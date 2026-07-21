Không danh không phận, đây là thứ Jung Kook (BTS) nhận lại từ "mập mờ" của mình

Jung Kook ơi đồng ý đi, có người mê anh không thể giấu nổi nữa rồi!

Có những mối quan hệ chẳng cần danh phận nhưng ai nhìn vào cũng biết là "có gì đó". Balenciaga và Jung Kook chính là một ví dụ như vậy. Dù chưa từng công bố vai trò đại sứ thương hiệu, nhà mốt Pháp vẫn nhiều lần dành cho em út BTS những đãi ngộ chẳng khác gì "con cưng". Và concert ARIRANG World Tour tại Paris vừa qua chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Hai đêm diễn 17-18/7 tại sân vận động Stade de France không chỉ đánh dấu một trong những điểm dừng chân bùng nổ nhất của tour diễn châu Âu, mà còn giống như một sàn runway khổng lồ dành riêng cho BTS.

Riêng Jung Kook, dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Sáng tạo Pierpaolo Piccioli, đội ngũ của Balenciaga đã âm thầm chuẩn bị cho em út BTS một trong những màn hợp tác công phu và chỉn chu nhất từ trước đến nay.

5 looks, 3 chương concert và màn "tỏ tình" công khai từ Balenciaga

Mới đây, thông qua Instagram chính thức, Balenciaga cho đăng tải chuỗi stories, xác nhận màn kết hợp được xây dựng từ những chi tiết mang tính biểu tượng của hãng, đi cùng dấu ấn cá nhân của Jung Kook, hoàn thiện bằng hệ phụ kiện gồm Venom Boots, kính Boomerang Cat và loạt trang sức đặc trưng.

Lấy cảm hứng từ hai bộ sưu tập Thu/Đông 2026 và Xuân/Hè 2027 dưới thời Giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli, 5 thiết kế được tái cấu trúc để phù hợp với 3 chương của concert ARIRANG, đồng thời phản ánh phong cách trình diễn mạnh mẽ, giàu năng lượng của nam ca sĩ.

Với một fashion house vốn khá tiết chế trong việc quảng bá nghệ sĩ, việc đăng tải hẳn một bộ ảnh và thông cáo riêng cho Jung Kook được xem là động thái đặc biệt. Điều đó càng khiến cộng đồng thời trang thêm tin rằng Balenciaga dành cho anh sự ưu ái chẳng khác nào một đại sứ toàn cầu.

Ở phần mở màn concert, Jung Kook xuất hiện trong bộ trang phục da đen với quần nhiều đai, áo khoác cổ cao và găng tay moto đính kim loại - những chi tiết lấy cảm hứng từ chiếc túi biểu tượng Le City của Balenciaga. Tổng thể được hoàn thiện bằng đôi Venom Boots, kính Boomerang Cat cùng loạt trang sức BB Icon và DIY Pin Necklace, tạo nên hình ảnh gai góc, mạnh mẽ đúng tinh thần sân khấu.

Khi concert chuyển sang phần thứ hai, Balenciaga đưa ngôn ngữ oversized đặc trưng của thương hiệu lên sân khấu. Trong đêm diễn đầu tiên, Jung Kook diện áo khoác denim đính đinh tán Le City phối cùng áo thun tie-dye và quần jeans rộng. Sang đêm thứ hai, anh thay bằng một set đồ da đen với quần XXL, găng tay opera và áo dáng hộp thêu logo Balenciaga cùng số 10 - con số gắn liền với địa chỉ lịch sử của nhà mốt tại đại lộ George V, Paris.

Đến chặng cuối của concert, Balenciaga tiếp tục gây bất ngờ khi "nâng cấp" merchandise của tour diễn thành các thiết kế mang đậm DNA thời trang. Chiếc hoodie ở đêm đầu và áo phông ở đêm thứ hai đều được xử lý theo hiệu ứng bạc màu, distressed, kết hợp logo Balenciaga, tên Jung Kook, tên album ARIRANG, các thành phố trong tour châu Âu và năm 2026 bằng nhiều kỹ thuật như in lụa, nhuộm và đắp vải.

Độ cưng chiều của Balenciaga không chỉ dừng lại ở những khung hình lộng lẫy trên sân khấu, mà còn nằm ở những chi tiết ẩn sâu bên trong lớp trang phục. Andrea Ramírez - thành viên thuộc đội ngũ thiết kế trang phục custom cho Jung Kook đợt này - đã hé lộ cận cảnh chiếc áo khoác da với phần nhãn mác được may riêng dòng chữ: "BALENCIAGA FOR JUNGKOOK" .

Soi kỹ trang cá nhân của nữ designer, hoá ra, người trực tiếp tham gia hoàn thiện những bộ trang phục xa xỉ cho em út BTS lại chính là một ARMY chính hiệu. Chẳng những đem được tài năng thiết kế phục vụ cho thần tượng mà còn được trực tiếp mặc chúng, màn "đu idol" tầm cỡ của cô nàng cá tính này đúng là không dễ gì bắt chước.

Balenciaga đã "crush" Jung Kook từ lâu

Nếu theo dõi hành trình thời trang của Jung Kook, đây không phải lần đầu Balenciaga dành cho anh những đãi ngộ đặc biệt. Năm 2023, Jung Kook trở thành idol K-pop đầu tiên xuất hiện trên bìa chính của Dazed UK trong một bộ ảnh được thực hiện cùng Balenciaga. Điều đáng chú ý là thời điểm ấy, nam ca sĩ không hề là đại sứ thương hiệu.

Đó cũng là thời điểm nhiều người nhận ra Balenciaga đã dành cho Jung Kook những ưu ái vượt ngoài khuôn khổ một mối quan hệ hợp tác thông thường. Việc xuất hiện trên số tháng 9 - số báo quan trọng nhất năm của Dazed - gần như là lời khẳng định cho sức hút đặc biệt của nam ca sĩ trong mắt nhà mốt Pháp, mở đầu cho chuỗi lần xuất hiện dày đặc của Jung Kook trong các thiết kế của thương hiệu này.

Từ sân bay, lịch trình cá nhân cho đến sân khấu biểu diễn, Balenciaga luôn là một trong những thương hiệu xuất hiện thường trực trong tủ đồ của em út BTS. Sau màn đầu tư khủng tại Paris mới đây, người hâm mộ lại càng có lý do để chờ đợi một thông báo chính thức giữa hai cái tên này.

Có thể nói, hiếm có tour diễn nào mà cả bảy thành viên đều nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ những nhà mốt hàng đầu thế giới như BTS. Không riêng Jung Kook, cả nhóm đều bước lên sân khấu Paris trong những thiết kế được các nhà mốt đầu tư riêng.

Là đại sứ của Givenchy, SUGA tiếp tục theo đuổi hình ảnh tối giản nhưng sắc sảo với các thiết kế mang tinh thần tailoring hiện đại. Bộ đôi RM và Jin cùng xuất hiện trong những bộ suit may đo của Gucci, song mỗi người lại mang một màu sắc khác nhau: RM thiên về vẻ nam tính, phóng khoáng, trong khi Jin giữ đúng hình tượng quý ông lịch lãm vốn đã trở thành dấu ấn của anh.

Ở phía các đại sứ lâu năm của những "ông lớn" nước Pháp, Jimin tiếp tục khẳng định sự gắn kết với Dior bằng những thiết kế thanh lịch, mềm mại nhưng vẫn đậm chất haute couture. j-hope, với vai trò đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung qua bộ trang phục may đo riêng, còn V vẫn trung thành với phong cách cổ điển, lãng tử trong các thiết kế được Celine lên kế hoạch chuẩn bị đến nửa năm.

Ảnh: Instagram