Kết thúc World Cup 2026, thứ viral nhất lại là mái tóc của Carlos Alcaraz!

Màn xuất hiện của Carlos Alcaraz đủ khiến dân mạng bớt đi sự chú ý vào trận chung kết World Cup.

Trong ngày đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina để lên ngôi vô địch World Cup 2026, Carlos Alcaraz cũng có mặt trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ) để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của bóng đá quê nhà. Không chỉ góp mặt trong nghi thức mang chiếc cúp vàng World Cup ra sân trước giờ bóng lăn, tay vợt người Tây Ban Nha còn trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi một chi tiết chẳng ai ngờ tới: kiểu tóc mới.

Alcaraz trong nghi thức đưa cúp vàng ra sân. Ảnh: Instagram.

Sinh năm 2003, Carlos Alcaraz hiện là một trong những ngôi sao sáng nhất của làng quần vợt thế giới. Tay vợt người Tây Ban Nha đã hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam với các danh hiệu Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open, đồng thời được xem là gương mặt kế cận của "Big Three" nhờ lối chơi bùng nổ và hình ảnh trẻ trung.

Tay vợt sinh năm 2003 sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng.

Trong trận World Cup 2026, anh xuất hiện trong bộ suit màu kem thanh lịch, đặc biệt, Alcaraz gây bất ngờ với mái tóc dài hơn hẳn hình ảnh quen thuộc trên sân đấu. Phần mái được nuôi dài, rẽ lệch tự nhiên và phủ ngang trán, hai bên để dày tạo cảm giác bồng bềnh. Phía sau, tóc gáy được nuôi dài vừa phải, hơi ôm cổ theo phong cách "mullet mềm", trong khi màu nâu sẫm ánh hạt dẻ dưới nắng càng khiến tổng thể trở nên lãng tử.

Diện mạo mới khiến nhiều người nhận xét Alcaraz trông giống một tài tử Hollywood hay ngôi sao bóng đá thập niên 90 hơn là tay vợt vừa bước ra từ sân đấu.

Mái tóc mới khiến Alcaraz trở thành tâm điểm.

Ngay dưới các bài đăng của FIFA và nhiều diễn đàn thể thao, mái tóc của Alcaraz nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Không ít người khen đây là phiên bản điển trai, trưởng thành nhất của tay vợt 23 tuổi. Ngược lại, cũng có những bình luận hài hước cho rằng mái tóc khiến Alcaraz già dặn hơn và nên sớm quay lại kiểu tóc ngắn quen thuộc.

Nguồn: Facebook.

Dù khen hay chê, hầu hết đều đồng ý rằng kiểu tóc mới đã "chiếm spotlight", thậm chí còn được nhắc đến nhiều không kém màn xuất hiện của anh cùng chiếc cúp vàng World Cup.

Kiểu tóc trước đây của Alcaraz.

Với người hâm mộ, chuyện mái tóc của Alcaraz gây sốt đã không còn xa lạ. Năm 2025, trước thềm US Open, anh từng khiến cả làng tennis xôn xao khi xuất hiện với mái đầu gần như cạo trọc sau khi anh trai Álvaro lỡ tay cắt hỏng tóc. Kiểu đầu húi cua bất đắc dĩ khi đó còn trở thành đề tài trêu đùa của nhiều đồng nghiệp, trong đó có Frances Tiafoe.

Alcaraz với mái tóc húi cua cắt hỏng hồi 2025.

Sau chức vô địch US Open năm ấy, Alcaraz tiếp tục "chơi lớn" khi nhuộm toàn bộ mái tóc sang màu vàng bạch kim như một cách ăn mừng, đồng thời chia sẻ toàn bộ quá trình "lột xác" lên Instagram.

Sau đó được tẩy trắng.

Bản thân tay vợt cũng từng hài hước tiết lộ tóc mình mọc rất nhanh, chỉ vài ngày sau khi cắt đã dài trở lại, đến mức phải ghé tiệm thường xuyên hơn người bình thường.

Tốc độ mọc tóc của tay vợt cũng khiến nhiều người bất ngờ và hâm mộ.

Có lẽ vì thế, mỗi lần Carlos Alcaraz đổi kiểu tóc, mạng xã hội lại có thêm một chủ đề để bàn luận. Và World Cup 2026 thêm một lần chứng minh rằng, ngoài những cú đánh đẳng cấp, mái tóc của ngôi sao người Tây Ban Nha cũng đủ sức tạo nên một "cơn sốt" riêng.