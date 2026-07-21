Nam chính giấu mặt của Jennie lộ diện: "Hồng hài nhi" 2K2 cùng tên với người yêu cũ, chất liệu bạn trai đậm đặc từng centimet

Danh tính chàng trai xuất hiện cạnh Jennie cuối cùng cũng được hé lộ, kéo theo loạt chi tiết thú vị về profile lẫn ngoại hình.

Sau nhiều ngày khiến cộng đồng fan "đoán già đoán non", danh tính chàng trai xuất hiện bên cạnh Jennie trong 2 teaser đầu tiên của của ca khúc Less Than A Lover cuối cùng cũng được hé lộ trong poster mới nhất lên sóng đêm 20/7.

Không phải một diễn viên nổi tiếng hay idol đình đám, đồn đoán của cộng đồng người hâm mộ đã hoàn toàn chính xác khi gọi tên "nam chính" lần này của Jennie: Nah Kai - nam người mẫu đến từ Đài Loan (Trung Quốc), đang hoạt động tích cực tại Seoul.

Trước đó, việc thành viên cốt cán của ODDATELIER, photographer Kim Hee June và Visual Director của BLACKPINK đồng loạt nhấn theo dõi tài khoản cá nhân của Nah Kai, là cơ sở để người hâm mộ khoanh vùng chính xác gương mặt sẽ cùng Jennie hoàn thiện bộ visual cho bản tình ca mới nhất.

Sinh năm 2002, Kai sở hữu chiều cao 180 cm cùng vóc dáng mảnh mai, thư sinh đặc trưng của các người mẫu high fashion. Tuy nhiên, điều giúp anh ghi điểm lại không chỉ nằm ở tỷ lệ cơ thể mà ở gương mặt mang đậm chất điện ảnh.

Đôi mắt to long lanh, sống mũi cao, đường nét mềm mại cùng mái tóc bồng bềnh tạo nên hình tượng vừa ngây thơ vừa lãng tử của các tài tử vùng Đông Á. Không ít cư dân mạng thừa nhận đã đổ gục trước anh chàng vì visual đúng chuẩn "chất liệu bạn trai", càng nhìn càng có cảm giác dễ chịu và gần gũi.

Sở hữu gương mặt búng ra sữa nhưng thần thái trước ống kính lại vô cùng cuốn hút. Nah Kai dù chưa phải cái tên quá quen thuộc với công chúng quốc tế, Kai là gương mặt người mẫu tiềm năng đang được giới thời trang Hàn Quốc chú ý.

Anh từng gây chú ý khi xuất hiện trong chiến dịch Low Classic Spring 2026, nơi visual mang hơi hướng vintage cùng phong thái tối giản giúp Kai nhanh chóng trở thành tâm điểm. Bên cạnh đó, nam người mẫu cũng góp mặt trong nhiều dự án của các thương hiệu thời trang và tạp chí, điển hình như BVLGARI trên ARENA Korea, xây dựng hình ảnh theo phong cách clean, nghệ thuật và giàu tính điện ảnh.

Khác với vẻ sắc lạnh ở nhiều mẫu nam, Kai theo đuổi hình tượng mềm mại, thư sinh với ánh mắt biết kể chuyện. Đây cũng là lý do anh được đánh giá rất phù hợp với những concept tình yêu mang màu sắc hoài niệm.

Trong teaser mới của Less Than A Lover, Jennie và Kai xuất hiện như một cặp đôi đang yêu. Những bức ảnh Polaroid, cái ôm nhẹ hay ánh mắt nhìn nhau đều được xây dựng theo phong cách tối giản nhưng giàu cảm xúc.

Sự xuất hiện của Kai nhanh chóng nhận về nhiều lời khen bởi chemistry tự nhiên với Jennie, đặc biệt là phong thái được đánh giá mang màu sắc rất phù hợp với phong cách đời thường của nữ idol đình đám.

Các phản ứng đầu tiên của công chúng cũng cho rằng việc lựa chọn một người mẫu thay vì một ngôi sao nổi tiếng giúp người xem tập trung nhiều hơn vào câu chuyện mà Jennie muốn kể, thay vì bị phân tán bởi danh tiếng của bạn diễn.

Không chỉ gây chú ý với việc hé lộ nam chính, Less Than A Love còn là sản phẩm mang đậm dấu ấn của Jennie. Nữ ca sĩ trực tiếp tham gia sáng tác, viết lời và đảm nhận cả vai trò đạo diễn hình ảnh cho dự án.

Trước khi tung teaser thứ hai, Jennie từng khiến người hâm mộ xôn xao với loạt ảnh Polaroid úp mở về nhân vật bí ẩn đứng cạnh mình. Đến nay, khi Kai chính thức lộ diện, mọi mảnh ghép dường như đã hoàn thiện, đồng thời càng làm tăng kỳ vọng về một MV đậm chất kể chuyện được chấp bút bởi chính Jennie. Hứa hẹn sẽ mang đến một chuyện tình thanh xuân lãng mạn nhưng không kém phần nuối tiếc.

Có lẽ sau lần xuất hiện này, Kai sẽ không còn chỉ là "chàng trai giấu mặt của Jennie" nữa khi số lượng người theo dõi của anh chàng đang tăng lên từng phút. Với visual đậm chất bạn trai, phong cách vintage khác biệt và màn kết hợp ăn ý cùng giọng ca BLACKPINK, nam người mẫu 2K2 được dự đoán sẽ là cái tên tiếp theo được làng mốt đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.

Ảnh: IGNV