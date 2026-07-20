Shakira đẹp nhất Halftime Show mùa World Cup 2026, 27 năm trước và hiện tại visual không tụt một hạng nào
Không chỉ gây chú ý với màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026, nữ ca sĩ đình đám còn khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung và phong độ gần như không thay đổi sau hơn 2 thập kỷ.
World Cup 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết. Tuy nhiên, bên cạnh chiếc cúp danh giá và những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ, công chúng toàn cầu còn đặc biệt chú ý đến một màn trình diễn khác diễn ra trong đêm cuối cùng của giải đấu: sự trở lại của Shakira trên sân khấu Halftime Show. Ở tuổi 49, nữ ca sĩ khiến cả thế giới phải trầm trồ với nhan sắc trẻ trung, thần thái rực lửa và phong độ biểu diễn không hề thua kém những năm tháng đỉnh cao.
Shakira đẹp không điểm nào chê hôm nay. (Nguồn: Fifa World Cup)
Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện, Shakira đã chiếm trọn ánh nhìn với mái tóc vàng xoăn đặc trưng, nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng quen thuộc đã trở thành thương hiệu suốt hơn hai thập kỷ. Trong bộ trang phục custom của Roberto Cavalli với gam màu cam - hồng nổi bật, phủ hàng trăm nghìn viên Swarovski, cô tiếp tục khai thác hình ảnh quyến rũ, hoang dã nhưng vẫn đầy quyền lực - đúng tinh thần của một biểu tượng Latin.
Điều khiến công chúng bàn tán nhiều nhất không chỉ nằm ở phần trình diễn mà còn là nhan sắc gần như “đóng băng thời gian” của Shakira. Không cần chạy theo những xu hướng làm đẹp quá cầu kỳ, cô vẫn giữ được vẻ đẹp rất riêng: ánh mắt sắc sảo, gương mặt cá tính, làn da khỏe khoắn cùng vóc dáng săn chắc nhờ nhiều năm biểu diễn và tập luyện ở cường độ cao. Ở tuổi mà nhiều ngôi sao cùng thế hệ đã dần rời xa ánh đèn sân khấu lớn, Shakira vẫn có thể nhảy liên tục, thực hiện những động tác vũ đạo khó và giữ thần thái của một performer hàng đầu.
Không chỉ gây bão với màn trình diễn Halftime Show ở trận chung kết, Shakira còn từng khiến sân khấu khai mạc World Cup 2026 nóng lên ngay từ những ngày đầu giải đấu. Xuất hiện tại SVĐ Estadio Azteca, nữ ca sĩ lựa chọn hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn trong bộ bodysuit vàng neon nổi bật của thương hiệu Off - white, phối cùng chân váy mini bất đối xứng và sneaker đế cao.
Màn trình diễn năm 2026 càng khiến người hâm mộ nhớ lại hành trình đặc biệt của Shakira với World Cup - nơi cô gần như đã trở thành một “biểu tượng riêng” của giải đấu. Năm 2006, khi lần đầu đặt dấu ấn tại sân khấu World Cup, Shakira xuất hiện với hình ảnh đậm chất Latin quyến rũ quen thuộc. Nữ ca sĩ lựa chọn bộ trang phục hai mảnh màu cam rực rỡ gồm áo bra-top tối giản với phần tua rua chuyển động theo từng nhịp nhảy và chân váy dài quấn hông có những đường sọc họa tiết nổi bật. Thiết kế khoe trọn vòng eo săn chắc, đồng thời giúp từng động tác lắc hông trứ danh của Shakira trở nên cuốn hút hơn trên sân khấu.
Bốn năm sau lần đầu xuất hiện tại World Cup, Shakira trở lại sân khấu lớn nhất hành tinh với một hình ảnh hoàn toàn bùng nổ hơn. Trong màn trình diễn “Waka Waka” tại World Cup 2010, nữ ca sĩ diện thiết kế custom từ Roberto Cavalli - nhà mốt vốn nổi tiếng với tinh thần gợi cảm và maximalism.
Đến World Cup 2014 tại Brazil, Shakira xuất hiện với hình ảnh trưởng thành và quyến rũ hơn trong thiết kế custom của nhà thiết kế Lebanon Charbel Zoe . Khác với vẻ ngoài phóng khoáng, đậm chất bohemian của năm 2010, nữ ca sĩ lựa chọn một bộ váy đỏ rực được phủ kín bằng những chi tiết đính kết lấp lánh. Phần thân trên ôm sát với những đường cut-out táo bạo, tạo hiệu ứng khoe khéo vòng eo săn chắc, trong khi phần chân váy xuyên thấu với lớp tua rua dài chuyển động theo từng bước nhảy, khiến Shakira như một ngọn lửa trên sân khấu.
Nhìn lại hành trình gần hai thập kỷ tại World Cup, điều khiến công chúng ấn tượng không chỉ là những màn trình diễn mang tính biểu tượng mà còn là nhan sắc gần như không thay đổi của Shakira. Từ cô gái 29 tuổi với mái tóc vàng xoăn hoang dã tại Đức năm 2006 đến nữ ca sĩ 49 tuổi trên sân khấu World Cup 2026, Shakira vẫn giữ nguyên những dấu ấn làm nên thương hiệu: ánh mắt sắc sảo, nụ cười rạng rỡ, vóc dáng săn chắc và nguồn năng lượng luôn tràn đầy.
Đã 20 năm kể từ lần đầu bước lên sân khấu World Cup, Shakira vẫn giữ nguyên thứ khiến khán giả yêu mến cô: một giọng hát đặc biệt, những bước nhảy không thể nhầm lẫn và nguồn năng lượng khiến hàng triệu người phải đứng dậy. Có lẽ đó cũng là lý do mỗi lần Shakira xuất hiện tại World Cup, cô không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn - cô là một phần ký ức của cả một thế hệ người hâm mộ bóng đá.
Ảnh: Instagram, Reddit, Roberto Cavalli