Bước vào mùa Thu 2026 với tinh thần phiêu lưu, Longchamp viết tiếp câu chuyện của những quý cô yêu dịch chuyển

Đi để gom nhặt những trải nghiệm, và đi để tìm thấy sự tự do trong từng nhịp bước. Nếu đang tìm một người bạn đồng hành vừa linh hoạt vừa phong cách trên mọi hành trình khám phá, Longchamp chính là "chân ái" của hội mặc đẹp.

Nhắc đến Longchamp là nhắc đến tinh thần Parisian chic mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy chưa bao giờ bị bó hẹp trong những khuôn mẫu cổ điển. Trái lại, thương hiệu luôn biết cách kết hợp sự thanh lịch với tinh thần tự do, sáng tạo và khả năng thích nghi cùng nhịp sống hiện đại.

Mùa Thu 2026, Longchamp kể tiếp câu chuyện ấy qua hình ảnh quý cô Paris đang trở về với bản sắc của mình: tình yêu dành cho khám phá, cho những trải nghiệm mới, cho những cuộc gặp gỡ có thể khơi lên cảm hứng sống và cảm hứng mặc đẹp. Vì thế, bộ sưu tập không chỉ trang nhã, linh hoạt mà còn đồng hành cùng hội mặc đẹp một cách tự tin và đầy phong cách trên mọi hành trình.

Tinh thần du mục của bộ sưu tập được thể hiện ngay từ bảng màu khoáng đạt, giàu cảm hứng thiên nhiên. Khaki, beige và nâu mocha gợi nhắc sắc màu của đất, cát và những cung đường rộng mở, trong khi chanh vàng, xanh da trời hay hồng nhạt tô điểm nên nét tươi sáng đầy sức sống. Những sắc màu ấy mang đến vẻ tươi mới, thanh thoát, đồng thời tạo nên một diện mạo phóng khoáng dành cho những cô gái luôn sẵn sàng "xách đồ lên và đi".

Giữ vị trí nổi bật trong tủ đồ du mục của quý cô, Le Pliage Xtra được tạo nên để bắt nhịp cùng những bước chân luôn hướng về phía trước. Thiết kế ôm gọn dưới cánh tay mang đến vẻ thanh lịch, tinh gọn, đồng thời tạo sự uyển chuyển trong từng chuyển động. Khi kết hợp cùng áo khoác workwear bụi bặm, áo cổ đứng bằng vải poplin, váy safari phóng khoáng hay quần short Bermuda dáng dài phối giày bốt, mẫu túi hoàn thiện diện mạo của một "nhà thám hiểm" thanh lịch, sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới.

Le Pliage Xtra còn có thể được biến hóa cùng chiếc khăn lụa họa tiết quấn quanh quai hoặc thắt nút đầy ngẫu hứng. Chỉ một điểm nhấn nhỏ cũng đủ tạo nên dấu ấn riêng, để chiếc túi phản chiếu cá tính của người sở hữu thay vì tuân theo bất kỳ công thức phối đồ cố định nào. Những vạt lụa mềm khẽ chuyển động theo nhịp bước, mang theo cảm giác tự do trước những cung đường rộng mở. Qua đó, phong cách cũng trở nên phóng khoáng hơn, như luôn sẵn sàng rẽ sang một cung đường mới mang theo sự háo hức đón chờ những điều bất ngờ phía trước.

Nếu Le Pliage Xtra là lựa chọn dành cho những ngày năng động, Le Pliage One lại chinh phục người dùng bằng vẻ tối giản và tính ứng dụng cao. Chất liệu canvas nylon bền bỉ cùng bảng màu đơn sắc giúp mẫu túi dễ dàng đồng hành từ nhịp sống thường ngày đến những chuyến đi cuối tuần, đồng thời đủ rộng để mang theo các vật dụng cần thiết mà vẫn giữ được vẻ thanh thoát.

Tinh thần xê dịch của hội mặc đẹp còn được tiếp nối với những thiết kế thuộc dòng Epure. Túi Camera gây chú ý nhờ phom chữ nhật nhỏ gọn cùng chi tiết tròn nổi bật ở mặt trước, gợi liên tưởng đến ống kính máy ảnh cổ điển. Tạo hình độc đáo vừa mang đến điểm nhận diện thú vị, vừa truyền tải tinh thần lưu giữ những khoảnh khắc và câu chuyện trên hành trình viễn du.

Trong hành trình khám phá mùa thu, Longchamp Thu 2026 còn mang đến Le Foulonné với đường nét mềm mại và lắng đọng hơn cho bộ sưu tập. Bề mặt da hạt đặc trưng tạo nên dấu ấn bền bỉ, trong khi những đường cong uyển chuyển gợi cảm giác thong dong trên mỗi chặng đi. Ấm áp, thanh lịch và linh hoạt, Le Foulonné trở thành người bạn đồng hành thân thuộc, theo quý cô qua những điểm dừng ngẫu hứng và miền đất rộng mở.

Longchamp không dừng lại ở việc giới thiệu những thiết kế mới mà còn truyền tải một tinh thần sống đầy cảm hứng. Bộ sưu tập mới cân bằng tinh tế giữa vẻ thời thượng, tính ứng dụng và tinh thần tự do đặc trưng của người phụ nữ hiện đại. Mỗi thiết kế không chỉ là điểm nhấn hoàn thiện diện mạo mà còn trở thành người bạn đồng hành trên từng chặng đường, để mỗi chuyến đi không chỉ mở ra những miền đất mới mà còn góp thêm một chương trong câu chuyện phong cách rất riêng của các quý cô.

Thông tin mua sắm:

Hà Nội: 56 Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm – ĐT: 024 3203 9568

TP.HCM: Tầng 1, L1-03&04, TTTM Saigon Centre, 67 Lê Lợi, P. Sài Gòn – ĐT: 028 3535 6956

Website chính thức: https://www.longchamp.com.vn/