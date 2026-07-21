Người Jennie (BLACKPINK) chia tay vào mùa hè

Jennie và tình trường toàn mỹ nam lại trở thành tâm điểm sau thông báo dự án âm nhạc mới.

Mới đây, Jennie đã tung poster chính thức cho sản phẩm âm nhạc mới mang tên Less than a LOVER. Điều khiến người hâm mộ bất ngờ là phần credit trên poster chỉ xuất hiện duy nhất một cái tên: Jennie. Từ đạo diễn, biên kịch đến âm nhạc, nữ idol đều tự mình đảm nhận. Chỉ với vài dòng giới thiệu ngắn gọn, Jennie cho thấy đây sẽ là một trong những dự án mang đậm dấu ấn cá nhân nhất của cô từ trước đến nay.

Loạt hình ảnh về MV mới của Jennie

Đáng chú ý nhất là câu nói được Jennie liên tục chia sẻ khi quảng bá sản phẩm: "The summer I chose to pause the love story" (Tạm dịch: "Mùa hè em chọn tạm dừng câu chuyện tình yêu"). Dòng tagline này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận bởi gợi mở về nội dung chính của sản phẩm âm nhạc mới.

Jennie tự mình sáng tác, đạo diễn MV mới

Trước đó, Jennie cũng đăng tải lên Instagram Story một tấm ảnh Polaroid ghi lại khoảnh khắc cô tựa đầu đầy tình cảm lên vai một người đàn ông giấu mặt. Nhiều người hâm mộ nhanh chóng tìm ra danh tính nam chính được cho là Nah Kai - người mẫu sinh năm 2002, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) và hiện đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.

Ảnh Jennie tựa đầu trai lạ gây chú ý

Từ những chi tiết này, không ít khán giả bắt đầu đặt câu hỏi: "Jennie đã chia tay ai vào mùa hè?", nhất là khi Less than a LOVER là ca khúc do chính nữ ca sĩ sáng tác.

Nhìn lại chuyện tình cảm của Jennie, nữ thần tượng từng vướng tin hẹn hò với ba ngôi sao hạng A của Kpop, trong đó có những mối quan hệ được xác nhận hoặc sở hữu nhiều bằng chứng khiến công chúng tin tưởng.

Jennie và Kai xác nhận mối quan hệ vào tháng 1/2019 sau khi bị Dispatch công bố hình ảnh hẹn hò bí mật

Cặp đôi thông báo đường ai nấy đi chỉ sau 25 ngày kể từ thời điểm công khai

Đầu tiên là Kai (EXO). Jennie và Kai xác nhận mối quan hệ vào tháng 1/2019 sau khi bị Dispatch công bố hình ảnh hẹn hò bí mật. Tuy nhiên, cặp đôi thông báo đường ai nấy đi chỉ sau 25 ngày kể từ thời điểm công khai. Theo mốc thời gian này, Jennie và Kai chia tay vào đầu năm, vì vậy nhiều người hâm mộ loại trừ khả năng đây là nguồn cảm hứng cho câu chuyện "chia tay vào mùa hè".

Jennie và G-Dragon là tiền bối hậu bối thân thiết nhiều năm

Tiếp theo là G-Dragon. Năm 2021, Dispatch tiếp tục đưa tin Jennie bí mật hẹn hò đàn anh cùng công ty. Dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, đây vẫn là mối quan hệ được đông đảo công chúng tin tưởng bởi sự thân thiết kéo dài nhiều năm, từ trước cả khi Jennie ra mắt cùng BLACKPINK.

Đến đầu năm 2022, nhiều tin đồn cho rằng Jennie và G-Dragon đã chia tay sau khi cư dân mạng phát hiện chị gái G-Dragon bỏ theo dõi Jennie trên Instagram

Đến đầu năm 2022, nhiều tin đồn cho rằng Jennie và G-Dragon đã chia tay sau khi cư dân mạng phát hiện chị gái G-Dragon bỏ theo dõi Jennie trên Instagram. Bên cạnh đó, những năm gần đây, G-Dragon vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với BLACKPINK nhưng được cho là có khoảng cách rõ rệt với Jennie. Đáng chú ý, vào tháng 5/2022, Jennie tiếp tục trở thành tâm điểm khi loạt ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc hẹn hò với V (BTS) bị rò rỉ trên mạng, từ ảnh đồ đôi cho đến hình ảnh cả hai dạo chơi tại đảo Jeju.

Jennie và V bị leak ảnh hẹn hò vào tháng 5/2022

Tốn nhiều giấy mực của truyền thông nhất vẫn là chuyện tình cảm giữa Jennie và V. Kể từ khi những bức ảnh đầu tiên bị rò rỉ vào năm 2022, cả hai liên tục bị người hâm mộ soi ra nhiều "hint" hẹn hò. Đến tháng 5/2023, Jennie và V bị bắt gặp nắm tay đi dạo tại Paris. Dù chuyện tình cảm gần như đã quá rõ ràng trong mắt công chúng, cả hai vẫn chưa từng chính thức lên tiếng.

Jennie và V công khai nắm tay ở Pháp

Đến tháng 12/2023, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jennie và V đã chia tay ngay trước thời điểm nam thần tượng nhập ngũ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, cộng đồng mạng vẫn liên tục chỉ ra những chi tiết được cho là "ám chỉ" lẫn nhau giữa hai ngôi sao, khiến tin đồn tình cảm chưa bao giờ thực sự hạ nhiệt.

Hiện tại, việc Jennie và V còn hẹn hò hay đã chính thức kết thúc mối quan hệ vẫn là dấu hỏi lớn. Cả hai đều tập trung cho sự nghiệp riêng, Jennie bận rộn với các dự án cá nhân trong khi V cùng BTS đang thực hiện chuyến lưu diễn thế giới. Dẫu vậy, chuyện tình cảm của hai ngôi sao vẫn luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Jennie có sự nghiệp solo cực bận rộn hậu rời YG

V đang tất bật chạy tour cùng BTS, mới đây còn gây bão ở World Cup

Nhìn lại cả ba mối quan hệ từng được công chúng nhắc đến của Jennie, không có trường hợp nào thật sự trùng khớp với chi tiết "chia tay vào mùa hè" mà nữ ca sĩ hé lộ trong chiến dịch quảng bá Less than a LOVER . Vì vậy, nguồn cảm hứng đằng sau câu hát này vẫn chưa được tiết lộ rõ ràng.

Nội dung đầy đủ của MV và thông điệp mà nữ nghệ sĩ muốn truyền tải sẽ phải chờ đến ngày 24/7 mới có lời giải đáp

Đây cũng mới chỉ là một chi tiết được Jennie hé lộ trước ngày phát hành. Nội dung đầy đủ của MV và thông điệp mà nữ nghệ sĩ muốn truyền tải sẽ phải chờ đến ngày 24/7 mới có lời giải đáp. Việc các nghệ sĩ đưa trải nghiệm hoặc cảm xúc cá nhân vào âm nhạc là điều không hiếm gặp, nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi chi tiết đều phản ánh chính xác một câu chuyện có thật. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, rất khó để đưa ra kết luận về việc câu chuyện "mùa hè tạm dừng tình yêu" có liên quan đến bất kỳ mối quan hệ nào trong quá khứ của Jennie.