cho con trai. Dù con số 143 triệu USD mới dừng ở mức ước tính, các thương vụ cổ phần từng được công bố cùng nguồn thu từ điện ảnh, âm nhạc, concert và kinh doanh cho thấy Tạ Đình Phong đã sở hữu nền tảng tài chính riêng từ nhiều năm trước.

Ảnh: Weibo