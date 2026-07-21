Phong độ của ngôi sao bóng đá này khiến ai nhìn cũng bị mê hoặc.

Trận chung kết World Cup 2026 không chỉ là tâm điểm của người hâm mộ bóng đá mà còn trở thành sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám trong cả lĩnh vực thể thao lẫn giải trí. Bên cạnh những màn trình diễn nghẹt thở trên sân cỏ, khán đài cũng liên tục trở thành tâm điểm với sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng.

Trong số đó, Sergio Ramos là cái tên thu hút sự chú ý không hề thua kém các cầu thủ đang thi đấu. Ngôi sao bóng đá người Tây Ban Nha xuất hiện cùng dàn cầu thủ huyền thoại vô địch World Cup 2010 như Iker Casillas, Andres Iniesta, Carles Puyol, Xavi Hernandez... lập tức khiến mạng xã hội "dậy sóng" bởi phong độ ở tuổi 40 cuốn hút chẳng khác nào một tài tử điện ảnh. Mỗi khoảnh khắc anh lọt vào ống kính đều nhanh chóng lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước ngoại hình ngày càng phong độ của cựu trung vệ đình đám ngày nào trên sân cỏ. Danh thủ sinh năm 1986 còn là người trực tiếp mang chiếc cúp vàng từ khu vực hậu trường ra sân và đặt lên bục trao giải trước khi các nhà vô địch bước lên nhận danh hiệu.

Sergio Ramos xuất hiện đầy ấn tượng tại trận Chung kết World Cup 2026. (Nguồn: Instagram)

Sergio Ramos ghi điểm tuyệt đối với phong cách lịch lãm và nam tính. Cựu trung vệ người Tây Ban Nha diện bộ suit đen may đo vừa vặn, kết hợp cùng áo sơ mi trắng và cà vạt chấm bi đỏ, tạo điểm nhấn nổi bật trên tổng thể tối giản. Bộ suit ôm gọn cơ thể càng làm nổi bật vóc dáng săn chắc, bờ vai rộng và thân hình vạm vỡ đã trở thành "thương hiệu" của Ramos suốt nhiều năm qua. Ở độ tuổi 40, anh khiến nhiều người phải nể phục khi vẫn giữ được cơ thể cân đối và rắn rỏi, đôi chân khỏe khoắn cùng phong thái tự tin trong từng bước đi.

Vẻ ngoài lịch lãm, phong độ khiến người xem khó rời mắt của Ramos.

Mái tóc slick back vuốt ngược gọn gàng kết hợp bộ râu được cắt tỉa chỉn chu càng làm nổi bật vẻ phong trần, lịch lãm của Ramos. Ngay cả khi chỉ sải bước trên sân và nâng chiếc cúp vàng danh giá, Ramos vẫn toát lên thần thái của một biểu tượng bóng đá chưa bao giờ đánh mất sức hút. Cặp kính đen cùng những biểu cảm cool ngầu giúp diện mạo nam cầu thủ thêm phần cuốn hút. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến loạt hình xăm làm nên thương hiệu của anh, hoàn thiện vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa chất chuẩn quý ông.

Giao diện nam tính, cool ngầu của Ramos sáng bừng trên khán đài.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ, Sergio Ramos còn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình điển trai chẳng hề kém cạnh các ngôi sao giải trí. Với chiều cao 1m84, bờ vai rộng cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, cựu đội trưởng tuyển Tây Ban Nha luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Dù khoác lên mình bộ suit lịch lãm hay diện trang phục thể thao, Ramos vẫn giữ vững phong độ cuốn hút. Không ít lần anh được ví như một người mẫu nhờ thần thái tự tin cùng ngoại hình ấn tượng. Nam cầu thủ còn bảnh đến độ những kiểu tóc vuốt đẹp mắt của anh từng trở thành hình mẫu một thời của nam giới.

Visual thời trẻ khiến người hâm mộ "đổ rạp" của Ramos.

Điều đáng ngưỡng mộ là ở tuổi 40, Ramos vẫn duy trì chế độ tập luyện vô cùng nghiêm ngặt. Anh thường xuyên chia sẻ những buổi tập cường độ cao với tạ, cardio, boxing và các bài tập tăng sức bền để giữ thể trạng đỉnh cao. Nhờ vậy, thân hình của ngôi sao Real Madrid một thời vẫn săn chắc với cơ bắp nổi rõ, vòng eo gọn và cơ bụng 6 múi sắc nét. Phong độ gần như không đổi theo thời gian giúp Ramos vẫn được xem là một trong những cầu thủ quyến rũ nhất mọi thời đại, chứng minh sức hút của anh vượt xa khuôn khổ sân cỏ.

Hình thể ấn tượng ở tuổi 40 của Ramos.

Phong cách nam tính và bảnh bao của ngôi sao bóng đá người Tây Ban Nha.

Ảnh: Instagram.