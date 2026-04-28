Longchamp nhập đường đua IT-Bag 2026: Chiếc túi east-west tưởng đơn giản lại đang khiến hội mặc đẹp "phát cuồng" vì quá dễ dùng

Loong không phải kiểu vừa xuất hiện đã gây bùng nổ như nhiều chiếc It bag đình đám mà chúng lại đi theo hướng ngược lại: nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng càng để ý càng thấy nó hợp với dòng chảy thời trang hiện tại.

Chiếc túi Loong đến từ BST Xuân/Hè 2026 của thương hiệu Longchamp được đồn đoán sẽ trở thành item hot nhất "làng túi" trong mùa hè năm nay. Ảnh: instagram.

Điểm sáng đầu tiên khiến chiếc túi này trở nên đáng để cân nhắc chính là phom dáng. Đúng như tên gọi, Looong sở hữu thiết kế kéo dài theo chiều ngang hay còn gọi là dáng "east–west", một hot trend túi bắt nguồn từ làn sóng Y2K và đang quay lại mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Thay vì giữ form cứng hoàn toàn, Looong được xử lý mềm mại hơn với các góc bo tròn tinh tế, kết hợp cùng kỹ thuật xếp nếp nhẹ ở hai bên hông. Chính chi tiết này giúp chiếc túi không bị “đơ” mà có độ linh hoạt nhất định khi chuyển động. Nếu trước đây túi hộp vuông vức, túi mini từng thống trị làng mốt, thì giờ những chiếc túi dáng dài, thấp lại được ưa chuộng vì tạo hiệu ứng thị giác khiến tổng thể outfit trông cân đối và gọn gàng hơn hẳn. Nói đơn giản, chỉ cần đổi túi thôi là vibe cũng khác.

Túi Loong mang dáng East-West chữ nhật huyền thoại, nhưng được "mềm mại hoá" bằng kĩ thuật xếp nếp nhẹ ở hai bên hông. Ảnh: Instagram

Phần quai đeo cũng là chi tiết đáng nói. Looong sử dụng quai dài có thể điều chỉnh, đi kèm khóa kim loại đặc trưng của Longchamp. Không chỉ mang tính nhận diện, chi tiết này còn giúp người dùng linh hoạt hơn trong cách đeo khi vừa có thể ôm sát vai theo kiểu shoulder bag hoặc thả dài hơn một chút kiểu underarm bag để tạo cảm giác thoải mái. Nhờ vậy, chiếc túi không bị bó buộc trong một phong cách cố định mà dễ thích nghi với nhiều kiểu outfit khác nhau.

Về chất liệu, chiếc túi này cũng có một bước chuyển khá thú vị so với hình ảnh quen thuộc của Longchamp. Nếu trước giờ thương hiệu thời trang Pháp này nổi tiếng với dòng nylon Le Pliage nhẹ tênh, thì Looong lại được làm từ da bê mềm, bề mặt mịn và có độ rủ tự nhiên. Chính yếu tố “mềm nhưng không nhão” này khiến túi khi đeo lên trông rất sang - xịn - mịn nhưng không bị gồng.

Phom túi vẫn giữ được shape, nhưng không quá cứng, cũng không quá nặng nên khi kết hợp để phối đồ, người mặc sẽ rất dễ chịu. Ảnh: instagram

Bảng màu của dòng túi Looong cũng là một điểm cộng lớn, nhất là với mùa hè. Không đi theo hướng neon hay quá rực, Longchamp chọn những gam màu dịu mắt nhưng vẫn trendy: xanh baby blue, xanh hạt dẻ, nâu mocha, nâu caramel và đen basic. Đây đều là những màu dễ phối, không kén outfit, mà lên ảnh lại rất xinh.

Túi Loong được Longchamp ra mắt với nhiều tone màu hot. Ảnh: Instagram

Đặc biệt hai tông xanh baby blue và xanh hạt dẻ đang được dự đoán sẽ phủ sóng street style vì vừa mát mắt vừa hợp vibe mùa hè sắp tới. Ảnh: instagram.

Nói đến phối đồ thì chiếc túi Looong gần như “cân” được hết. Người mặc có thể diện đơn giản với tank top và quần suông là đã ra ngay vibe cool girl. Khi mix với váy maxi, váy slip, váy lụa,... thì lại khiến chủ nhân chuyển sang mood nữ tính, nhẹ nhàng hơn. Còn nếu bạn cần chút chỉnh chu, chỉ cần thêm blazer, suit là đủ để đi làm mà không bị quá cứng nhắc.

Điểm hay là chiếc túi này là nó không phải một item mang tính tuyên ngôn mạnh, nó không chiếm spotlight, nhưng lại khiến tổng thể look người mặc trông có gu hơn. Nhìn vào là biết chủ nhân có để tâm vào outfit chứ không phải mặc đại.

Chiếc túi này có tính ứng dụng cao, có thể kết hợp với nhiều outfit. Nguồn: Sabrina Lan

Một yếu tố khiến túi Looong dễ tiếp cận hơn nhiều IT bag khác chính là giá. Với khoảng giá 14–21 triệu đồng (tuỳ thị trường), chiếc túi này nằm ở phân khúc entry luxury (vẫn là hàng hiệu, nhưng chưa đến mức “khó với tới”). Trong thời điểm ai cũng cân nhắc kỹ trước khi mua sắm, một chiếc túi vừa hợp trend, vừa dùng được lâu như Looong rõ ràng là lựa chọn khá hợp lý.

Các influencers từ Âu sang Á đang nhiệt tình lăng xê mẫu túi này. Ảnh: Tổng hợp

Bất kì theo aesthetic của bạn là gì, Looong đều "cân" được. Ảnh: Tổng hợp

Loong là chiếc túi có tính ứng dụng cao. Người mặc có thể kết hợp item này với nhiều outfit cũng như diện trong nhiều dịp khác nhau.



Tổng kết lại, Looong không phải kiểu túi nhìn phát là “wow” liền. Nhưng chính cái sự không quá phô trương đó lại là điểm khiến nó hợp thời. Nó gom đủ những gì đang hot: dáng east–west, chất liệu da mềm và bảng màu dễ phối. Thêm vào đó, chiếc túi này thể hiện rõ cách mà thời trang đang vận hành: tập trung vào chi tiết, vào cảm giác sử dụng và vào khả năng tồn tại bền vững trong tủ đồ.