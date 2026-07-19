Nữ thần AI giảm 4kg trong 1 ngày bằng cách gây tranh cãi

Dẫu mang lại kết quả tức thì, cách làm này lại không được giới chuyên môn khuyến khích.

Mới đây, trong chương trình thực tế Please Take Care of My Refrigerator (JTBC), Karina và Winter (aespa) đã có dịp chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về cuộc sống thường ngày. Đáng chú ý, trưởng nhóm aespa khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ bản thân từng giảm tới 4kg chỉ trong vòng một ngày.

Karina cho biết cô thuộc kiểu cơ địa "tăng cân nhanh, giảm cân cũng nhanh". Nữ idol kể lại rằng thời còn là thực tập sinh, có lần cô ăn uống "thả phanh" đến mức tăng liền 4kg chỉ sau một ngày.

"Hôm đó tôi ăn rất nhiều. Đến khi thấy quá no, tôi bước lên cân thì phát hiện mình tăng tới 4kg. Mà hôm sau lại là ngày kiểm tra cân nặng nên tôi buộc phải tìm cách giảm thật nhanh", Karina chia sẻ.

Để lấy lại cân nặng, nữ ca sĩ đã bật máy sưởi trong phòng tập, mặc nhiều lớp quần áo gồm legging, đồ giữ nhiệt, áo hoodie và cả áo phao, sau đó mở danh sách Top 100 bài hát rồi chạy liên tục. Sau khi về nhà, cô tiếp tục ngâm nửa người trong nước nóng suốt một giờ.

Karina hài hước nói rằng sau quá trình này, cơ thể cô "nhăn nheo như quả nho khô". Nữ thần tượng cũng tiết lộ mình học phương pháp này từ các võ sĩ UFC - những người thường phải cắt cân gấp trước khi thi đấu.

Tuy nhiên, Karina khẳng định hiện tại cô không còn áp dụng cách giảm cân cực đoan này nữa. "Bây giờ lớn tuổi hơn rồi nên tôi cũng không thể ăn nhiều như trước, mà cũng không thể tập kiểu đó nữa", cô chia sẻ.

Giảm cân hay chỉ mất nước?

Theo các chuyên gia, phương pháp Karina từng áp dụng thực chất không giúp giảm mỡ mà chủ yếu khiến cơ thể mất nước và tiêu hao glycogen - dạng dự trữ carbohydrate trong cơ bắp và gan.

Khi chạy trong môi trường nhiệt độ cao, mặc nhiều lớp quần áo và tiếp tục ngâm nước nóng, cơ thể sẽ tiết rất nhiều mồ hôi. Điều này khiến cân nặng giảm nhanh trên bàn cân, nhưng phần lớn là do lượng nước bị mất chứ không phải mỡ thừa được đốt cháy.

Nếu sau đó bổ sung đủ nước và ăn uống bình thường, cân nặng sẽ nhanh chóng trở về mức cũ.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe

Các bác sĩ cảnh báo việc cố tình làm cơ thể mất nước trong thời gian ngắn có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe.

Khi đổ mồ hôi quá nhiều, cơ thể không chỉ mất nước mà còn thất thoát các chất điện giải quan trọng như natri và kali. Điều này dễ dẫn đến chóng mặt, tụt huyết áp, chuột rút, đau đầu, tim đập nhanh hoặc mệt lả. Trong trường hợp nghiêm trọng, người tập có thể bị kiệt sức vì nóng hoặc thậm chí sốc nhiệt.

Tình trạng mất nước kéo dài cũng khiến máu trở nên cô đặc hơn, làm tăng gánh nặng cho tim mạch và thận. Vì vậy, các chuyên gia không khuyến khích lặp lại phương pháp này nhiều lần, đặc biệt với người không phải vận động viên chuyên nghiệp.

Nếu cần giảm cân, hãy chọn cách an toàn hơn

Các chuyên gia cho rằng nếu cần giảm cân để chuẩn bị cho một buổi chụp hình hay sự kiện quan trọng, cách an toàn nhất vẫn là dành đủ thời gian để điều chỉnh chế độ ăn uống kết hợp tập luyện, thay vì cố gắng giảm vài kilogram chỉ sau một ngày.

Trong trường hợp buộc phải điều chỉnh cân nặng tạm thời như các vận động viên thi đấu, sau khi hoàn thành việc "cắt cân" cần nhanh chóng bù nước và điện giải, đồng thời ăn những thực phẩm dễ tiêu với lượng vừa phải để cơ thể hồi phục.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt kéo dài, tim đập nhanh, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu, đó có thể là biểu hiện của mất nước nghiêm trọng. Khi đó cần dừng mọi hoạt động, bổ sung nước và chất điện giải ngay lập tức, đồng thời đến cơ sở y tế nếu triệu chứng không thuyên giảm.

Câu chuyện của Karina cho thấy áp lực giữ vóc dáng trong ngành giải trí có thể khiến nhiều nghệ sĩ từng thử những phương pháp giảm cân khắc nghiệt. Tuy nhiên, chính nữ idol cũng thừa nhận đây chỉ là trải nghiệm trong quá khứ và không còn phù hợp để duy trì lâu dài. Điều này cũng là lời nhắc nhở rằng việc giảm cân bền vững vẫn nên dựa trên chế độ dinh dưỡng khoa học và tập luyện hợp lý, thay vì đánh đổi sức khỏe để đạt hiệu quả tức thời.

Ảnh: Instagram.