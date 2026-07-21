Sao hạng S Việt Nam vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: "Linh hồn" của loạt chương trình Anh Trai - Em Xinh, có duy nhất khuyết điểm

Việc sao Việt này lọt top đề cử đẹp nhất thế giới gây bất ngờ.

Chiều 21/7, cộng đồng mạng bất ngờ khi Trấn Thành xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 của TC Candler. Đây là bảng xếp hạng thường niên được chuyên trang độc lập này công bố vào dịp cuối năm, tổng hợp từ hàng triệu lượt bình chọn trên toàn cầu dựa trên nhiều tiêu chí như sự hài hòa của gương mặt, thần thái, cống hiến và dấu ấn cá nhân.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Trấn Thành từ lâu đã được xem là một trong những ngôi sao hạng S hiếm hoi của showbiz Việt, sở hữu sức ảnh hưởng trải dài từ truyền hình, điện ảnh cho tới các chương trình giải trí đình đám.

rấn Thành xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 của TC Candler

Đầu năm 2026, Trấn Thành tiếp tục củng cố vị thế của mình khi tổng doanh thu cộng dồn từ các bộ phim điện ảnh do anh đạo diễn và sản xuất chính thức vượt mốc 2.000 tỷ đồng. Thành tích này được thiết lập sau chuỗi 5 dự án liên tiếp thống lĩnh phòng vé mỗi dịp Tết gồm Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và mới nhất là Thỏ Ơi.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật kể từ khi giành giải Ba cuộc thi Én Vàng năm 2006, Trấn Thành xây dựng được vị thế hiếm có trong làng giải trí Việt Nam. Anh là MC hàng đầu, nghệ sĩ giải trí có sức ảnh hưởng lớn, nhà sản xuất điện ảnh sở hữu chuỗi phim trăm tỷ và cũng là gương mặt bảo chứng cho tỷ suất người xem của hàng loạt chương trình truyền hình. Từ gameshow, truyền hình thực tế cho tới điện ảnh, hầu hết những dự án có sự xuất hiện của Trấn Thành đều tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Ngôi sao hạng S của showbiz Việt

Thành công trong sự nghiệp cũng mang về cho nam nghệ sĩ khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Công chúng nhiều lần chứng kiến Trấn Thành xuất hiện cùng những mẫu đồng hồ xa xỉ trị giá hàng tỷ đồng, sở hữu bộ sưu tập nước hoa hiếm cùng nhiều bất động sản giá trị. Khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh Trấn Thành dẫn dắt những chương trình âm nhạc ăn khách như Rap Việt, Ca Sĩ Mặt Nạ, Our Song Vietnam và đặc biệt là hệ sinh thái Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi hay mới nhất là Tinh Hà Say Hi.

Ở các chương trình này, Trấn Thành không đơn thuần đảm nhận vai trò MC mà còn được nhiều khán giả xem là "linh hồn" của chương trình, nhất là vũ trụ Anh Trai - Em Xinh Say Hi. Khả năng kết nối nghệ sĩ, làm chủ sân khấu và tạo cảm xúc giúp anh trở thành mắt xích quan trọng trong thành công của loạt show.

Trấn Thành là linh hồn của vũ trụ Anh Trai - Em Xinh Say Hi

Đáng chú ý, Trấn Thành thường xuyên đưa ra những nhận xét mang tính chuyên môn về cấu trúc bài hát, bản phối, cách xử lý thanh nhạc cũng như tư duy biểu diễn. Đây là điều không phải MC nào cũng có thể làm được. Nhiều nghệ sĩ trong nghề cũng đánh giá anh sở hữu khả năng cảm thụ âm nhạc tốt, hiểu cách vận hành của một ca khúc đại chúng và có gu thẩm mỹ âm nhạc nhạy bén.

Trấn Thành giới thiệu TiA Hải Châu khiến nhiều khán giả bất ngờ vì lỡ bỏ quên 1 tài năng

Trấn Thành rất cổ vũ cho nghệ sĩ trẻ

Khó ai có thể phủ nhận Trấn Thành dành tình yêu đặc biệt cho âm nhạc. Trấn Thành thường xuyên chia sẻ nhạc mới mà bản thân nghe, giúp các đồng nghiệp lan tỏa sản phẩm đến với nhiều khán giả. Mới đây, Trấn Thành giới thiệu sản phẩm mới của TiA Hải Châu (nữ ca sĩ sở hữu hit Ai Đưa Em Về), khiến nhiều khán giả bất ngờ vì lỡ "lãng quên" 1 ca sĩ thực lực của Vbiz. Nam nghệ sĩ còn đích thân đến concert của nghệ sĩ Gen Z GREY D, vào hậu trường cổ vũ và đăng bài viết dài khen ngợi.

Trong nhiều năm qua, Trấn Thành liên tục gây chú ý với các màn cover trên sân khấu lẫn mạng xã hội. Những tiết mục như Cánh Hồng Phai, Lại Gần Hôn Anh hay các màn song ca cùng Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Lương Bích Hữu đều thu hút hàng triệu lượt xem. Nam nghệ sĩ cũng thường xuyên đăng tải các video hát tại nhà, thậm chí đầu tư dàn âm thanh trị giá hàng tỷ đồng chỉ để phục vụ niềm đam mê ca hát. Khả năng thuộc bài nhanh, cảm nhận được nhiều dòng nhạc ở nhiều thế hệ khác nhau cùng lối thể hiện giàu cảm xúc giúp Trấn Thành dễ dàng chạm tới người nghe.

Trấn Thành từng ra mắt MV Chưa Đủ Để Giữ Em

Trấn Thành mua dàn âm thanh xịn, thường xuyên hát tại nhà và đăng clip cover các ca khúc hot

Trấn Thành còn từng phát hành MV Nói Chia Tay Thật Khó cùng Thùy Chi vào năm 2020 hay Chưa Đủ Để Giữ Em vào năm 2022. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở những dự án hợp tác hoặc thử sức đơn lẻ. Cho đến nay, công chúng vẫn chưa từng thấy Trấn Thành phát hành một album hoàn chỉnh, EP hay tổ chức liveshow âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tuy nhiên, giọng hát lại là 1 khuyết điểm của Trấn Thành. Dù được khen về tư duy cảm thụ âm nhạc, nhưng Trấn Thành cũng nhiều lần nhận ý kiến trái chiều liên quan đến kỹ thuật thanh nhạc. Một bộ phận khán giả cho rằng nam nghệ sĩ có xu hướng hát quá cảm xúc, đôi khi rơi vào trạng thái "over-singing". Việc lấy hơi, kiểm soát lực hát hay xử lý các nốt cao cũng thường xuyên trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Trấn Thành rất yêu âm nhạc, hiểu âm nhạc và sở hữu khả năng cảm âm tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh có nền tảng thanh nhạc đủ mạnh. Không ít khán giả cho rằng Trấn Thành cứ thoải mái hát vì đam mê, nhưng không nên chuyển hướng theo đuổi sự nghiệp ca sĩ chuyên nghiệp.

Khán giả cho rằng Trấn Thành cứ thoải mái hát vì đam mê, nhưng không nên chuyển hướng theo đuổi sự nghiệp ca sĩ chuyên nghiệp

Nam nghệ sĩ cũng hiểu rất rõ đâu là thế mạnh lớn nhất của bản thân và cũng hiểu giới hạn mà mình khó có thể vượt qua. Ở thời điểm hiện tại, việc theo đuổi hình ảnh ca sĩ chuyên nghiệp đồng nghĩa với việc bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với những nghệ sĩ được đào tạo bài bản và dành trọn sự nghiệp cho âm nhạc. Đó là cuộc chơi nhiều rủi ro nhưng chưa chắc mang lại hiệu quả tương xứng với thương hiệu cá nhân mà anh đã gây dựng.

Trấn Thành rất biết cách chọn nhạc cho phim của mình, điển hình như Dù Cho Tận Thế - hit lớn của Erik là nhạc phim Bộ Tứ Báo Thủ (2024)

Điện ảnh mới là lĩnh vực Trấn Thành đang sở hữu lợi thế tuyệt đối. Từ Bố Già đến Mai, Nhà Bà Nữ, Bộ Tứ Báo Thủ hay Thỏ Ơi, anh liên tục chứng minh khả năng tạo ra những tác phẩm có giá trị thương mại rất lớn. Trấn Thành lựa chọn đưa tình yêu dành cho âm nhạc vào chính các dự án điện ảnh. Những ca khúc nhạc phim luôn được đầu tư kỹ lưỡng, góp phần quan trọng vào thành công chung của mỗi tác phẩm. Anh cũng cho thấy sự nhạy bén khi lựa chọn giọng ca phù hợp để thể hiện các OST như Cha Già Rồi Đúng Không (Bố Già), Sau Lời Từ Khước (Mai) hay Dù Cho Tận Thế (Bộ Tứ Báo Thủ), đều là những ca khúc tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Âm nhạc luôn hiện diện trong thế giới nghệ thuật của Trấn Thành. Anh thích đứng gần âm nhạc, sống cùng âm nhạc, kết nối âm nhạc với công chúng.