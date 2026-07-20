Viking Diet - thực đơn “chiến binh” của Haaland

Từ gan bò đến steak khổng lồ, đây chính là chế độ ăn giúp Haaland trở thành "quái vật" World Cup.

Là một trong những cầu thủ gây sốt tại World Cup 2026, Erling Haaland không chỉ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi khả năng săn bàn đáng sợ mà còn gây chú ý với chế độ dinh dưỡng được mệnh danh là "Viking Diet". Theo nhiều nguồn tin, tiền đạo người Na Uy tiêu thụ khoảng 6.000 kcal mỗi ngày, chia thành 6 bữa ăn và gần như nói không với thực phẩm chế biến sẵn.

Thực đơn của Haaland được xây dựng theo triết lý gần giống chế độ ăn Paleo (ăn theo kiểu nguyên thủy), ưu tiên những thực phẩm ở trạng thái tự nhiên nhất với 3 bữa chính

- Bữa sáng của anh thường gồm bánh mì sourdough ăn kèm trứng, trong khi cà phê được pha cùng sữa tươi chưa tiệt trùng và siro lá phong.

- Bữa trưa, chân sút sinh năm 2000 bổ sung cá, cơm chiên trứng, măng tây cùng nhiều loại rau xanh. Một điểm đặc biệt là Haaland thường xuyên ăn nội tạng động vật như gan và tim bò để tăng cường dinh dưỡng.

- Bữa tối của anh còn "khủng" hơn khi có thể tiêu thụ hơn 1 kg thịt bò đỏ như ribeye hoặc tomahawk, ăn kèm khoai tây, salad và sữa tươi.

Anh cũng thường xuyên dùng sữa chua Hy Lạp, trái cây, mật ong và sữa như những bữa phụ để tăng lượng protein và calo mà không gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thể thao, việc phân bổ protein đều trong ngày giúp kích thích tổng hợp cơ bắp hiệu quả hơn so với dồn vào một vài bữa lớn, đồng thời hỗ trợ phục hồi nhanh sau những buổi tập cường độ cao. Đây cũng là lý do Haaland có thể duy trì khối cơ lớn nhưng vẫn giữ được tốc độ và sức bền đáng nể trên sân cỏ. Theo chia sẻ từ đầu bếp riêng và HLV thể lực, Haaland cũng hạn chế tối đa đồ ăn nhanh, nước ngọt hay thực phẩm siêu chế biến, thay vào đó tập trung vào thực phẩm tươi, nguyên bản để tối ưu khả năng phục hồi cơ bắp, duy trì sức mạnh và giảm viêm sau những buổi tập cường độ cao.

Body săn chắc, khoẻ khoắn của Haaland.

Chế độ "nose to tail" gây tò mò

Điểm khác biệt trong thực đơn của Haaland là phương pháp "nose to tail" (ăn từ mũi đến đuôi), tức tận dụng gần như toàn bộ các phần của động vật thay vì chỉ ăn thịt nạc. Ngoài gan và tim, tiền đạo Na Uy còn được cho là thường xuyên ăn tủy bò để bổ sung dưỡng chất.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nội tạng động vật chứa hàm lượng lớn protein, sắt, vitamin B12, kẽm và axit folic, hỗ trợ quá trình tạo máu cũng như phục hồi cơ bắp sau cường độ vận động cao.

Bên cạnh đó, việc ưu tiên thực phẩm tươi như trứng, cá, thịt, rau xanh, khoai tây và mật ong cũng giúp Haaland hạn chế đáng kể lượng đường bổ sung, natri và chất béo chuyển hóa thường có trong thực phẩm chế biến sẵn.

Thực đơn của anh cũng không loại bỏ hoàn toàn tinh bột. Bánh mì sourdough, khoai tây và cơm vẫn xuất hiện đều đặn để cung cấp nguồn năng lượng cần thiết cho những buổi tập luyện và thi đấu cường độ cao.

Đây cũng là nguyên tắc được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị: một bữa ăn cân bằng nên gồm nhiều rau củ, kết hợp protein chất lượng cùng lượng carbohydrate hợp lý thay vì cắt bỏ hoàn toàn tinh bột.

Không phải ai cũng nên học theo

Dù được đánh giá khoa học ở nhiều khía cạnh, chế độ ăn của Haaland không hoàn toàn phù hợp với người bình thường.

Đầu tiên là việc sử dụng sữa tươi chưa tiệt trùng (raw milk). Loại sữa này không trải qua quá trình thanh trùng nên có nguy cơ chứa vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm hoặc các tác nhân gây bệnh khác. Vì vậy, giới y khoa vẫn khuyến cáo nên sử dụng sữa đã được tiệt trùng để đảm bảo an toàn.

Việc ăn nhiều nội tạng cũng cần được kiểm soát. Dù giàu vi chất dinh dưỡng, gan và các loại phủ tạng chứa lượng cholesterol cùng purin khá cao. Người mắc bệnh gout, rối loạn mỡ máu hoặc có nguy cơ bệnh tim mạch không nên tiêu thụ quá thường xuyên.

Đáng chú ý hơn cả là lượng thịt đỏ khổng lồ trong bữa tối của Haaland. Theo nhiều nguồn tin, tiền đạo người Na Uy có thể ăn hơn 1 kg thịt bò mỗi ngày. Tuy nhiên, đây là mức tiêu thụ chỉ phù hợp với vận động viên chuyên nghiệp có cường độ luyện tập cực lớn và nhu cầu năng lượng vượt xa người bình thường.

Các chuyên gia cho biết, người trưởng thành thông thường chỉ cần khoảng 1 g protein trên mỗi kg cân nặng mỗi ngày. Nếu duy trì chế độ ăn quá giàu đạm trong thời gian dài, đặc biệt là từ thịt đỏ, cơ thể có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Điều nên học hỏi từ Haaland

Điều đáng tham khảo nhất trong chế độ ăn của Erling Haaland không phải là con số 6.000 kcal hay những miếng steak nặng cả kilogram, mà là tư duy dinh dưỡng. Tiền đạo người Na Uy ưu tiên thực phẩm nguyên bản, hạn chế đồ chế biến sẵn, bổ sung protein đều đặn, ăn nhiều rau củ và vẫn duy trì nguồn tinh bột chất lượng để phục vụ hoạt động thể chất.

Đây là những nguyên tắc có thể áp dụng với hầu hết mọi người. Ngược lại, việc sao chép nguyên xi thực đơn của một vận động viên đỉnh cao sẽ dễ khiến cơ thể nạp thừa năng lượng, dẫn đến tăng cân và phát sinh nhiều vấn đề sức khỏe nếu không có cường độ vận động tương xứng.

Ảnh: Instagram.